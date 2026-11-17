Sáng 17.11, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM cùng Tổ đại biểu số 1 (HĐND TP.HCM), tiếp xúc cử tri các phường Thuận Giao, Thuận An, ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri phản ánh về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập nước, chỉnh trang đô thị… và các lĩnh vực liên quan đến đời sống, dân sinh.

Theo đó, cử tri phường Thuận Giao phản ánh tình trạng che chắn, chiếm dụng lối thoát hiểm trong khu dân cư Thuận Giao gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy…

Cử tri phường Thuận Giao cũng đề nghị TP.HCM và chính quyền địa phương khẩn trương công bố các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên và Thủ Dầu Một - TP.HCM.

Cử tri phường Thuận An phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bà Nguyễn Thị Kim Thu, cử tri phường Thuận An (TP.HCM) đề nghị TP.HCM và phường Thuận An có giải pháp giải quyết tình trạng ngập úng ở một số tuyến kênh rạch ven sông Sài Gòn, mỗi khi trời mưa lớn, kết hợp triều cường.

Mùi hôi, ô nhiễm phát tán trong giờ học, giờ ăn của học sinh

Đáng chú ý, ông Trần Văn Trang, cử tri phường Thuận Giao phản ánh tình trạng ô nhiễm khói bụi, mùi hôi (mùi sơn, chất thải) phát tán xung quanh Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 (đường Bình Chuẩn 13, phường Thuận Giao).

Bao quanh Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 là nhiều doanh nghiệp trong diện buộc di dời ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương cần phải xử lý ngay tình trạng ô nhiễm do một công ty gỗ và 1 lò gốm bao quanh Trường tiểu học Bình Chuẩn 3, đặc biệt là công ty gỗ ngay đối diện trường học thường xuyên xả khói, bụi, rác thải, phát tán mùi sơn, nước thải, chất thải nguy hại làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Mỗi khi đến giờ ăn trưa của học sinh bán trú, học sinh không thể ăn nổi vì mùi hôi và ô nhiễm gây ra", cử tri phường Thuận Giao phản ánh.

Xe tải dừng đỗ bốc xếp hàng hóa trên đường vào Trường tiểu học Bình Chuẩn 13 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, người dân cũng phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông tại đường Bình Chuẩn 13 do các loại xe tải lớn đậu đỗ để bốc xếp hàng hóa làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân đưa rước học sinh đi học.

Liên quan đến những phản ánh của người dân phường Thuận Giao, bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao cho biết các công ty, doanh nghiệp xung quanh Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 nằm trong Đề án di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, đô thị.

Thùng chứa sơn được kéo ra ngoài công ty để đối diện trường học ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Mặc dù các doanh nghiệp này đã lắp đặt hệ thống lọc, che chắn khói bụi để giảm thiểu ô nhiễm và UBND phường Thuận Giao cũng đã nhiều lần vận động các doanh nghiệp này di dời nhưng đến nay các doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện được. Do đó, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc và vận động các cơ sở này di dời đến các khu đã được quy hoạch", bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy khẳng định.

Các loại rác thải, chất thải để ngoài đường Bình Chuẩn 13 đối diện trường học ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng ngay tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy đã đề nghị Công an phường Thuận Giao triển khai ngay các biện pháp và xử lý tình trạng xe tải đậu đỗ trong khu vực đường Bình Chuẩn 13 để đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường học; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận Giao tiếp tục làm việc, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực này.

Lò gốm nằm sát vách Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cùng ngày (17.11), quan sát của PV Thanh Niên tại khu vực đường Bình Chuẩn 13 cho thấy ngoài việc khói bụi, mùi hôi phát tán quanh trường học nói trên, còn tình trạng chất thải nguy hại không được che chắn, đóng thùng kéo ra để bên ngoài đường ngay trước cổng trường học.