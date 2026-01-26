Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Nữ chính ‘Một tình yêu bất ngờ đến’ tuyên bố dừng quảng bá phim

Khánh Ngân
26/01/2026 15:28 GMT+7

Chỉ sau 3 ngày lên sóng với những con số thành tích chấn động, bộ phim ‘Một tình yêu bất ngờ đến’ rơi vào khủng hoảng truyền thông khi nữ chính Vương Ngọc Văn công khai đối đầu với đoàn phim, tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động tuyên truyền.

Thành tích ‘vô tiền khoáng hậu’ sau 72 giờ

Trước khi scandal bùng nổ, dự án do bộ đôi trai tài gái sắc Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn đóng chính đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự trên các nền tảng trực tuyến. Theo ghi nhận từ Sina, chỉ sau 3 ngày ra mắt, phim đã nhanh chóng vượt mốc 24.000 điểm nhiệt trên nền tảng Tencent Video.

Nữ chính ‘Một tình yêu bất ngờ đến’ tuyên bố dừng quảng bá phim - Ảnh 1.

Vương Ngọc Văn và Trần Tinh Húc giao lưu, quảng bá cho bộ phim Một tình yêu bất ngờ đến, nữ diễn viên hợp tác tích cực trong các hoạt động tạo nhiệt, tham gia đẩy mạnh truyền thông và quảng bá cho bộ phim

ẢNH: WEIBO

Không chỉ dừng lại ở các nền tảng phát sóng, sức nóng của cặp đôi còn càn quét mạng xã hội Douyin (TikTok Trung Quốc) với số lượt xem các chủ đề liên quan đến phim và dàn diễn viên chính tăng nhanh chóng. Với đà tăng trưởng này, giới chuyên môn dự đoán tác phẩm có thể trở thành "hắc mã" ngôn tình hiện đại đầu năm 2026.

Cú ‘quay xe’ chấn động từ phía nữ chính

Ngay giữa lúc phim đang ở đỉnh cao nhiệt độ, rạng sáng 25.1, Studio của Vương Ngọc Văn đã đăng tải một văn bản chính thức khiến dư luận ngỡ ngàng. Theo đó, phía nữ diễn viên tuyên bố tạm dừng toàn bộ hoạt động phối hợp quảng bá cho dự án Một tình yêu bất ngờ đến.

Nữ chính ‘Một tình yêu bất ngờ đến’ tuyên bố dừng quảng bá phim - Ảnh 2.

Các phản ứng từ phía khán giả trên mạng xã hội hiện khá đa chiều, với một bộ phận bày tỏ ủng hộ quyết định "bảo vệ danh dự nghệ sĩ" trong khi không ít người lo ngại việc ngừng quảng bá sẽ ảnh hưởng tới lượt xem và nhiệt độ của phim

ẢNH: SOHU

Nguyên nhân được phía Vương Ngọc Văn đưa ra là do đội ngũ truyền thông của đoàn phim thiếu sự chuyên nghiệp và tôn trọng tối thiểu đối với nghệ sĩ. Cụ thể, các nguồn tin từ Sina và các blog giải trí hàng đầu tiết lộ, phía nữ diễn viên cho rằng một số cá nhân trong ê kíp đã phát tán thông tin sai lệch liên quan đến nghệ sĩ, đồng thời cố ý tạo ra mâu thuẫn giữa công ty quản lý của cô và các đối tác truyền thông. Theo tuyên bố, những hành vi này bị đánh giá là xem nhẹ toàn bộ nỗ lực của nữ nghệ sĩ trong quá trình tuyên truyền, quảng bá phim, qua đó xâm phạm nghiêm trọng nền tảng hợp tác và sự tin cậy vốn được xây dựng giữa hai bên. Nghiêm trọng hơn, đoàn phim bị tố đưa ra các chỉ dẫn sai lệch khiến bài đăng quảng bá của Vương Ngọc Văn trên Weibo vi phạm quy định nền tảng, dẫn đến việc cô bị bóp tương tác và nhận chỉ trích oan uổng từ cộng đồng mạng.

Trước phản ứng cứng rắn của phía Vương Ngọc Văn, đoàn phim đã phải nhanh chóng đăng tải văn bản xin lỗi công khai trên trang chủ. Trong thông báo, đại diện đoàn phim thừa nhận có sai sót nghiêm trọng trong khâu quản lý nhân sự và tuyên bố đã sa thải nhân viên có hành vi không chuẩn mực. Dù vậy, làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ Vương Ngọc Văn vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Việc nữ chính "đình công" ngay thời điểm vàng của phim khiến các buổi livestream chung và hoạt động tương tác giữa cặp đôi chính bị hủy bỏ. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn cho số phận của Một tình yêu bất ngờ đến. Liệu bộ phim có giữ vững được phong độ khi "linh hồn" của tác phẩm là sự tương tác giữa hai diễn viên chính đã bị rạn nứt vì những mâu thuẫn hậu trường.

Khám phá thêm chủ đề

