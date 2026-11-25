Đó là những giảng viên, bác sĩ và sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM đang dành một phần thời gian nghỉ ngơi để mang kiến thức chuyên môn, sự tận tâm và tinh thần tình nguyện đến với cộng đồng. Mỗi ngày cuối tuần dành cho cộng đồng, mỗi lần đến với người bệnh, mỗi hành động sẻ chia đều góp phần viết nên những câu chuyện đẹp về thanh niên Việt Nam.

Mong tất cả người dân đều được chăm sóc sức khỏe toàn diện

Tại chương trình talkshow "Thanh niên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp" do T.Ư Đoàn và Báo Thanh Niên tổ chức sáng 24.11, thạc sĩ - bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Dung và sinh viên Nguyễn Tiến Tài đã kể về những ngày cuối tuần đặc biệt của những người trẻ khoác áo blouse trắng.

Talkshow “Thanh niên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp” chủ đề số 5: “Cuối tuần của những người khoác áo blouse trắng” ẢNH: LÊ THANH HẢI

Điểm chung rất đáng quý ở bác sĩ Lợi, bác sĩ Dung và Tài là đều tham gia các hoạt động tình nguyện từ khi mới bước chân vào giảng đường. Với các bác sĩ, mỗi chuyến đi không chỉ là một hoạt động thiện nguyện. Đó còn là cơ hội lắng nghe người bệnh, thấu hiểu những khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế và học cách đặt trách nhiệm với cộng đồng bên cạnh trách nhiệm của một người hành nghề y.

Bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, Phó bí thư Đoàn Trường ĐH Y Dược TP.HCM, giảng viên Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng Trường Y, cho biết các chuyến khám bệnh thiện nguyện thường đi đến những vùng sâu vùng xa, những địa bàn còn thiếu điều kiện tiếp cận về y tế. "Qua mỗi chuyến khám bệnh cũng để người dân nhận thấy việc chăm sóc sức khỏe, đi khám sức khỏe là quan trọng. Chúng tôi mang đến cho bà con những cơ hội tiếp cận việc chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện, với mong muốn không người dân nào bị bỏ lại phía sau về việc chăm sóc sức khỏe", bác sĩ Lợi nhấn mạnh.

Bác sĩ Hồ Ngọc Lợi ẢNH: LÊ THANH HẢI

Sau mỗi chuyến khám bệnh tình nguyện, bác sĩ Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Bí thư Đoàn Khoa Y tế công cộng, càng cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của hoạt động này.

Bác sĩ Dung kể trong chuyến tình nguyện mới đây tại An Giang có các tình nguyện viên của địa phương đến hỗ trợ, trong đó có một bạn rất tự tin vì trước giờ sức khỏe rất tốt và chưa bao giờ phải đi khám bệnh. Tuy nhiên hôm đó, bạn rất tò mò với chiếc máy siêu âm được đoàn mang xuống, và thường cuối giờ, đoàn sẽ khuyến khích các tình nguyện viên tham gia tầm soát. Sau khi thực hiện tầm soát, trên kết quả siêu âm phát hiện tình nguyện viên nói trên có nhân tuyến giáp và bạn được các bác sĩ trong đoàn hướng dẫn đi thăm khám chuyên sâu hơn. Sau đó, bạn được chẩn đoán ung thư tuyến giáp nhưng nhờ phát hiện sớm nên có những biện pháp can thiệp, điều trị kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Dung ẢNH: LÊ THANH HẢI

"Từ những trường hợp như vậy, mình càng cảm nhận rõ hơn về ý nghĩa mà hoạt động khám bệnh tình nguyện mang lại cho người dân. Qua đây, mình cũng mong mỗi người dân đi khám và tầm soát sức khỏe định kỳ để có những phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, đảm bảo sức khỏe của mình được tốt hơn", bác sĩ Dung chia sẻ.

Với những sinh viên ngành y, mỗi chuyến khám bệnh cộng đồng còn là một lớp học rất khác - nơi những kiến thức trong giảng đường được đặt vào những tình huống thực tế, nơi các bạn học cách giao tiếp, chia sẻ và thấu hiểu người bệnh bằng cả chuyên môn lẫn trái tim.

Nguyễn Tiến Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Phó bí thư Đoàn Khoa Răng Hàm Mặt, kể mỗi khi học về giao tiếp với bệnh nhân, các bạn thường cảm thấy hơi chán vì nghĩ rằng: "Chỉ là giao tiếp thôi mà, sẽ rất dễ và ai cũng làm được". Thế nhưng khi va chạm thực tế, đến với người dân ở nhiều vùng miền khác nhau, Tài mới nhận ra kiến thức mình học là hàn lâm, nói ra người dân không hiểu. Chính vì thế, khi tư vấn cho người dân, phải dùng từ ngữ như thế nào cho dễ hiểu hơn và thuyết phục bệnh nhân tin tưởng bác sĩ để tiến hành điều trị.

Sinh viên Nguyễn Tiến Tài ẢNH: LÊ THANH HẢI

Bác sĩ Lợi cũng khẳng định: "Việc học ở nhà trường là kiến thức, có thể thực hành kỹ năng ở bệnh viện, nhưng môi trường cộng đồng là nơi thể hiện rõ nhất sự chuyển hóa của kiến thức sang kỹ năng. Các bạn sinh viên sẽ áp dụng được những gì mình học, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp. Từ đó các bạn sẽ biết lắng nghe bệnh nhân nhiều hơn, gặp nhiều câu chuyện đời thường các bạn sẽ đồng cảm tốt hơn và tự tin hơn nữa trên con đường hành nghề sau này".

Văn hóa rất đẹp của sinh viên y

Để có những chuyến đi khám bệnh tình nguyện thành công là cả một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và tận tâm.

Bác sĩ Dung cho biết đầu tiên phải liên hệ và ráp nối rất nhiều đầu mối, trong đó quan trọng nhất là xác định được nhu cầu của bà con địa phương, từ đó kết nối các bác sĩ đúng chuyên môn, cũng như giảng viên và tình nguyện viên. Ngoài việc lên kế hoạch, đoàn còn chuẩn bị thuốc men, vật tư y tế, cũng như quy trình khám làm sao cho thuận lợi; đi kèm là một số máy móc liên quan đến cận lâm sàng, thiết bị siêu âm, đo loãng xương… Bác sĩ Dung cho biết thêm đội ngũ bác sĩ, giảng viên và sinh viên y còn đóng vai trò tư vấn tầm soát, phòng ngừa; hướng bà con đến những hành vi, thói quen sống tích cực, từ đó giúp cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Đảm nhận nhiều công việc vừa giảng dạy, vừa là bác sĩ và tham gia công tác Đoàn, bác sĩ Lợi cho rằng đó là một may mắn của bản thân. "Với mình cứ làm một công việc lặp đi lặp lại hoài, mặc dù là công việc yêu thích, thì đôi lúc cũng không tránh được sự chán nản. Khi bản thân được làm việc với nhiều vai trò, mình nghĩ đó là một điều may mắn", anh chia sẻ.

Theo bác sĩ Lợi, với mỗi công việc tham gia và đảm nhận sẽ có thêm những kiến thức, kỹ năng khác nhau, cùng với đó là có thêm nhiều câu chuyện thực tế để chia sẻ, truyền lửa cho sinh viên.

"Nhiều người nghĩ mình làm nhiều việc sẽ khó cân bằng, nhưng mình nghĩ nhiều việc thì "khẩu vị" của bản thân sẽ được thay đổi, không phải lặp đi lặp lại một việc, như thế sẽ cảm thấy cân bằng hơn về mặt tâm trí. Khi đó, làm công việc ở mỗi mảng cũng sẽ tốt hơn; từ làm tốt chuyên môn sẽ ứng dụng tốt vào các hoạt động Đoàn, cũng như quá trình thăm khám tình nguyện ở cộng đồng", bác sĩ Lợi bày tỏ và cho biết sẽ cố gắng duy trì tham gia các hoạt động tình nguyện lâu nhất và nhiều nhất có thể.

Với bác sĩ Dung, các chuyến khám bệnh tình nguyện là văn hóa rất đẹp của sinh viên y. Đã từng có cơ hội tham gia rất nhiều chuyến khám bệnh cộng đồng từ khi còn là sinh viên, bác sĩ Dung cho biết sẽ cố gắng duy trì để các bạn sinh viên nhiều khóa sau nữa cũng được thừa hưởng và trải nghiệm những chuyến đi ý nghĩa như vậy.

Dù phải bớt thời gian dành cho bản thân mỗi cuối tuần, Tài vẫn thấy rất xứng đáng. "Mình luôn nghĩ sau này khi già đi, hoặc trưởng thành hơn, nhìn lại thời sinh viên có thể không nhớ mình xếp hạng bao nhiêu trong lớp, điểm môn đó bao nhiêu; nhưng mình sẽ nhớ bản thân đã làm được điều gì có ích, giúp đỡ được cho những ai… Đó là những điều vô cùng ý nghĩa", Nguyễn Tiến Tài bày tỏ.