NSƯT Võ Minh Lâm sau 20 năm đoạt 'Chuông vàng vọng cổ'

Năm 2006, Võ Minh Lâm trở thành thí sinh đầu tiên đoạt giải Chuông vàng vọng cổ. Hai thập niên sau, anh trở lại cuộc thi trong vai trò huấn luyện viên, đồng hành cùng các thí sinh trẻ. Nhìn lại chặng đường đã qua, nam nghệ sĩ xem đây là dấu mốc đặc biệt: “Đây là một hành trình đủ dài để một cậu bé 17 tuổi ngày nào từng bước chập chững vào nghề, đến hôm nay có thể huấn luyện và truyền lửa cho các bạn thí sinh”.

Từ ký ức theo cha đi diễn đến Chuông vàng vọng cổ

Nhớ về những ngày đầu đến với nghệ thuật, Võ Minh Lâm kể anh từng theo cha lưu diễn cùng các đoàn cải lương từ khi còn nhỏ. Kỷ niệm được làm tóc, hóa trang để tham gia một cảnh diễn trong vở Khi rừng thu thay lá vẫn in đậm trong ký ức anh. Năm 12 tuổi, anh tiếp tục làm quen với sân khấu đờn ca tài tử, được cha chỉ dạy cách ca các điệu Nam xuân, Nam ai. Trong những trải nghiệm đầu đời ấy, anh nhớ nhất khoảnh khắc được cha đệm đàn cho mình hát.

Võ Minh Lâm cùng NSND Hồ Ngọc Trinh, NSND Trọng Phúc trên sân khấu Chuông vàng vọng cổ Ảnh: T.A

Những năm tháng ấy góp phần nuôi dưỡng tình yêu cải lương trong Võ Minh Lâm. Sau nhiều năm làm nghề, anh đã trải qua nhiều dạng vai, từ kép đẹp, nhân vật hiền lành, phản diện đến những vai lớn tuổi, có tính cách phức tạp. Mỗi vai diễn đều đem lại cho anh những trải nghiệm và vốn sống riêng. Thay vì e ngại thử thách, nam nghệ sĩ xem đó là cơ hội làm mới mình.

Bên cạnh sân khấu cải lương, Võ Minh Lâm còn đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên, đạo diễn và tham gia các sản phẩm trên nền tảng số. Với anh, những trải nghiệm này vừa là dịp chia sẻ kinh nghiệm, vừa giúp bản thân tiếp tục học hỏi.

“Người nghệ sĩ không chỉ cần ca hay mà còn phải có cảm xúc, có sự chân thật với nhân vật. Khi mình truyền được cảm xúc ấy thì khán giả mới có thể cảm thụ và đồng cảm với bài diễn”, anh chia sẻ.

Theo Võ Minh Lâm, cải lương cần có những điều chỉnh để tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ. Ngoài thời gian tập luyện, anh dành thời gian đọc sách, xem phim để tích lũy vốn sống và tìm kiếm góc nhìn mới khi xây dựng nhân vật. Nam nghệ sĩ cho rằng cách thể hiện cần gần với đời sống hơn, đồng thời tiết chế những tình tiết dài dòng, không còn phù hợp với thói quen thưởng thức của một bộ phận khán giả hiện nay.

Võ Minh Lâm nghiêm túc khi thử sức với dòng nhạc quê hương, đất nước Ảnh: NVCC

Không chỉ đổi mới cách tiếp cận sân khấu, Võ Minh Lâm còn thử sức với dòng nhạc quê hương, đất nước. Anh cho biết luôn đặt sự nghiêm túc lên hàng đầu khi tham gia một lĩnh vực mới: “Mình muốn tham gia ở bất kỳ lĩnh vực nào thì trước tiên phải tìm hiểu, trau dồi, rèn luyện để khi sản phẩm ra mắt thực sự phải ra ngô ra khoai, chứ không phải thích thì làm cho vui. Mình phải có sự nghiêm túc với nó”.

Đưa câu chuyện Việt vào âm nhạc

Gấm hoa Việt Nam là dự án được NSƯT Võ Minh Lâm ấp ủ với mong muốn tôn vinh bản sắc dân tộc. Từng hóa thân vào nhiều nhân vật anh hùng lịch sử, danh nhân văn hóa trên sân khấu cải lương, anh cho biết luôn tự hào khi có cơ hội đưa những câu chuyện về quê hương, đất nước vào các sản phẩm âm nhạc.

“Việt Nam ta không chỉ có những dáng núi, hình sông, những non sông gấm vóc trải dài từ Bắc đến Nam mà còn cả một chiều dài, chiều sâu văn hóa. Khi những bản sắc này được hòa quyện vào nhau thì sẽ trở thành một nét độc đáo, không pha trộn với bất kỳ đất nước nào”, anh chia sẻ.

Võ Minh Lâm kết hợp cùng Duyên Quỳnh trong ca khúc Gấm hoa Việt Nam Ảnh: NVCC

Trái với hình ảnh một nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, trước công chúng, Võ Minh Lâm cho biết anh là người hướng nội, cần những khoảng lặng để nhìn lại công việc, chuẩn bị cho vai diễn và suy nghĩ về hướng đi tiếp theo.

Lịch diễn dày đặc đôi khi khiến anh chạnh lòng vì không có nhiều thời gian bên gia đình, nhất là những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, có cha mẹ đều là nghệ sĩ cải lương, anh phần nào thấu hiểu tính chất công việc và sự cảm thông của người thân dành cho mình.

Thời gian tới, Võ Minh Lâm vẫn muốn dành một phần quan trọng trong hoạt động nghệ thuật cho những sản phẩm về quê hương, đất nước và văn hóa Việt Nam. Anh mong có thể góp phần khơi gợi ở người trẻ niềm tự hào về lịch sử, nhắc nhớ những hy sinh của các thế hệ đi trước để có được cuộc sống hòa bình hôm nay. Với nam nghệ sĩ, đó cũng là cách tiếp tục đóng góp cho nghệ thuật và đưa những giá trị văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.