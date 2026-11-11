Những ước mơ không mong manh

Trước giờ học, các em tự chuẩn bị sách vở, sắp xếp bàn ghế và vui vẻ bên bạn bè. Khi tiết học bắt đầu, những ánh mắt chăm chú, cánh tay hào hứng giơ lên cùng tiếng cười trong trẻo đã tạo nên một không gian học tập đầy sức sống. Mỗi trang vở được mở ra, mỗi từ vựng được ghi xuống đều thể hiện tinh thần ham học hỏi của các em.
Đứng lớp là thầy Phạm Thanh Nghĩa (Công ty TNHH Đào tạo và Giáo dục Trương Thanh Thái, TP.HCM). Thông qua lớp học miễn phí, thầy mang đến cho các em cơ hội tiếp cận tiếng Anh, rèn luyện kiến thức và tự tin thể hiện bản thân. Dù gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt, các em vẫn tích cực phát biểu, chăm chú nghe giảng và cùng nhau tập thoại bằng tiếng Anh.
Bộ ảnh kể câu chuyện về nghị lực, niềm vui và khát vọng vươn lên của những đứa trẻ. Điều khiến tôi xúc động không chỉ là sự nhiệt tình trong học tập mà còn là tinh thần lạc quan hiện diện trong từng khoảnh khắc.
Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được học tập, yêu thương và theo đuổi ước mơ. Bởi những khó khăn có thể khiến hành trình trưởng thành thêm thử thách, nhưng không thể làm mất đi khát vọng vươn xa.
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