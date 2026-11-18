Năm học 2025 - 2026, Trường THPT Nguyễn Trung Trực ghi nhận 87 giải thưởng trong công tác bồi dưỡng học sinh (HS) giỏi trong đó 1 HS đoạt giải quốc gia. Trường cũng có khoảng 90% HS đậu ĐH, trong đó có những trường tốp đầu.

Tập thể sư phạm của Trường THPT Nguyễn Trung Trực luôn nỗ lực trong hành trình 50 năm xây dựng và phát triển ẢNH: N.T.T

Vào năm học 2024 - 2025, trường có 67 HS giỏi cấp thành phố, còn những năm học trước trường thường duy trì từ 10 - 20 HS mỗi năm.

Những con số cho thấy bước tiến trong đào tạo mũi nhọn, đồng thời ghi nhận nỗ lực của tập thể sư phạm trên hành trình 50 năm xây dựng và phát triển.

Từ nền móng gian khó đến những mùa giải thưởng

Tiền thân của trường là Trường phổ thông cấp 3 Vinh Sơn Liêm. Năm 1976, trường được phép đổi tên thành Trường cấp 3 Nguyễn Trung Trực. Những ngày đầu, cơ sở vật chất chỉ có một dãy phòng học và khu nhà xe lợp tôn cũ, đường đến trường còn nhiều khó khăn.

Ngày 24.5.2006, theo Quyết định số 2342/QĐ-UBND của UBND TP.HCM, trường chính thức mang tên Trường THPT Nguyễn Trung Trực.

Bước vào giai đoạn mới, nhà trường xác định lấy HS làm trung tâm, phát huy nguồn lực sẵn có và tập trung đầu tư công tác mũi nhọn. Hoạt động bồi dưỡng được triển khai qua các sân chơi như giải toán trên máy tính cầm tay, Olympic thành phố, kỳ thi HS giỏi thành phố và quốc gia...

Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Trên nền tảng tích lũy qua nhiều năm, cùng định hướng rõ ràng, nhà trường dần ổn định, nâng cao chất lượng và tiếp tục khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục thành phố. Những thành tích nổi bật trong các kỳ thi HS giỏi trong những năm gần đây phản ánh nỗ lực bền bỉ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thầy và trò.

Đầu tư công nghệ, chú trọng giáo dục toàn diện

Cùng với bồi dưỡng HS giỏi, Trường THPT Nguyễn Trung Trực chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ. Các chương trình tập huấn đổi mới phương pháp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và nâng cao năng lực số được triển khai.

Trường THPT Nguyễn Trung Trực xác định lấy học sinh làm trung tâm, phát huy nguồn lực sẵn có và tập trung đầu tư công tác mũi nhọn ẢNH: N.T.T

Giáo viên từng bước đưa công nghệ, mô hình STEM vào bài học, hướng đến phát triển tư duy và khả năng vận dụng kiến thức trong thực tiễn. Những chuyến trải nghiệm, học tập tại Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… cũng góp phần mở rộng góc nhìn giáo dục cho đội ngũ.

Trong khuôn viên còn khiêm tốn, trường ưu tiên nâng cấp cơ sở vật chất theo chiều sâu. Các phòng học được trang bị máy lạnh, ti vi và bàn ghế đạt chuẩn. Ba phòng máy tính mới với hơn 150 máy tính phục vụ việc dạy và học; màn hình LED 300 inch tại sân trường hỗ trợ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, sinh hoạt câu lạc bộ.

Nhà trường đồng thời chú trọng rèn luyện thể chất, phát triển năng khiếu nghệ thuật, kỹ năng sống. HS được học tiếng Anh với người bản ngữ, tiếp cận đề án nâng cao năng lực tin học theo định hướng chuẩn quốc tế.

Những hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ đồng nghiệp vùng khó khăn, sẻ chia với HS mắc bệnh hiểm nghèo góp phần bồi đắp lòng nhân ái. Cùng với thành tích học tập, đây là những giá trị được các thế hệ thầy trò tiếp nối trong hành trình nửa thế kỷ của ngôi trường mang tên anh hùng Nguyễn Trung Trực.