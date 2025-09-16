Nước ép khổ qua: lợi ích bất ngờ khi uống vào buổi sáng

Rối loạn mỡ máu là tình trạng mà chỉ số lipid trong máu tăng cao do tăng cholesterol toàn phần, cholesterol "xấu" LDL, mỡ trung tính nhưng lại giảm cholesterol "tốt" HDL. Khổ qua được khoa học chứng minh giúp cải thiện chỉ số mỡ máu bằng cách giảm sản sinh lipid mới trong gan và tăng phân giải mỡ, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Nước ép khổ qua chứa các dưỡng chất hỗ trợ giảm mỡ máu ẢNH: AI

Trong nghiên cứu thực hiện ở chuột được công bố trên chuyên san Scientific Reports, các nhà khoa học phát hiện bổ sung khổ qua vào chế độ ăn giàu chất béo giúp làm giảm tình trạng tích lũy mỡ gan, giảm triglyceride huyết tương và cholesterol.

Để tận dụng các lợi ích này, mọi người có thể ăn hay uống nước ép khổ qua. Với nước ép khổ qua, uống vào buổi sáng có thể là thời điểm tốt nhất. Điều này xuất phát từ những nguyên nhân sau:

Dễ hấp thụ

Với các loại thức uống có hoạt chất sinh học như khổ qua thì uống vào buổi sáng khi bụng đói giúp hấp thu nhanh hơn. Các enzyme, dịch vị chưa bị phân tán nhiều, giúp các hoạt chất như chất chống ô xy hóa flavonoid, charantin dễ đi vào hệ tuần hoàn hơn.

Tác động lên đường huyết, mỡ máu

Khổ qua không chỉ giúp hạ mỡ máu mà còn điều chỉnh đường huyết. Khi đường huyết được kiểm soát tốt thì sẽ có ít insulin dư thừa và giảm quá trình tích mỡ. Uống buổi sáng giúp ổn định đường huyết trong suốt bữa ăn đầu tiên, từ đó gián tiếp giúp hạn chế tăng lipid sau bữa ăn.

Giảm lượng calo trong bữa sáng

Uống nước ép khổ qua trước bữa ăn sáng có thể tạo cảm giác no nhẹ, giảm cảm giác đói. Kết quả là giảm lượng thực phẩm ăn vào, đặc biệt là các thực phẩm nhiều chất béo, đường trong bữa sáng.

Ngoài ra, thực hiện các thói quen lành mạnh vào sáng sớm sẽ dễ duy trì hơn, ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoài như công việc, căng thẳng hay ăn uống vặt.

Để làm nước ép khổ qua, hãy chọn trái khổ qua tươi, không hư, rửa sạch rồi cắt bỏ ruột và hạt. Xay nhỏ khổ qua với nước lọc, có thể thêm chút nước cốt chanh để giảm vị đắng và bổ sung vitamin C. Nước ép nên được uống ngay để giữ được các dưỡng chất có hoạt tính cao. Nếu thích, mọi người có thể pha loãng hoặc kết hợp với nước ép rau quả khác như táo, dưa leo để dễ uống hơn.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, trước khi uống nước ép khổ qua thường xuyên, nên tham khảo ý kiến chuyên gia, theo Medical News Today.