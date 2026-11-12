Ở trung tâm cấp cứu đột quỵ: Kiệt quệ bên giường bệnh

Anh Đặng Văn Th. (48 tuổi) cố hé môi đáp lời vợ nhưng chỉ bật ra những tiếng ú ớ. Sau cơn đột quỵ xuất huyết não, tay chân bên trái của anh đã không thể cử động. Chỉ một ngày trước khi đổ bệnh, anh Th. vẫn đưa con đi học, về nhà soạn hàng, khuân vác phụ vợ. Vậy mà giờ đây, ngay cả những sinh hoạt thường ngày, anh cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân.

Chị Nguyễn Thị K.E lo âu cho người chồng vừa bị đột quỵ xuất huyết não ẢNH: HOÀI NHIÊN

"Mẹ con tôi không biết phải làm sao"

Nhắc lại buổi sáng chồng đổ bệnh, chị K.E vẫn chưa hết bàng hoàng. Khoảng 9 giờ, chồng chị đột ngột than đau đầu dữ dội, chóng mặt, khó nói rồi ngã xuống nền nhà. Hoảng hốt, chị vội gọi taxi đưa chồng đến cơ sở y tế địa phương. Khi được bác sĩ thông báo anh bị đột quỵ xuất huyết não, chị tiếp tục theo chồng lên Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 để điều trị.

Theo lời người vợ, anh Th. có bệnh tăng huyết áp nhưng trước đó không dùng thuốc điều trị. Bên giường bệnh, một tay chị K.E xoa bóp nửa người không thể cử động của chồng, tay kia khẽ đỡ lấy bụng bầu 7 tháng. Những ngày anh Th. nằm viện, chị thức đêm túc trực, tự tay vệ sinh, chăm sóc và lo việc ăn uống cho chồng.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận đông đảo bệnh nhân, trong đó có nhiều ca đột quỵ ẢNH: BVCC

Ở quê nhà Đồng Nai, hai đứa con, một đứa 14 tuổi, đứa nhỏ mới lên 5, phải tạm xa cha mẹ để ở cùng ông bà nội ngoại. Chị kể, các con tuy nhớ cha mẹ nhưng rất ngoan, nhờ vậy chị cũng yên tâm phần nào ở lại chăm chồng. Chỉ có điều, ngày sinh đứa con thứ ba đang đến gần, còn anh Th. chưa biết bao giờ có thể tự đi lại, sinh hoạt như trước.

"Giờ tôi chỉ cầu trời cho anh mau khỏe lại, rồi từ từ tập vật lý trị liệu. Chứ nếu anh cứ nằm xuống thế này, mẹ con tôi không biết phải làm sao", người vợ nghẹn ngào.

Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe anh Th. tạm ổn định. Theo gia đình, bác sĩ (BS) cho biết nếu tình trạng tiếp tục diễn tiến thuận lợi, anh có thể được chuyển đến BV Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp để tập phục hồi chức năng.

Đột quỵ không phải chuyện "trời kêu ai nấy dạ" PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, BV Nhân dân 115; Chủ tịch Hội Đột quỵ VN, cho biết các yếu tố nguy cơ đột quỵ thường gặp gồm: tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, hút thuốc lá, uống rượu bia và béo phì. PGS Thắng gọi tăng huyết áp là "sát thủ thầm lặng" bởi người mắc bệnh có thể không có triệu chứng rõ ràng. "Đột quỵ không phải là bệnh lý trời kêu ai nấy dạ", ông nhấn mạnh và cho rằng nhiều trường hợp có thể phòng ngừa nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên, theo BS Thắng, không ít người điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường trong nhiều năm, thấy sức khỏe ổn định liền tự ý ngưng thuốc vì cho rằng uống thuốc lâu dài sẽ "hại gan hại thận". Ông ví việc dùng thuốc kiểm soát bệnh mạn tính như khóa cửa chống trộm: "Khóa cửa 1 - 2 năm không thấy trộm đến không có nghĩa là không còn trộm, mà trộm không vào được là vì cánh cửa đang khóa". Đáng lo ngại, có người không tin lời khuyên của BS nhưng lại dễ nghe theo những cách chữa bệnh không có căn cứ. Do đó, PGS Thắng nhấn mạnh vai trò giáo dục sức khỏe cho thế hệ trẻ, để con cháu có thể nhắc nhở ông bà, cha mẹ tuân thủ điều trị. Người mắc bệnh nền cần tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ, không tự ý ngừng thuốc dù cảm thấy khỏe hoặc các chỉ số đã ổn định. Đặc biệt, người từng bị đột quỵ cần kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ để hạn chế tái phát.

Sau cơn đột quỵ…

Với bà Quỳnh Kim Th. (52 tuổi), khó khăn đã bắt đầu từ lần chồng đột quỵ đầu năm. Sau lần đột quỵ nhồi máu não đầu tiên, ông Nguyễn Thiện Đ. (55 tuổi) phải nghỉ làm. Mọi chi tiêu của hai vợ chồng từ đó chủ yếu trông vào đồng lương công nhân của bà. Chồng chưa thể trở lại công việc thì nay lại phải nhập viện vì tái đột quỵ.

"Ông có nghe tui nói gì không, ông thấy thế nào rồi?". Đứng bên băng ca tại Khoa Cấp cứu, bà Th. liên tục gọi chồng. Nhiều ngày trước đó, ông liên tục ôm đầu, than chóng mặt. Sợ chồng trở bệnh, bà xin nghỉ ngang ca làm ở xưởng bao bì, vội đưa ông đến BV địa phương rồi theo xe chuyển lên BV Nhân dân 115.

Mỗi tháng, bà Th. kiếm được khoảng 7 triệu đồng từ công việc tại xưởng bao bì. Tiền phòng trọ, điện nước, cơm ăn, thuốc men của chồng... đều trông vào khoản thu nhập ấy. Hai người con trai đã trưởng thành, cuộc sống riêng cũng còn khó khăn nên chưa có điều kiện san sẻ nhiều với cha mẹ.

Có lúc túng quẫn, bà tính chuyện bỏ phố về quê. Nhưng về rồi lấy gì sống, lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho chồng? Ở thành phố, ít ra bà còn công việc tại xưởng, còn đồng lương hằng tháng để lo tiền nhà, bữa ăn và thuốc men. Chỉ có điều chồng nay lại đột quỵ, bà càng lo ông không thể tự đi lại, sinh hoạt như trước.

Điều khiến người vợ day dứt là nếu chồng trở nặng, phải có người ở nhà chăm sóc, bà sẽ xoay xở ra sao. Nghỉ làm thì mất nguồn thu nhập duy nhất của hai vợ chồng, tiếp tục đi làm lại chưa biết nhờ ai chăm ông. "Giờ ổng mà trở nặng thêm, tôi không biết xoay xở sao...", bà nói trong nước mắt.

Cũng tại BV Nhân dân 115, anh Đặng Văn Ph. (43 tuổi) nằm điều trị tại phòng cấp cứu, Khoa Bệnh lý mạch máu não, sau cơn đột quỵ xuất huyết não, tay chân bên phải mất cảm giác, nói khó. Trưa cùng ngày, nhận tin anh Ph. ngất tại nơi buôn bán, anh Nguyễn Chí Th. (39 tuổi, em trai của bệnh nhân) vội vượt gần 80 km đến BV. Trước đó vài ngày, anh Ph. từng than đau đầu nhưng nghĩ chỉ mệt mỏi thông thường.

Ở quê nhà, hai con trai anh Ph., một đứa học lớp 5, đứa nhỏ mới lên lớp 2, phải tạm xa cha mẹ để ở cùng bà ngoại. Trước khi đổ bệnh, vợ chồng anh cùng buôn bán tự do, chăm lo cho các con ăn học. Nay chồng nằm viện, người vợ phải gác lại công việc để lên TP.HCM chăm sóc.

Lo anh Ph. không thể sớm trở lại làm việc, chăm lo cho các con, anh Th. bộc bạch: "Bệnh này nghe tới là sợ vì rất dễ nằm liệt. Tôi chỉ mong sao anh ấy bình phục để về lo cho hai đứa nhỏ, chứ tụi nó còn quá nhỏ, chưa biết gì".

Đột quỵ có thể xảy đến bất ngờ, nhưng những di chứng mà nó để lại có thể đeo đẳng nhiều năm, thậm chí suốt đời. Khi người bệnh qua cơn nguy kịch, phía trước vẫn là hành trình phục hồi cùng nỗi lo cơm áo, thuốc men và gánh nặng chăm sóc của người thân. Với nhiều gia đình, điều mong mỏi không chỉ là người thân được cứu sống, mà còn có thể tự đi lại, nói chuyện, chăm sóc bản thân và trở lại cuộc sống thường ngày. (còn tiếp)