'O Hồng' Hạ Anh thay đổi ra sao sau cơn sốt phim 700 tỉ đồng?

Nhà sản xuất Lên hương vừa hé lộ loạt hình ảnh mới, đồng thời bật mí về mối quan hệ của dàn nhân vật. Trong đó, vai diễn Ánh (do Hạ Anh thủ vai) và Tâm (Võ Tấn Phát) khiến nhiều người tò mò.

Lấy bối cảnh tiệm làm tóc nơi cô làm việc, poster diễn tả cả 2 nhìn nhau qua tấm gương phản chiếu. Tâm - Ánh trở nên nổi bật, mang lại sắc thái, cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Ánh nhìn Tâm như đang buông lời trêu ghẹo, còn Tâm là ánh mắt ngượng ngùng của một chàng trai cũng đang để ý đến cô gái.

Sự trở lại của Hạ Anh

Hình ảnh của Hạ Anh và Võ Tấn Phát trong Lên hương khiến khán giả tò mò Ảnh: NSX

Được biết đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Hạ Anh trên màn ảnh rộng. Trước đó, người đẹp gây chú ý khi góp mặt trong phim Mưa đỏ với vai diễn O Hồng. Tác phẩm do Đặng Thái Huyền làm đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 700 tỉ đồng và giành nhiều giải thưởng uy tín.

Chia sẻ về sự trở lại của mình trên màn ảnh rộng, Hạ Anh cho biết thời điểm hiện tại là lúc cô muốn thử sức ở một dạng nhân vật mới. Và Ánh của Lên hương là vai diễn đến với cô đúng thời điểm. “Điều khiến mình quyết định tham gia là bộ phim không chỉ cho mình thử sức với một màu sắc nhân vật khác biệt, mà còn khai thác một đề tài rất mới lạ nên càng đọc kịch bản càng thấy tò mò và háo hức”, người đẹp chia sẻ.

Hạ Anh nói thêm được làm việc với đạo diễn Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông cùng dàn diễn viên như nghệ sĩ Hồng Đào, nghệ sĩ Hồng Vân, nghệ sĩ Tuyết Thu… là một trải nghiệm đáng quý đối với cô.

Trong đó, việc kết hợp cùng Võ Tấn Phát khiến Hạ Anh thích thú. “Ấn tượng đầu tiên của mình về anh Phát là ảnh rất duyên và mang lại năng lượng tích cực cho cả đoàn phim. Nhưng khi bắt đầu làm việc chung, mình còn bất ngờ hơn vì anh rất nghiêm túc, chịu khó trao đổi về nhân vật và luôn tạo cảm giác thoải mái để bạn diễn có thể nhập vai tốt nhất”, cô chia sẻ.

Hạ Anh mong muốn mang đến màu sắc mới khi tham gia phim của Khương Ngọc Ảnh: ĐPCC

Nói về kỳ vọng của khán giả về lần kết đôi với Võ Tấn Phát trong Lên hương, Hạ Anh cho biết cô vui và biết ơn vì sự ủng hộ của mọi người. Người đẹp chia sẻ thêm: “Hy vọng khi dự án ra mắt, mọi người sẽ không chỉ thích ngoại hình hay sự kết hợp của hai đứa, mà còn thực sự đồng cảm với câu chuyện và hành trình của hai nhân vật trong phim”.

Về sự thay đổi sau “cơn sốt” Mưa đỏ, Hạ Anh cho biết điều cô cảm nhận rõ nhất là việc có nhiều khán giả biết đến và yêu thương mình. Theo nữ diễn viên, đó mới là "tài sản" quý giá nhất.

“Tôi cũng nhận được nhiều lời mời làm việc hơn trước, nhưng không quá đặt nặng chuyện cát sê hay số lượng dự án. Với tôi, mỗi vai diễn đến đúng thời điểm và cho bản thân cơ hội học hỏi, trưởng thành với nghề mới là điều đáng trân trọng nhất”, cô tâm sự.

Lên hương là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình, xoay quanh cuộc sống của những con người lao động bình dị. Ẩn sâu trong lòng mỗi người đều có sự cố chấp, ý niệm riêng của bản thân. Tuy nhiên, tất cả đều xuất phát từ sự yêu thương và bám trụ, giữ gìn được nghề truyền thống mà cả gia đình vất vả gầy dựng. Trong guồng quay mưu sinh, mỗi nhân vật đều phải đối diện với những lựa chọn khó khăn, và cả những biến cố bất ngờ của số phận.