Ô tô điện Trung Quốc 'ép' xe sang Đức giảm giá

Những năm gần đây, các hãng xe sang Đức đang mất dần thị phần tại thị trường Trung Quốc. Sự trỗi dậy của các thương hiệu nội địa như BYD, NIO, Zeekr... với các mẫu xe đột phá về công nghệ, tính năng, mẫu mã đã làm thay đổi tâm lý, thói quen mua sắm của người dùng. Hiện tại, các hãng xe sang đến từ Đức đang đối mặt với thách thức lớn khi khách hàng trẻ tại Trung Quốc chuyển dần sang ủng hộ các thương hiệu nội địa.

BMW thực hiện chiến dịch giảm giá để giữ thị phần tại Việt Nam ẢNH: BLOOMBERG

Để duy trì vị thế, thị phần, doanh số, nhiều hãng xe sang đẩy mạnh thực hiện các chương trình ưu đãi, chạy đua giảm giá bán dưới giá niêm yết để tăng tính cạnh tranh. Điều này cho thấy mức độ khốc liệt của cuộc chiến giành thị phần của các thương hiệu ô tô tại thị trường Trung Quốc.

Mới đây, BMW đưa ra chương trình ưu đãi mang tên "In China, For China", giảm giá toàn bộ các mẫu xe đang bán tại Trung Quốc kể từ ngày 1.1.2026. Trong đó, các dòng xe điện ghi nhận mức giảm giá sâu nhất nhằm cạnh tranh với các mẫu xe điện nội địa.

Đơn cử, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn BMW i7 M70L giảm tới 301.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 1,13 tỉ đồng), đưa giá niêm yết từ 1,899 triệu xuống còn 1,598 triệu nhân dân tệ (gần 5,98 tỉ đồng). Tương tự, mẫu SUV thuần điện BMW iX1 eDrive25L cũng giảm 24% giá bán, chỉ còn từ 228.000 nhân dân tệ (khoảng 857 triệu đồng).

So với các hãng xe sang Đức, xe điện Trung Quốc không thua kém về công nghệ, vận hành nhưng giá bán hấp dẫn hơn ẢNH: B.H

Không chỉ xe điện, nhiều mẫu xe sang sử dụng động cơ đốt trong của BMW cũng giảm giá mạnh. Đơn cử BMW 735Li và 740Li Advanced được giảm 12% so với giá ban đầu để tiếp cận gần hơn với nhóm khách hàng doanh nhân.

Để đánh vào nhóm khách hàng trẻ, hãng xe sang Đức điều chỉnh giá bán dưới 300.000 nhân dân tệ cho 10 mẫu mã khác nhau. Trước đó, BMW chỉ có 3 mẫu mã có giá bán dưới 300.000 nhân dân tệ. Đáng chú ý, mẫu sedan cỡ nhỏ BMW 225L M Sport có giá khởi điểm chỉ 208.000 nhân dân tệ (khoảng 780 triệu đồng) để cạnh tranh với các mẫu SUV phổ thông nội địa Trung Quốc.

Việc sẵn sàng hi sinh biên lợi nhuận cho thấy các hãng xe sang Đức phải chấp nhận sự thật rằng, giá trị và danh tiếng thương hiệu không còn là yếu tố quyết định sự thành công trước những đột phá về công nghệ của xe điện Trung Quốc. Do đó, đưa ra những chiến lược giá phù hợp để duy trì tệp khách hàng là điều tất yếu phải thực hiện.



