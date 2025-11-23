NSƯT Kim Tiểu Long kể chuyện ngồi ghế nóng 'Hài hát tình ca'

Đêm chung kết Hài hát tình ca tại rạp Đại Nam (Hà Nội) vừa ghi hình vào tối 22.11, dự kiến phát sóng vào trung tuần tháng 12 tới trên kênh YouTube Nụ cười vàng TV của nghệ sĩ hài Vượng Râu. Theo NSƯT Kim Tiểu Long, chương trình tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các nghệ sĩ hài thể hiện tài năng ca hát của mình; với 17 tập, phát mỗi tuần 1 tập và được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt.

NSƯT Kim Tiểu Long đã có rất nhiều vai diễn in sâu trong lòng khán giả mộ điệu cũng như đoạt rất nhiều giải thưởng danh giá. Không chỉ đóng khung với vai trò kép chánh của cải lương, Kim Tiểu Long còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc.

NSƯT Kim Tiểu Long (thứ 4 từ trái sang) cùng các nghệ sĩ tham gia đêm chung kết chương trình Hài hát tình ca ẢNH: NVCC

NSƯT Kim Tiểu Long được bình chọn là "giám khảo dễ tính nhất"

Ở đêm chung kết chương trình Hài hát tình ca, lần đầu tiên NSƯT Kim Tiểu Long ngồi chung "ghế nóng" với những tên tuổi như: NSND Trung Đức, NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Anh, danh ca Hồ Quang 8 nên rất áp lực. Các thí sinh tham gia tranh tài cũng là những gương mặt hài nổi tiếng của hai miền Nam - Bắc như: Quang Tèo, Chiến Thắng, Dũng Nhí, Thanh Tú, Diệu Thắm, Quý Quốc, Hoàng Yến, Lệ Mỹ.

Nói về đêm thi, NSƯT Kim Tiểu Long cho biết: "Tôi từng là thí sinh tại các giải thưởng Trần Hữu Trang, các cuộc liên hoan sân khấu cải lương nên rất đồng cảm với các đồng nghiệp khi tham gia Hài hát tình ca. Chương trình được đầu tư rất công phu, nghiêm túc, không mang nặng yếu tố cạnh tranh, chuyện thắng thua, các thí sinh tham gia như biểu diễn trong một chương trình nghệ thuật nên khán giả thoải mái thư giãn âm nhạc do chính các nghệ sĩ hài mà mình yêu thích thể hiện. Các giám khảo nhận xét rất thẳng thắn, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của từng tiết mục. Và chính sự công tâm đó tạo nên sức hút đặc biệt cho chương trình".

Điều đặc biệt, trong suốt đêm chung kết NSƯT Kim Tiểu Long được bình chọn là "giám khảo dễ tính nhất", bởi những lời nhận xét của anh dành cho các thí sinh rất chân tình và nhẹ nhàng nên được khán giả ủng hộ nồng nhiệt.

Lần đầu tiên NSƯT Kim Tiểu Long giao lưu cùng với các ca sĩ, nghệ sĩ hài nổi tiếng của miền Bắc

ẢNH: NVCC

Nam nghệ sĩ cũng cho biết, ngồi ghế nóng với nhiều tên tuổi nghệ sĩ miền Bắc dù rất áp lực, song anh đã học hỏi được nhiều điều. Trong đêm chung kết, anh cũng được khán giả yêu cầu hát cải lương. Và sau khi hát xong, anh nhận được những tràng vỗ tay và rất nhiều hoa của người hâm mộ, khiến anh vô cùng hạnh phúc.

"Tình yêu thương của khán giả là vô địch, đôi khi có nhiều tiền cũng không thể mua được", NSƯT Kim Tiểu Long xúc động.