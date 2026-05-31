'Nữ quái' lừa đảo hàng chục tỉ bằng các dự án bất động sản 'ma'

Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt đối với Vũ Thị Mai Phương (38 tuổi, trú tổ dân phố Tê Chử, P.An Hải, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Vũ Thị Mai Phương tại cơ quan điều tra ẢNH: H.P

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Vũ Thị Mai Phương đã lợi dụng nhu cầu đầu tư bất động sản của nhiều người dân để đưa ra các thông tin sai sự thật về những giao dịch và dự án bất động sản được quảng cáo có tiềm năng sinh lời cao.

Để tạo niềm tin, Phương giới thiệu bản thân có khả năng tiếp cận nhiều bất động sản giá trị, cam kết lợi nhuận hấp dẫn và thời gian hoàn vốn nhanh. Từ những lời hứa hẹn này, đối tượng đã kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư với số tiền lớn.

Tin tưởng vào các thông tin mà Phương đưa ra, nhiều nhà đầu tư đã chuyển tiền tham gia các thương vụ bất động sản. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng không thực hiện các cam kết như đã thỏa thuận mà sử dụng nguồn tiền vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra xác định, khi các bị hại yêu cầu thanh toán hoặc hoàn trả vốn góp, Phương liên tục viện nhiều lý do để trì hoãn, né tránh trách nhiệm và kéo dài thời gian giải quyết.

Theo cơ quan công an, số tiền mà đối tượng huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng chục tỉ đồng.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ toàn bộ hành vi của Vũ Thị Mai Phương cũng như xác định số lượng bị hại và tổng thiệt hại thực tế.

Công an Hải Phòng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao bất thường, thời gian thu hồi vốn ngắn. Trước khi chuyển tiền hoặc ký kết hợp đồng đầu tư, người dân cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của dự án, năng lực của đơn vị huy động vốn và các thông tin liên quan để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.