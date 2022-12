Nóng tình trạng người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam ở vùng biển Quảng Ninh

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, gần đây, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép tại địa phương này diễn biến phức tạp, nhất là từ khi cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi vào hoạt động khiến tình trạng này càng nóng hơn.

11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Chỉ trong vòng 3 ngày (23 - 25.10), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tục phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 14 người Trung Quốc và 8 người Việt Nam liên quan đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, đêm 22.10, 11 người Trung Quốc được Phạm Văn Thanh (38 tuổi, trú TT.Quảng Hà, H.Hải Hà, Quảng Ninh) điều khiển ô tô chở từ khu vực bờ biển thuộc P.Trà Cổ, TP.Móng Cái đến khu vực đường dẫn lên Trạm thu phí cao tốc Tiên Yên - Móng Cái, đoạn qua địa bàn H.Hải Hà để giao cho Vương Xuân Hải (40 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Dự định sau khi nhận người, Vương Xuân Hải đưa 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nói trên về TP.Hà Nội. Tuy nhiên khi Hải đến Km 82, Trạm thu phí cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái thì bị Cục CSGT Bộ Công an kiểm tra, bắt giữ.

Ngay sau đó, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Khởi tố, tạm giam 2 bị can Vương Xuân Hải và Phạm Văn Thanh về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".





Tiếp tay tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Tiếp đó, ngày 25.10, cũng tại P.Trà Cổ, TP.Móng Cái, Đồn Biên phòng Trà Cổ bắt giữ 3 người Trung Quốc vượt biên vào Quảng Ninh. Đáng chú ý, Đồn Biên phòng Trà Cổ sau đó đã làm rõ 4 người Việt Nam tổ chức đường dây đưa người vượt biên. Đồng thời bàn giao cho Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xử lý.

Qua đấu tranh khai thác, các nghi can khai nhận từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 10 đã thực hiện trót lọt nhiều chuyến vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bằng đường biển vào Việt Nam, mỗi chuyến từ 5 - 7 người.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, qua các vụ việc nói trên, hầu hết các vụ việc nhập cảnh trái phép đều có sự cấu kết giữa người Việt Nam và người nước ngoài. Trong đó, nổi lên vai trò tiếp tay, giúp sức, bao che của một số cá nhân người Việt Nam. Cụ thể là dẫn đường qua biên giới, thuê ô tô di chuyển; thuê nơi tạm trú, cung ứng các nhu yếu phẩm sinh hoạt...

Ngoài ra, các nghi can tổ chức, cầm đầu thường ở nước ngoài, người tỉnh ngoài tìm cách móc nối, thuê người địa phương đưa dẫn, thuê tài xế người Việt Nam cả trong và ngoài tỉnh chở người nhập cảnh trái phép.

Khi vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh, những người nhập cảnh trái phép được tổ chức thành từng nhóm nhỏ bằng ô tô (phổ biến là xe không đăng ký kinh doanh cỡ nhỏ, loại xe từ 5 - 7 chỗ ngồi), được chia thành từng chặng để đi sâu trong nội địa hoặc đi nước thứ 3 (Campuchia, Thái Lan, Lào, Myanmar…).