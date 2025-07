Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam: Doanh số giảm, Wigo bám đuổi Grand i10

Tương tự sedan hạng B hay sedan hạng C… dòng ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam với 3 mẫu xe gồm Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo đang dần mất sức hút với người tiêu dùng. Sở hữu kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn, trang bị cơ bản cùng giá bán thuộc vào hàng hấp dẫn nhất thị trường ô tô nhưng doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam nửa đầu năm 2025 vẫn tiếp tục sụt giảm. Hyundai Grand i10 dẫn đầu cuộc đua doanh số, tuy nhiên Toyota Wigo đang dần rút ngắn cách biệt với mẫu xe Hàn Quốc.

Dòng ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam với 3 mẫu xe gồm Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo đang dần mất sức hút Ảnh: B.H

Giá bán hấp dẫn, ô tô máy xăng giá rẻ vẫn bán chậm

Xuyên suốt quãng thời gian từ cuối năm ngoái đến nay, cùng với cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ trên thị trường ô tô Việt Nam, các mẫu mã ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam cũng được các nhà sản xuất, phân phối áp dụng ưu đãi. Tuy nhiên, việc còn lại quá ít mẫu mã, cùng với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ ô tô điện khiến doanh số Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo vẫn không được cải thiện.

Ô tô cỡ nhỏ hạng A đang bị đào thải tại Việt Nam?

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 6.2024 cho thấy, tổng doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam chỉ đạt 393 xe, giảm 53 xe, tương đương 12% so với tháng 5.2025 và giảm 115 xe tương đương 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số ô tô cỡ nhỏ hạng A Tháng 1.2025 450 Tháng 2.2025 409 Tháng 3.2025 563 Tháng 4.2025 665 Tháng 5.2025 446 Tháng 6.2025 393

Kết quả này nâng tổng lượng ô tô máy xăng giá rẻ nhất thị trường tiêu thụ tại Việt Nam sau nửa đầu năm 2025 lên 2.926 xe, giảm 778 xe tương đương 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc chỉ có 3 mẫu xe góp mặt, cùng với sự xuất hiện của một số mẫu ô tô điện cỡ nhỏ có giá bán hấp dẫn hơn chính là lý do khiến dòng cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam không còn giữ được lợi thế. Những yếu tố như tiết kiệm nhiên liệu, tính kinh tế trong quá trình sử dụng của dòng xe này, giờ đây không thể sánh được với xe điện cỡ nhỏ. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi trước đây thường sử dụng ô tô cỡ nhỏ máy xăng, nay đã chuyển dần sang ô tô điện.

Nửa đầu năm 2025 Nửa đầu năm 2024 Doanh số ô tô cỡ nhỏ hạng A 2926 3704

Bên cạnh đó, phải thừa nhận một thực tế, ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam không còn giữ được vị thế cũng như sức hút trên thị trường. Giá bán cũng không còn là lợi thế của Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo khi cuộc đua giảm giá diễn ra đưa giá bán nhiều mẫu xe như sedan hạng B, hạng C về mức ngang ngửa xe cỡ nhỏ hạng A.

Hyundai Grand i10 dẫn đầu, Toyota Wigo dần rút ngắn cách biệt doanh số

Cuộc đua doanh số giữa các mẫu mã ở phân khúc ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam cũng có sự xáo trộn khi trong tháng 6.2025, Toyota Wigo bất ngờ vượt qua Hyundai Grand i10. Mẫu xe Toyota bán ra 196 xe trong tháng 6.2025, nhiều hơn 6 xe so với Grand i10. Tuy nhiên, kết quả này chỉ giúp Toyota Wigo rút ngắn cách biệt chứ chưa thể chiếm vị trí số 1 từ tay Hyundai Grand i10. Bởi, sau nửa đầu năm 2025, tổng doanh số Hyundai Grand i10 đạt 1.594 xe, giảm 427 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng lượng xe Toyota Wigo bán ra sau 6 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 1.158 xe, giảm 128 xe so với nửa đầu năm 2024.

Doanh số các mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam nửa đầu năm 2025 Nguồn: VAMA, TC Motor

Trong khi đó, KIA Morning liên tục được THACO AUTO áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá nhưng lượng xe bán ra sau 6 tháng đầu năm 2025 cũng chỉ đạt 174 xe, giảm 223 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 6.2025 chỉ có 6 chiếc KIA Morning được giao đến tay khách hàng, mẫu xe này tiếp tục góp mặt trong nhóm 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam.

Bước sang nửa cuối năm 2025, áp lực cạnh tranh với phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam khi có thêm nhiều mẫu mã xe điện cỡ nhỏ xuất hiện trên thị trường. Dù vậy, phân khúc này hứa hẹn sẽ tăng thêm sự kịch tính khi cách biệt doanh số giữa Toyota Wigo và Hyundai Grand i10 không quá lớn, cuộc đua đến ngôi vương được dự báo sẽ có nhiều thay đổi.