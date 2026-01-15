Niềm vui từ những mái nhà hồi sinh thần tốc sau bão

G IỮ GÌN QUÀ "TÂN GIA" KỶ VẬT

Ba ngày sau khi nhận bàn giao căn nhà mới, ông Huỳnh Sĩ Bá (70 tuổi, thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai; trước đây thuộc H.Tuy Phước, Bình Định) vẫn ngỡ mình đang mơ. Mỗi buổi sáng, ông dậy sớm hơn thường lệ, lặng lẽ đi một vòng quanh căn nhà vững chãi, đưa tay chạm vào từng bức tường còn phảng phất mùi sơn mới, điều mà suốt hàng chục năm qua ông chưa từng dám nghĩ tới.

Hơn 30 năm trước, vợ chồng ông Bá về dựng căn nhà nhỏ ven đầm Thị Nại. Ít ruộng, không nghề ổn định, ông bà sống chắt chiu qua ngày. Khi con cái trưởng thành, rời quê mưu sinh, căn nhà cũng theo năm tháng mà xuống cấp. Lắm lúc ông cũng nghĩ đến chuyện dựng lại căn nhà cho đỡ lo mỗi khi bão về, nhưng rồi tuổi già, tiền bạc eo hẹp, giấc mơ ấy cứ thế trôi đi.

Rồi cơn bão số 13 ập đến. Trở về từ khu sơ tán, trước mắt ông bà là nền nhà bị khoét sâu, gạch đá ngổn ngang, toàn bộ tài sản trôi theo dòng nước. "Vợ chồng tôi chỉ còn đúng hai bộ quần áo mang theo lúc đi sơ tán. 70 tuổi rồi mà trắng tay, lúc đó tôi thật sự như rơi vào đường cùng", ông Bá nhớ lại.

Ít ngày sau, chính quyền địa phương đến xác minh thiệt hại. Gia đình ông Bá được đưa vào diện hỗ trợ xây nhà khẩn cấp. Chỉ ít hôm sau, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34 đã có mặt trước sân nhà, bắt tay ngay vào việc. Ngày 16.12.2025, bộ đội bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát. Gạch vụn, gỗ mục được chuyển đi nhanh chóng. Chỉ hai ngày sau, phần móng đã hoàn thành. Sự hỗ trợ kịp thời về kinh phí của chính quyền, cộng với sức trẻ của bộ đội, khiến tiến độ xây dựng diễn ra nhanh đến khó tin.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai “Chiến dịch Quang Trung” ẢNH: TRƯƠNG ĐỨC

Căn nhà vững chãi trước mắt là điều ông Huỳnh Sĩ Bá chưa từng nghĩ tới trong suốt hàng chục năm qua ẢNH: ĐỨC NHẬT

Vợ chồng ông Huỳnh Sĩ Bá bên món quà tân gia mà Quân đoàn 34 trao tặng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thời điểm ấy, trời liên tục mưa phùn. Để kịp tiến độ, các chiến sĩ đội mưa làm việc từ sáng sớm đến chiều tối. Có người ngâm nước nhiều ngày bị cảm lạnh. Thấy vậy, ông Bá áy náy, định đi mua thuốc cho bộ đội. Nhưng khi biết ý định ấy, các chiến sĩ đều cười, nói đơn vị đã có y sĩ chuẩn bị thuốc men đầy đủ.

Chưa đầy một tháng, căn nhà rộng hơn 100 m² đã thành hình. Ngày hoàn thiện cũng là lúc các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ và rút quân. Buổi chia tay diễn ra giản dị nhưng đầy xúc động.

"Các chú ở đây cả tháng trời, xây nhà cho tôi như nhà của chính mình, làm sao mà không thương cho được. Lúc các chú đi, bà con ai cũng rơi nước mắt", ông Bá kể.

Nói rồi, ông đứng dậy kéo chiếc quạt máy đặt ngay ngắn giữa nhà, mắt hướng về chiếc đồng hồ treo tường. Đó là món quà tân gia mà Quân đoàn 34 trao tặng gia đình ông trong ngày bàn giao nhà. "Có người thấy quạt bộ đội tặng thì hỏi mua lại, nói bán đi lấy tiền sinh hoạt, nhưng tôi không bán. Đây không chỉ là cái quạt, cái đồng hồ, mà là kỷ niệm, tình nghĩa của các chú dành cho gia đình. Nghèo mấy cũng phải giữ cho được kỷ vật này", ông Bá nói, giọng dứt khoát.

B Ộ ĐỘI TỚI LÀ THẤY CÓ HY VỌNG

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (69 tuổi, thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông) cũng vừa dọn vào căn nhà mới sau những ngày dài sống tạm nhờ hàng xóm. Chồng mất hơn 30 năm trước, một mình bà tần tảo nuôi sáu người con khôn lớn. Khi các con trưởng thành, đi làm ăn xa, bà ở lại căn nhà cũ ven đầm Thị Nại. Thế rồi trận lũ lịch sử ập đến. Căn nhà cũ kỹ của bà đổ sập hoàn toàn. Ngày trở về từ khu sơ tán, đứng trước nền xi măng trơ trọi, bà Lệ lặng người. Ở tuổi 69, mất nhà đồng nghĩa với việc bà không biết phải bắt đầu lại từ đâu.

Không còn nhà, bà xin ở tạm bên nhà hàng xóm. Vài ngày sau khi nước rút hẳn, trong lúc đang dọn dẹp những vật dụng còn sót lại, bà nhận được thông báo lên nhà văn hóa thôn có việc gấp. Nghĩ chỉ là nhận quà cứu trợ, bà cùng hàng xóm vội vã lên đường.

Quà tân gia Vùng 3 Hải quân tặng gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ là chiếc ti vi, tủ lạnh đời mới ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại đây, bà bất ngờ khi được thông báo gia đình sẽ được hỗ trợ xây nhà mới: 60 triệu đồng từ ngân sách địa phương, 20 triệu đồng từ các nhà hảo tâm và 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Vùng 3 Hải quân trực tiếp tham gia xây dựng.

"Tôi thật sự không dám tin. Nghĩ là chắc sang năm mới được làm, không ngờ lại nhanh đến vậy. Thấy bộ đội về xây nhà là tôi thấy có hy vọng rồi", bà Lệ kể.

Các chiến sĩ theo bà Lệ về nhà, dựng lán trại ngay đầu làng để tiện di chuyển. Việc đầu tiên là dọn dẹp đống đổ nát sau bão. Từ ngày 6.12.2025, công việc xây dựng được triển khai liên tục.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ bên căn nhà mới được xây dựng nhờ sự chung tay của chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đến ngày 10.1, căn nhà hơn 100 m² của bà Lệ đã hoàn thành, gồm phòng khách, ba phòng ngủ, bếp và gác lửng tránh bão. Ngoài hơn 600 ngày công hỗ trợ xây dựng, ngày bàn giao nhà, Vùng 3 Hải quân còn tặng gia đình bà tủ lạnh, ti vi, máy lọc nước để sớm ổn định cuộc sống.

"Cả tháng trời, ngày nào cũng nghe tiếng cười nói rộn ràng. Bàn giao nhà xong, các chú rời đi, tự nhiên thấy trống vắng. Giờ thì mừng lắm rồi, được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ, tôi đã có căn nhà khang trang để sinh sống, điều mà hàng chục năm qua không dám nghĩ đến", bà Lệ bùi ngùi.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, để triển khai "Chiến dịch Quang Trung", địa phương huy động tổng lực các lực lượng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Trong đó, lực lượng quân đội đã huy động trên 1.200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà. Lực lượng Công an tỉnh huy động 650 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng 87 nhà.

Tại địa bàn Gia Lai, nhà ở phải sửa chữa là trên 27.500 căn, đã khởi công 100% số nhà người dân có nhu cầu sửa chữa, đến nay đã khắc phục xong 100%. Nhà ở xây dựng mới có 674 nhà, đã khởi công xây dựng 100% số nhà theo kế hoạch, hiện tiến độ xây dựng, hoàn thành trên 96%.