Omicron thiết lập kỷ lục mới khắp thế giới

Số ca nhiễm tăng vọt

Trong báo cáo tình hình dịch bệnh công bố ngày 28.12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết thế giới đã ghi nhận gần 5 triệu ca bệnh mới từ ngày 20 - 26.12, tương đương mức tăng 11% so với một tuần trước đó. WHO cảnh báo nguy cơ từ biến thể Omicron vẫn còn rất cao và biến thể mới nhân đôi chỉ trong 2 - 3 ngày, nhanh hơn nhiều so với Delta.

Khả năng nhân lên nhanh chóng đã khiến Omicron thành biến thể chiếm ưu thế tại Hà Lan và Thụy Sĩ vào ngày 28.12, theo AFP. Cùng ngày, tờ The Guardian đưa tin Pháp báo cáo gần 180.000 ca Covid-19 mới, cao nhất từ khi bắt đầu đại dịch. Số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại Anh trong ngày 28.12 là 129.471, một con số kỷ lục mới.

Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins cho thấy Mỹ có hơn nửa triệu người nhiễm vi rút trong ngày 28.12, cao nhất từ trước đến nay và gần gấp đôi kỷ lục trước đó là 294.015 ca nhiễm ghi nhận vào ngày 8.1. Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Iceland cũng phá kỷ lục về số ca mắc Covid-19 trong 24 giờ của chính mình. Theo The Guardian, Đan Mạch đang là nước có 1.612 ca Covid-19/100.000 người, cao nhất trên thế giới.

Dù biến thể mới đang thiết lập kỷ lục tại một loạt nước, WHO cho biết dữ liệu sơ bộ từ những quốc gia có tỷ lệ ca nhiễm trên đầu người cao nhất thế giới cho thấy nguy cơ nhập viện của người nhiễm Omicron giảm so với người nhiễm Delta.

Tuy vậy, AFP dẫn lời quan chức phụ trách tình huống khẩn cấp của WHO châu Âu Catherine Smallwood cảnh báo số người mắc Covid-19 tỷ lệ thuận với số người phải nhập viện. Bà Smallwood cũng nói số người nhiễm Omicron tăng sẽ gây gián đoạn trên diện rộng hệ thống y tế và các dịch vụ quan trọng khác.





Tiếp tục hạn chế đi lại

Các nước đã liên tục đưa ra các biện pháp hạn chế mới để kìm hãm làn sóng lây nhiễm do Omicron gây ra. Theo AFP, Đức ra lệnh đóng cửa các hộp đêm và ngừng tổ chức sự kiện thể thao. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu này cũng chỉ cho phép tối đa 10 người đã chủng ngừa tụ tập. Tuy không chính thức yêu cầu người dân ở nhà, chính phủ Pháp kêu gọi các doanh nghiệp để nhân viên làm từ xa 3 ngày/tuần.

Các nước Bắc Âu cũng bắt đầu siết chặt việc đi lại. Ngày 28.12, Phần Lan thông báo cấm du khách nước ngoài chưa tiêm vắc xin nhập cảnh. Thụy Điển từ ngày 28.12 cũng bắt đầu yêu cầu khách nước ngoài phải có kết quả xét nghiệm âm tính, một ngày sau khi Đan Mạch áp dụng biện pháp tương tự.

Trong khi đó, chính phủ Nam Phi thông báo sẽ tiếp tục truy vết những người mắc Covid-19 sau khi kế hoạch ngưng thực hiện việc này vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng và truyền thông. Trước đó, giới chức y tế Nam Phi ngày 23.12 cho biết họ sẽ ngưng truy vết người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19, ngoại trừ tại trường học và nhà tù, vì cho rằng hầu hết người dân đã có miễn dịch với vi rút.