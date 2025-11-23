Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

NSƯT Kim Tiểu Long kể chuyện ngồi ghế nóng 'Hài hát tình ca'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
23/11/2025 19:33 GMT+7

Vì 'bay show' nước ngoài, NSƯT Kim Tiểu Long bỏ lỡ nhiều lời mời giám khảo tại các cuộc thi vọng cổ cải lương, truyền hình thực tế, game show... Lần này, khi được ngồi ghế nóng chương trình 'Hài hát tình ca', anh đã chia sẻ nhiều điều thú vị.

Đêm chung kết Hài hát tình ca  tại rạp Đại Nam (Hà Nội) vừa ghi hình vào tối 22.11, dự kiến phát sóng vào trung tuần tháng 12 tới trên kênh YouTube Nụ cười vàng TV của nghệ sĩ hài Vượng Râu. Theo NSƯT Kim Tiểu Long, chương trình tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các nghệ sĩ hài thể hiện tài năng ca hát của mình; với 17 tập, phát mỗi tuần 1 tập và được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt.

NSƯT Kim Tiểu Long đã có rất nhiều vai diễn in sâu trong lòng khán giả mộ điệu cũng như đoạt rất nhiều giải thưởng danh giá. Không chỉ đóng khung với vai trò kép chánh của cải lương, Kim Tiểu Long còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc.

NSƯT Kim Tiểu Long kể chuyện ngồi ghế nóng 'Hài hát tình ca'- Ảnh 1.

NSƯT Kim Tiểu Long (thứ 4 từ trái sang) cùng các nghệ sĩ tham gia đêm chung kết chương trình Hài hát tình ca

ẢNH: NVCC

NSƯT Kim Tiểu Long được bình chọn là "giám khảo dễ tính nhất"

Ở đêm chung kết chương trình Hài hát tình ca, lần đầu tiên NSƯT Kim Tiểu Long ngồi chung "ghế nóng" với những tên tuổi như: NSND Trung Đức, NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Anh, danh ca Hồ Quang 8 nên rất áp lực. Các thí sinh tham gia tranh tài cũng là những gương mặt hài nổi tiếng của hai miền Nam - Bắc như: Quang Tèo, Chiến Thắng, Dũng Nhí, Thanh Tú, Diệu Thắm, Quý Quốc, Hoàng Yến, Lệ Mỹ.

Nói về đêm thi, NSƯT Kim Tiểu Long cho biết: "Tôi từng là thí sinh tại các giải thưởng Trần Hữu Trang, các cuộc liên hoan sân khấu cải lương nên rất đồng cảm với các đồng nghiệp khi tham gia Hài hát tình ca. Chương trình được đầu tư rất công phu, nghiêm túc, không mang nặng yếu tố cạnh tranh, chuyện thắng thua, các thí sinh tham gia như biểu diễn trong một chương trình nghệ thuật nên khán giả thoải mái thư giãn âm nhạc do chính các nghệ sĩ hài mà mình yêu thích thể hiện. Các giám khảo nhận xét rất thẳng thắn, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của từng tiết mục. Và chính sự công tâm đó tạo nên sức hút đặc biệt cho chương trình".

Điều đặc biệt, trong suốt đêm chung kết NSƯT Kim Tiểu Long được bình chọn là "giám khảo dễ tính nhất", bởi những lời nhận xét của anh dành cho các thí sinh rất chân tình và nhẹ nhàng nên được khán giả ủng hộ nồng nhiệt.

NSƯT Kim Tiểu Long kể chuyện ngồi ghế nóng 'Hài hát tình ca'- Ảnh 2.

Lần đầu tiên NSƯT Kim Tiểu Long giao lưu cùng với các ca sĩ, nghệ sĩ hài nổi tiếng của miền Bắc

ẢNH: NVCC

Nam nghệ sĩ cũng cho biết, ngồi ghế nóng với nhiều tên tuổi nghệ sĩ miền Bắc dù rất áp lực, song anh đã học hỏi được nhiều điều. Trong đêm chung kết, anh cũng được khán giả yêu cầu hát cải lương. Và sau khi hát xong, anh nhận được những tràng vỗ tay và rất nhiều hoa của người hâm mộ, khiến anh vô cùng hạnh phúc.

"Tình yêu thương của khán giả là vô địch, đôi khi có nhiều tiền cũng không thể mua được", NSƯT Kim Tiểu Long xúc động.

NSƯT Kim Tiểu Long sẽ đón Noel và năm mới 2026 tại Việt Nam

NSƯT Kim Tiểu Long cho biết, khác với mọi năm, Noel tới đây và năm mới 2026 anh đã sắp xếp được lịch diễn tại Mỹ để về Việt Nam dành thời gian trọn vẹn bên gia đình, người thân trong những ngày đặc biệt này. "Nhiều năm rồi không có tết tại quê nhà. Nhớ lắm", anh tâm sự.

Anh cho biết hiện tại, đêm nhạc nào có anh biểu diễn ở các phòng trà ở Hà Nội và Hải Phòng cũng đều cháy vé. Điều khiến NSƯT Kim Tiểu Long càng vui hơn là tất cả các show ấy, khán giả đều yêu cầu anh hát những bài vọng cổ, cải lương..., mà các yêu cầu ấy hầu hết đều đến từ khán giả trẻ. "Nếu khán giả trẻ còn yêu cải lương, yêu nghệ thuật truyền thống của dân tộc thì tôi sẽ 'cháy' hết mình", NSƯT Kim Tiểu Long chia sẻ.

NSƯT Kim Tiểu Long thực hiện di nguyện của mẹ

NSƯT Kim Tiểu Long thực hiện di nguyện của mẹ

Thực hiện theo di nguyện của người mẹ đã khuất, nhiều năm qua, cứ vào cuối tháng giêng, NSƯT Kim Tiểu Long lại thực hiện một chương trình thiện nguyện cho bà con nghèo ở quê nhà - huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

NSƯT Kim Tiểu Long: 'Vai diễn Lê Lợi luôn ám ảnh tôi...'

Nhạc sĩ Thế Hiển và NSƯT Kim Tiểu Long nhận chức mới

