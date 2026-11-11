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    Những ước mơ không mong manh

    Bài và ảnh: Nguyễn Tấn Kiệt
    Bài và ảnh: Nguyễn Tấn Kiệt
    (TP.HCM)

    Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc bình dị trong lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho các bé bị bệnh xương thủy tinh từ 10 - 14 tuổi, tại Trung tâm Kim cương tươi đẹp.

    Trước giờ học, các em tự chuẩn bị sách vở, sắp xếp bàn ghế và vui vẻ bên bạn bè. Khi tiết học bắt đầu, những ánh mắt chăm chú, cánh tay hào hứng giơ lên cùng tiếng cười trong trẻo đã tạo nên một không gian học tập đầy sức sống. Mỗi trang vở được mở ra, mỗi từ vựng được ghi xuống đều thể hiện tinh thần ham học hỏi của các em.

    Những ước không mong manh - Ảnh 1.

    Bạn Phạm Thành Công tươi cười rót nước uống

    Những ước không mong manh - Ảnh 2.

    Bạn Nguyễn Đặng Đăng Duy chuẩn bị tập sách chuẩn bị vào tiết học

    Những ước không mong manh - Ảnh 3.

    Bạn Nguyễn Thị Trà Vy chuẩn bị bàn để học

    Những ước không mong manh - Ảnh 5.

    Các bạn tạo dáng vui tươi chụp hình đầu buổi học

    Đứng lớp là thầy Phạm Thanh Nghĩa (Công ty TNHH Đào tạo và Giáo dục Trương Thanh Thái, TP.HCM). Thông qua lớp học miễn phí, thầy mang đến cho các em cơ hội tiếp cận tiếng Anh, rèn luyện kiến thức và tự tin thể hiện bản thân. Dù gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt, các em vẫn tích cực phát biểu, chăm chú nghe giảng và cùng nhau tập thoại bằng tiếng Anh.

    Những ước không mong manh - Ảnh 6.

    Các bạn nghe thầy Nghĩa giảng bài và ghi lại những từ quan trọng

    Những ước không mong manh - Ảnh 7.

    Các bạn giơ tay phát biểu dành điểm cộng của thầy Nghĩa

    Những ước không mong manh - Ảnh 8.

    Hai bạn Nguyễn Đặng Đăng Duy và Nguyễn Phước Huy ghi từ vựng

    Bộ ảnh kể câu chuyện về nghị lực, niềm vui và khát vọng vươn lên của những đứa trẻ. Điều khiến tôi xúc động không chỉ là sự nhiệt tình trong học tập mà còn là tinh thần lạc quan hiện diện trong từng khoảnh khắc.

    Những ước không mong manh - Ảnh 9.

    Hai bạn Phạm Ngọc Diệp và Nguyễn Thị Trà Vy chăm chú lắng nghe thầy giảng bài

    Những ước không mong manh - Ảnh 10.

    Bạn Nguyễn Quang Tiếng vui cười khi "xem" bạn mình nói tiếng Anh

    Những ước không mong manh - Ảnh 11.

    Ba bạn cùng nhau tập thoại bằng tiếng Anh cho phần thực hành

    Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được học tập, yêu thương và theo đuổi ước mơ. Bởi những khó khăn có thể khiến hành trình trưởng thành thêm thử thách, nhưng không thể làm mất đi khát vọng vươn xa.

    Những ước không mong manh - Ảnh 12.

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