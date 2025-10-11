Nợ phí tin nhắn 8.879 đồng, bỗng tăng hơn 1 triệu đồng trong chưa đầy 10 ngày

Ngày 11.10, ông M.T.N (62 tuổi, ở xã Ea H'leo, Đắk Lắk - thuộc H.Ea H'leo, Đắk Lắk cũ) cho biết, thẻ tín dụng của ông bất ngờ tăng vọt hơn 1 triệu đồng tiền dư nợ, từ nợ phí tin nhắn từ 8.879 đồng trong thời gian chưa đầy 10 ngày.

Ông N. cho biết, ngày 24.4, ông mở thẻ tín dụng hạn mức thẻ là 200 triệu đồng tại một ngân hàng có chi nhánh ở P.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Trong thời gian mở thẻ, ông có sử dụng rút, trả tiền nhiều lần tại ngân hàng nhưng không để ý đến số tiền lãi và các khoản phí mình đã đóng tại ngân hàng vì việc rút, trả tiền diễn ra thường xuyên.

Ngày 8.8, ông đến ngân hàng để thanh toán số tiền gốc, lãi đã sử dụng cho ngân hàng hơn 100 triệu đồng và không rút tiền từ thẻ tín dụng nữa.

Nợ phí tin nhắn ngân hàng 8.879 đồng, bỗng tăng hơn 1 triệu đồng trong chưa đầy 10 ngày

Đến ngày 12.9, ông nhận được tin nhắn của ngân hàng gửi qua số điện thoại thông báo phải thanh toán số tiền 8.879 đồng dư nợ phát sinh từ thẻ tín dụng. Sau đó, ông liên hệ với ngân hàng để hỏi về số tiền trên thì được trả lời số tiền 8.879 đồng phát sinh là phí tin nhắn ngân hàng gửi tin nhắn thông báo cho khách hàng.

Tiền phí nợ tin nhắn tăng từ vài nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng chỉ sau vài ngày ẢNH: T.X

"Tôi nghĩ phí đó cũng hợp lý nên đến ngân hàng để đóng phí, tránh việc sau này quên sẽ phát sinh nợ quá hạn. Tuy nhiên, khi tôi đến ngân hàng vì không đợi được đến lượt nộp tiền nên tôi đã về, đợi lúc khác đến nộp sau", ông N. kể lại.

Ngày 18.9, ông tiếp tục nhận được tin nhắn của ngân hàng thông báo thẻ tín dụng đã quá hạn 3 ngày và số tiền tối thiểu phải trả là 8.879 đồng. Vì nghĩ số tiền không lớn nên ông dự định vài ngày nữa sẽ đến ngân hàng nộp sau.

Ngày 21.9, ông tiếp tục nhận được tin nhắn của ngân hàng thông báo dư nợ thẻ tín dụng là hơn 1 triệu đồng và đã quá hạn 6 ngày, số tiền tối thiểu là 8.879 đồng.

Quá bất ngờ vì chỉ trong mấy ngày, số tiền dư nợ thẻ tín dụng từ 8.879 đồng lên đến hơn 1 triệu đồng nên ông đã đến ngân hàng để làm rõ thì được một nhân viên trả lời là không có nhầm lẫn.

"Ngày hôm qua (10.10), ngân hàng đã gửi tin nhắn xin lỗi và thanh toán số tiền dư nợ phát sinh trong thẻ tín dụng của tôi", ông N. cho hay.

Ngày 11.10, PV Thanh Niên đã liên lạc với đại diện ngân hàng để tìm hiểu về vấn đề trên. Tuy nhiên, đại diện ngân hàng hẹn thời gian làm việc trực tiếp tại cơ quan vào sáng thứ hai (ngày 13.10).