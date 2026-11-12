Ông Biden nói về bệnh ung thư và quyết định tranh cử năm 2024

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không biết mình mắc ung thư khi còn tại nhiệm và sẽ không ra tranh cử cho nhiệm kỳ hai nếu được chẩn đoán mắc bệnh trước cuộc bầu cử năm 2024.

"Nếu biết mình cảm thấy không khỏe vì ung thư, tôi đã không tiếp tục", ông Biden nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People, trước thềm ra mắt cuốn hồi ký về thời gian tại Nhà Trắng. Ông cũng nhấn mạnh: "Tôi không nghĩ một người đàn ông 80 tuổi mắc ung thư nên tranh cử tổng thống".

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và con trai Hunter Biden trong sự kiện tại Dublin, Ireland ngày 10.11.2026 ẢNH: AP

Ông Biden, người sẽ bước sang tuổi 84 vào ngày 20.11, được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt di căn vài tháng sau khi rời Nhà Trắng vào tháng 1.2025. Hồi tháng 8, ông Hunter Biden, con trai ông vị cựu tổng thống Mỹ, tiết lộ với Đài BBC rằng căn bệnh đã gây nhiều đau đớn và ảnh hưởng đáng kể đến thể trạng của cha mình.

Tuy vậy, cựu Tổng thống Mỹ vẫn bảo vệ năng lực lãnh đạo của bản thân khi còn đương chức. Ông Biden khẳng định tuổi tác không cản trở khả năng thực hiện nhiệm vụ, mà còn mang lại kinh nghiệm và những mối quan hệ sâu rộng với các nhà lãnh đạo thế giới. "Tôi tin rằng, xét một cách khách quan, tôi là người có đủ năng lực nhất để đảm nhận công việc này", ông Biden nói.

Đề cập cuộc tranh luận với ông Donald Trump vào tháng 6.2024, ông Biden tiếp tục bác bỏ quan điểm rằng màn thể hiện bị chỉ trích rộng rãi của mình là bước ngoặt mang tính quyết định. "Trước hết, tôi nghĩ sẽ có một cuộc tranh luận khác, nhưng điều đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, bất chấp việc không có cuộc tranh luận nào khác, điều đó không làm tôi bận tâm vì nó không có ý nghĩa gì quan trọng", ông Biden nói.

Hé lộ nội dung bức thư ông Trump gửi ông Biden

Tuy nhiên, màn tranh luận khi ông Biden (81 tuổi vào thời điểm đó) đã làm gia tăng lo ngại trong đảng Dân chủ về tuổi tác và khả năng đánh bại ông Trump. Chỉ vài tuần sau, ông tuyên bố rút khỏi cuộc đua, đồng thời ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris. Bà Harris sau đó giành được đề cử của đảng Dân chủ nhưng thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11.2024, theo AP.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Biden cũng bảo vệ quyết định ân xá cho con trai Hunter Biden, người bị kết tội liên quan việc sở hữu súng trái phép và nhận tội trong một vụ án thuế liên bang năm 2024.

Quyết định này từng gây tranh cãi, trong khi chính ông Hunter thừa nhận lệnh ân xá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến di sản chính trị của cha mình.

Tuy nhiên, ông Biden cho rằng việc ân xá là cần thiết để bảo vệ gia đình trước nguy cơ bị chính quyền ông Trump nhắm đến. Cựu tổng thống cáo buộc ông Trump có xu hướng trả đũa những người bị coi là đối thủ, đồng thời bày tỏ lo ngại các thành viên gia đình và những người từng có quan hệ với mình có thể trở thành mục tiêu.

Ông Biden cũng dành lời bênh vực con trai, gọi ông Hunter là "một trong những người thông minh nhất mà tôi biết" và khẳng định: "Tôi thực sự tự hào về con".