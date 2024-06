Ô tô giảm giá làm mới mẫu mã, xe hãng nào được người Việt mua nhiều nhất?

Chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ chưa được ban hành nhưng nỗ lực của các nhà sản xuất, phân phối, thị trường ô tô vẫn tìm lại nhịp tăng trưởng trong tháng 5.2024. Trong đó, doanh số bán hàng của nhiều thương hiệu ô tô tăng trưởng tạo nên nhiều xáo trộn trong cuộc đua đến ngôi vương "thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2024".

Doanh số bán ô tô tại Việt Nam tìm lại được nhịp tăng trưởng trong tháng 5.2024 Bá Hùng

Thị trường ô tô lấy lại nhịp tăng trưởng

Tương tự những tháng trước đây, cuộc đua giảm giá bán giữa các mẫu mã trên thị trường ô tô vẫn diễn ra rầm rộ. Không chỉ ô tô lắp ráp trong nước, nhiều mẫu mã xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng được nhà phân phối giảm giá bán thông qua nhiều hình thức khác nhau để tạo lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó, việc một số mẫu ô tô vốn hút khách như Hyundai Accent, Toyota Corolla Cross, Kia Seltos… được cải tiến, nâng cấp góp phần thu hút khách hàng mua xe.

Số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 5.2024, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 25.794 xe ô tô các loại, tăng gần 1.500 xe tương đương khoảng 6% so với tháng 4.2024. Tất cả các phân khúc xe du lịch, xe thương mại đều ghi nhận doanh số tăng trưởng.

Trong tháng 5.2024 người Việt đã mua sắm tổng cộng 30.708 xe ô tô các loại tăng 2.082 xe, tương đương 6,8% so với tháng 4.2024 Bá Hùng

Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam, trong tháng 5.2024 người Việt đã mua sắm tổng cộng 30.708 xe ô tô các loại tăng 2.082 xe, tương đương 6,8% so với tháng 4.2024. Thậm chí, so với cùng kỳ năm ngoái lượng tiêu thụ ô tô trong tháng 5.2024 đã tăng 24%. Như vậy, ngay sau bước sụt giảm trong tháng 4.2024 thị trường ô tô Việt Nam ngay lập tức cho thấy dấu hiệu phục hồi.

Ô tô Toyota, Hyundai tiếp tục được người Việt mua nhiều nhất

Trong số các thương hiệu ô tô đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, Toyota tiếp tục vượt Hyundai để trở thành thương hiệu ô tô được người Việt ưa chuộng và chọn mua nhiều nhất trong tháng 5.2024.

Hyundai tiếp tục để doanh số bán "lao dốc" khi chỉ đạt 4.914 xe bán ra, giảm 638 xe so với tháng trước đó Bá Hùng

Cụ thể, Toyota đã bán ra thị trường 5.356 xe, tăng 873 xe so với tháng trước đó. Kết quả này có đóng góp lớn của Corolla Cross - mẫu xe vừa được làm mới mẫu mã, tính năng. Bên cạnh đó, Veloz Cross, Yaris Cross cũng giữ được nhịp tăng trưởng để bù đắp cho sự sụt giảm của Vios hay Innova Cross.

Trong khi đó, Hyundai tiếp tục để doanh số bán "lao dốc" khi chỉ đạt 4.914 xe bán ra, giảm 638 xe so với tháng trước đó. Ngoài Hyundai Accent vẫn đạt doanh số hơn 920 xe, những cái tên còn lại đều bán chưa tới 500 chiếc. Dù vậy, kết thúc 5 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số bán ô tô Hyundai các loại (đạt 19.334 xe) vẫn nhiều hơn Toyota (đạt 17.160 xe).

10 thương hiệu ô tô bán nhiều xe nhất Việt Nam tháng 5.2024 Nguồn: VAMA, HTV

Ford củng cố vững chắc vị trí thứ 3 với 3.270 xe bán ra, tăng 217 xe so với tháng 4.2024. Ford Ranger và Everest vẫn là hai mẫu xe Ford hút khách nhất tại thị trường Việt Nam. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mitsubishi (3.151 xe) và Kia (2.315 xe). Mazda xếp ngay sau với 2.290 xe bán ra. Trong khi đó, Honda rơi xuống vị trí thứ 8 khi chỉ bán được 1.179 xe, giảm 623 xe so với tháng 4.2024.



Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam tính đến hết tháng 5.2024 giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023.