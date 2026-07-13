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Thế giới Góc nhìn

Nước cờ chiến lược

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ

Với việc dành hẳn gần một tuần để thăm Indonesia, Úc và New Zealand, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có bước đi thiết thực mới trong công cuộc triển khai thực hiện "chính sách hướng Đông" và chiến lược hàng hải toàn cầu của mình với tên gọi "Mahasagar" ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Kết quả của chuyến xuất ngoại khá dài ngày này có thể được nhìn nhận là mỹ mãn đối với ông Modi.

Ở cả ba nơi đến thăm, ông Modi đều đạt được sự đồng thuận quan điểm sâu rộng và nhiều thỏa thuận thiết thực cụ thể: tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại, quân sự và quốc phòng, an ninh năng lượng và hàng hải, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu chiến lược nói chung, đặc biệt là thỏa thuận để Úc cung ứng uranium cho Ấn Độ

Nước cờ chiến lược - Ảnh 1.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese (phải) đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Melbourne ngày 10.7.2026

Ảnh: Reuters

Ngoài ra, còn phải kể đến việc sau gần 40 năm mới lại có một Thủ tướng Ấn Độ tới thăm New Zealand. Ở cả ba nơi ông Modi tới thăm hiện đều có cộng đồng khá đông người Ấn và gốc Ấn giúp Ấn Độ có được cầu nối với các quốc gia này và tăng cường sức mạnh mềm ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bên cạnh những mục đích về kinh tế thương mại cụ thể, chuyến công du này giúp Thủ tướng Modi đồng thời đạt 3 mục tiêu nữa. Thứ nhất là chủ động can dự mạnh mẽ và công khai vào chuyển biến thời sự cũng như lâu dài ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, gây dựng vị thế để ứng phó ảnh hưởng của Trung Quốc và Mỹ ở khu vực. 

Thứ hai, kiến tạo mối quan hệ giữa Ấn Độ và Úc trở thành một trục ảnh hưởng thật sự trong cấu trúc ảnh hưởng của nhóm Bộ Tứ (Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc). 

Thứ ba là làm nổi bật hơn nữa vai trò và vị thế của Ấn Độ trong khối phương Nam. Như thế chẳng phải là nước cờ chiến lược cao trong cuộc chơi địa chính trị ở khu vực lớn này hay sao? 

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