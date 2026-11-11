Những ước mơ không mong manh

Trước giờ học, các em tự chuẩn bị sách vở, sắp xếp bàn ghế và vui vẻ bên bạn bè. Khi tiết học bắt đầu, những ánh mắt chăm chú, cánh tay hào hứng giơ lên cùng tiếng cười trong trẻo đã tạo nên một không gian học tập đầy sức sống. Mỗi trang vở được mở ra, mỗi từ vựng được ghi xuống đều thể hiện tinh thần ham học hỏi của các em.

Bạn Phạm Thành Công tươi cười rót nước uống

Bạn Nguyễn Đặng Đăng Duy chuẩn bị tập sách chuẩn bị vào tiết học

Bạn Nguyễn Thị Trà Vy chuẩn bị bàn để học

Các bạn tạo dáng vui tươi chụp hình đầu buổi học

Đứng lớp là thầy Phạm Thanh Nghĩa (Công ty TNHH Đào tạo và Giáo dục Trương Thanh Thái, TP.HCM). Thông qua lớp học miễn phí, thầy mang đến cho các em cơ hội tiếp cận tiếng Anh, rèn luyện kiến thức và tự tin thể hiện bản thân. Dù gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt, các em vẫn tích cực phát biểu, chăm chú nghe giảng và cùng nhau tập thoại bằng tiếng Anh.

Các bạn nghe thầy Nghĩa giảng bài và ghi lại những từ quan trọng

Các bạn giơ tay phát biểu dành điểm cộng của thầy Nghĩa

Hai bạn Nguyễn Đặng Đăng Duy và Nguyễn Phước Huy ghi từ vựng

Bộ ảnh kể câu chuyện về nghị lực, niềm vui và khát vọng vươn lên của những đứa trẻ. Điều khiến tôi xúc động không chỉ là sự nhiệt tình trong học tập mà còn là tinh thần lạc quan hiện diện trong từng khoảnh khắc.

Hai bạn Phạm Ngọc Diệp và Nguyễn Thị Trà Vy chăm chú lắng nghe thầy giảng bài

Bạn Nguyễn Quang Tiếng vui cười khi "xem" bạn mình nói tiếng Anh

Ba bạn cùng nhau tập thoại bằng tiếng Anh cho phần thực hành

Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được học tập, yêu thương và theo đuổi ước mơ. Bởi những khó khăn có thể khiến hành trình trưởng thành thêm thử thách, nhưng không thể làm mất đi khát vọng vươn xa.