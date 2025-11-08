Với điều kiện giao thông, đường sá phức tạp tại Việt Nam, hầu hết tài xế đều sử dụng ứng dụng bản đồ mỗi khi lái xe. Trong số những ứng dụng phổ biến hiện nay, Google Maps vẫn được chuộng nhất nhờ giao diện trực quan, gần gũi, dễ thao tác và vẫn đang miễn phí cho người dùng.

Google Maps vẫn là một trong những ứng dụng bản đồ phổ biến hiện nay ẢNH: C.T

Ở mỗi quốc gia, thị trường khác nhau, Google Maps sẽ cung cấp nhiều tính năng khác nhau nhưng tại Việt Nam, ứng dụng này hiện chỉ mang đến những tính năng cơ bản, còn bộc lộ nhiều hạn chế. Điều này không chỉ khiến tài xế khó khăn trong quá trình sử dụng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm luật giao thông.

Dưới đây là một số nhược điểm của Google Maps khi sử dụng trên ô tô tại Việt Nam:

Thiếu cảnh báo tốc độ, camera phạt nguội

So với một số ứng dụng bản đồ đang có mặt trên thị trường hiện nay, nhược điểm lớn của Google Maps là không hiển thị giới hạn tốc độ của đoạn đường đang di chuyển. Trong khi đó, tính năng này đã phổ biến tại nhiều quốc gia như Mỹ, châu Âu...

Google Maps tại Việt Nam chưa hiển thị cảnh báo tốc độ ẢNH: C.T

Ứng dụng chỉ hỗ trợ đồng hồ đo tốc độ bằng GPS nhưng không có cảnh báo khi người lái vượt quá tốc độ giới hạn cho phép. Điều này khiến tài xế dễ rơi vào tình huống phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ mà không hay biết, nhất là ở khu vực đông dân cư hoặc tuyến đường có biển báo thay đổi liên tục.

Trên thực tế, nhiều tài xế khi dùng Google Maps phải tập trung nhìn biển báo, vốn không phải lúc nào cũng được đặt ở vị trí dễ quan sát. Đây cũng là điểm bất lợi lớn khi so sánh với các ứng dụng bản đồ chuyên dụng trong nước đã cập nhật đầy đủ dữ liệu biển báo, tốc độ giới hạn và vị trí camera giám sát.

Nếu Google Maps bổ sung tính năng cảnh báo tốc độ, người lái sẽ chủ động hơn trong việc kiểm soát hành trình và tránh bị phạt nguội.

Thuật toán dẫn đường Google Maps chưa phù hợp với ô tô

Google Maps ưu tiên tuyến đường ngắn hoặc nhanh nhất trong một số tình huống mà không đánh giá điều kiện thực tế như mặt đường, độ rộng hay giới hạn phương tiện. Điều này khiến nhiều tài xế bị hướng dẫn đi vào đường hẹp, ngõ nhỏ, thậm chí là đường dân sinh, gây khó khăn khi quay đầu và tiềm ẩn rủi ro va quẹt. Nhược điểm này nằm ở thuật toán dẫn đường chưa tối ưu cho ô tô.

Nhiều tuyến đường nhỏ hẹp khó di chuyển được Google Maps đề xuất cho tài xế ẢNH: TN

Ngoài ra, một số tuyến đường được ứng dụng đề xuất cũng là "đường tắt", chỉ phù hợp với xe máy. Những tình huống này khá phổ biến tại Hà Nội, TP.HCM hay các khu vực vùng ven, nơi mạng lưới đường nhánh dày đặc và không đồng nhất.

Google đang phát triển tính năng "Narrow Road Avoidance" trên ứng dụng bản đồ của mình, giúp tự động tránh các tuyến đường quá hẹp. Dù vậy, chưa rõ khi nào tính năng này sẽ được triển khai tại thị trường Việt Nam.

Hướng dẫn làn đường còn sơ sài

Ứng dụng bản đồ của Google thường đưa ra chỉ dẫn cơ bản như "rẽ trái", "rẽ phải" hoặc "đi thẳng", không hướng dẫn cụ thể người lái nên giữ làn nào. Điều này khiến tài xế phải tự điều khiển phương tiện theo kinh nghiệm, kiến thức hoặc nhìn biển báo phụ. Các tình huống như vậy dễ dẫn đến tình huống chuyển làn đột ngột, bỏ lỡ lối ra/vào cao tốc.

Google Maps chưa có tính năng chỉ dẫn làn đường cụ thể ẢNH: B.H

Trên các ứng dụng điều hướng khác đang có mặt trên thị trường, tính năng hướng dẫn làn đường trực tiếp đã được triển khai, hiển thị hình ảnh trực quan từng làn đường tại nút giao. Nếu được bổ sung trên Google Maps, đây sẽ là cải tiến quan trọng giúp giảm sai sót khi lái xe trong môi trường giao thông phức tạp.

Không phủ nhận những tính năng đáng giá, được coi là ưu điểm của Google Maps khi sử dụng trên ô tô tại Việt Nam như khả năng cập nhật dữ liệu giao thông theo thời gian thực, phản hồi nhanh về tình trạng kẹt xe... Tuy nhiên, nếu bổ sung thêm các tính năng phù hợp đặc thù giao thông hiện nay, ứng dụng bản đồ của Google sẽ ngày càng khẳng định chỗ đứng hơn đối với giới tài xế.