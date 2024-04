Ồn ào Kim Soo Hyun tranh giải Thị đế, Kim Ji Won 'trượt' đề cử Baeksang

Kim Soo Hyun và Kim Ji Won trong Nữ hoàng nước mắt POSTER PHIM

Giải Baeksang (Baeksang Arts Awards) được xem là Quả cầu vàng của làng phim ảnh Hàn Quốc. Đây cũng là giải thưởng duy nhất ở xứ kim chi vinh danh thành tựu cả hai mảng điện ảnh và truyền hình. Danh sách ứng cử viên năm nay nhận về hàng loạt phản hồi trái chiều, đặc biệt xoay quanh việc Kim Soo Hyun được đề cử nhưng Kim Ji Won lại vắng bóng. Điều đáng nói là Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đều đang gây sốt với bộ phim truyền hình Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears).

Kim Soo Hyun có xứng đáng?

Tại Baeksang lần thứ 60, Kim Soo Hyun với vai Baek Hyun Woo trong Nữ hoàng nước mắt được đề cử giải Thị đế (Nam diễn viên chính truyền hình xuất sắc nhất). Những cái tên còn lại trong hạng mục này gồm Nam Goong Min (Người yêu dấu - My dearest), Ryu Seung Ryong (Đội thiếu niên siêu đẳng - Moving), Yoo Yeon Seok (Ngày may mắn đẫm máu - A Bloody Lucky Day), Im Siwan (Thời thơ ấu - Boyhood).

Kim Soo Hyun củng cố danh tiếng với cơn sốt của Nữ hoàng nước mắt POSTER PHIM

Nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ dành cho Kim Soo Hyun nói riêng và cả năm ứng cử viên Thị đế Baeksang 2024 nói chung. Tuy nhiên, cũng có không ít bình luận nhận xét diễn xuất của Kim Soo Hyun trong Nữ hoàng nước mắt chưa đủ bùng nổ để được đề cử.

Song, khó có thể phủ nhận Kim Soo Hyun có bước đột phá cùng nhân vật Baek Hyun Woo của Nữ hoàng nước mắt. Bởi lần đầu tiên kể từ khi đóng phim đến nay, anh đảm nhận vai người đàn ông đã có gia đình và trải qua nhiều biến cố cuộc sống.

Anh là đại diện duy nhất của Nữ hoàng nước mắt được đề cử Baeksang 2024 POSTER PHIM

Suốt 10 tập phim vừa qua, Kim Soo Hyun khắc họa khéo léo khía cạnh ngọt ngào xen lẫn có phần nhường nhịn của Baek Hyun Woo trước người vợ Hong Hae In (Kim Ji Won), đồng thời anh cũng bộc lộ rõ khí thế cương quyết, mạnh mẽ của nhân vật khi đối đầu đám phản diện xấu xa.

Đặc biệt, Kim Soo Hyun phát huy tối đa thế mạnh của mình trong những cảnh rơi nước mắt. Điển hình như phân đoạn anh bật khóc thương xót đứa con chưa kịp chào đời chạm đến cảm xúc nhiều người xem.

Kim Soo Hyun lần thứ 4 được đề cử giải Thị đế của Baeksang

Tính đến nay, Kim Soo Hyun bốn lần được đề cử Nam diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất của Baeksang và giành chiến thắng một lần. Anh lập kỷ lục là Thị đế trẻ tuổi nhất lịch sử Baeksang khi mang về giải này hồi năm 2012 ở tuổi 24, nhờ vai diễn Lee Hwon trong Mặt trăng ôm mặt trời.

Khán giả tiếc nuối cho Kim Ji Won

Trong khi đó, việc Kim Ji Won vắng bóng trong bảng đề cử Baeksang 2024 thu hút nhiều sự chú ý. Với vai Hong Hae In trong Nữ hoàng nước mắt, danh tiếng nữ diễn viên tăng cao và diễn xuất của cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

Kim Ji Won thu hút thêm nhiều fan qua phim Queen of Tears POSTER PHIM

Kim Ji Won lột tả tinh tế Hong Hae In, nữ thừa kế nhà tài phiệt lạnh lùng nhưng âm thầm quan tâm đối với mọi người xung quanh. Qua vai Hong Hae In trong Nữ hoàng nước mắt, mỹ nhân 32 tuổi cho thấy diễn xuất đa dạng của mình. Kim Ji Won cũng gây sốt với phong cách thời trang sang chảnh và "phản ứng hóa học" cùng Kim Soo Hyun. Bên cạnh đó, cô còn nhiều tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Diễn viên truyền hình hot nhất tuần.

Vì thế, đông đảo khán giả đều khẳng định người đẹp 9X cùng màn trình diễn ấn tượng trong Nữ hoàng nước mắt xứng đáng được một vị trí trong danh sách ứng cử viên giải Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất của Baeksang năm nay.

Fan kỳ vọng nữ diễn viên sẽ được vinh danh ở những giải thưởng diễn xuất khác trong thời gian tới POSTER PHIM

Không ít ý kiến tỏ ra tiếc nuối lẫn thất vọng: "Tôi không hiểu tại sao Kim Ji Won lại vắng mặt trong danh sách đề cử Baeksang lần này", "Cô ấy là nữ diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay mà sao lại không được đề cử?", "Diễn xuất của Kim Ji Won rất tốt, hoàn hảo đến mức tôi không thể tưởng tượng được ai khác diễn vai Hong Hae In ngoài em ấy"...

Trước làn sóng tranh cãi dữ dội xoay quanh màn "hụt" đề cử của Kim Ji Won, Osen (Hàn Quốc) cho rằng danh sách ứng cử viên giải Thị hậu Bakesang năm nay quá mạnh khiến sao phim Nữ hoàng nước mắt vụt mất cơ hội. Được biết, đề cử Nữ diễn viên chính truyền hình xuất sắc nhất Baeksang năm nay gồm Ra Mi Ran (Người mẹ tồi của tôi - The Good Bad Mother), Ahn Eun Jin (Người yêu dấu), Uhm Jung Hwa (Bác sĩ Cha - Doctor Cha), Honey Lee (Hoa nở về đêm - Knight Flower) và Lim Ji Yeon (Khu vườn dối trá - Lies Hidden in My Garden). Osen đánh giá Ra Mi Ran và Ahn Eun Jin là hai ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi Thị hậu năm nay.

Rating phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng mạnh POSTER PHIM

Đáng chú ý, ngoài Kim Ji Won, chuyện bộ ba Han Hyo Joo, Kim Tae Ri và Park Bo Young không được đề cử Baeksang 2024 cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Năm qua, họ đều ghi dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ: Han Hyo Joo lột xác trong Moving, Kim Tae Ri khiến người xem ám ảnh cùng Ác quỷ (Revenant) và Park Bo Young lấy đi nước mắt khán giả qua Chút nắng ấm mỗi ngày (Daily Dose of Sunshine).

Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 7.5 và sẽ được phát sóng trực tiếp qua kênh JTBC.