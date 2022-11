Ông Phan Huy Anh Vũ nhận hối lộ: Gần 15 tỉ ngụy trang trong những “túi trà”

14,8 tỉ thay lời "cảm ơn"

Liên quan đến vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan vào tháng 4.2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra đề nghị truy tố 36 bị can về 5 tội danh khác nhau.

Trong đó, ông Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, bị đề nghị truy tố tội “nhận hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đáng chú ý, kết luận điều tra thể hiện cụ thể 6 lần bị can Phan Huy Anh Vũ đã nhận hối lộ với số tiền 14,8 tỉ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIC.

Từ đây, ông Phan Huy Anh Vũ tạo điều kiện cho Công ty AIC được trúng thầu 16 gói thầu tại dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Số tiền 14,8 tỉ đồng hối lộ được xem như là lời “cảm ơn”.

6 lần nhận "túi đựng hộp trà"

Tất cả 6 lần đưa hối lộ đều được thực hiện tại phòng làm việc của bị can Phan Huy Anh Vũ và người đưa hối lộ là ông Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC.

Lần thứ nhất ông Phan Huy Anh Vũ nhận hối lộ là ngày 6.8.2015. Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, đã đưa cho ông Vũ một chiếc túi, bên trên là hộp trà, phía dưới là số tiền là 1,8 tỉ đồng, toàn bộ là tiền có mệnh giá 500.000 đồng, gồm 4 cọc tiền, 3 cọc 500 triệu đồng và một cọc 300 triệu đồng;

Lần thứ hai là vào ngày 23.10.2015, tại phòng làm việc của ông Phan Huy Anh Vũ, ông Trần Mạnh Hà cũng đã đưa cho ông Vũ số tiền 1 tỉ đồng cùng hộp trà tại phòng làm việc. Tiền có mệnh giá 500.000 đồng, gồm 2 cọc tiền, mỗi cọc 500 triệu đồng;





Lần thứ ba là vào ngày 13.11.2015, cũng vẫn tại phòng làm việc của ông Vũ, ông Trần Mạnh Hà đã đưa cho ông Phan Huy Anh Vũ số tiền 2 tỉ đồng cùng hộp trà. Tiền có mệnh giá 500.000 đồng, gồm 4 cọc tiền, mỗi cọc 500 triệu đồng;

Lần thứ tư là vào ngày 24.12.2015, ông Trần Mạnh Hà lại đưa cho ông Vũ số tiên 2 tỉ đồng cùng hộp trà. Tiền có mệnh giá 500.000 đồng, gồm 4 cọc tiền, mỗi cọc 500 triệu đồng;

Lần thứ năm là vào ngày 4.2.2016. Trần Mạnh Hà đưa cho ông Vũ số tiền 3 tỉ đồng cùng hộp trà được đựng trong 2 túi giấy, một túi giấy đựng số tiền 2 tỉ đồng phía bên trên tiền được che bằng túi nilon màu đen, một túi giấy đựng số tiền 1 tỉ đồng bên dưới và hộp trà ở bên trên.

Tiền có mệnh giá 500.000 đồng, một túi đựng 4 cọc tiền, một túi đựng 2 cọc tiền, mỗi cọc 500 triệu đồng;

Lần thứ sáu cũng là lần Phan Huy Anh Vũ nhận hối lộ với số tiền lớn nhất. Ngày 26.2.2016. Trần Mạnh Hà đưa cho ông Vũ tổng số tiền 5 tỉ đồng được đựng trong 2 túi giấy, mỗi túi đựng số tiền 2,5 tỉ đồng cùng với hộp trà phía bên trên tiền được che bằng túi nilon màu đen. Tiền có mệnh giá 500.000 đồng, một túi đựng 5 cọc tiền, mỗi cọc 500 triệu đồng;

Trong số tất cả các bị can, cơ quan điều tra xác định, Phan Huy Anh Vũ là bị can nhận hối lộ với số tiền lớn nhất với 14,8 tỉ đồng. Trong khi hai bị can Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) và Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) nhận hối lộ mỗi người 14,5 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, bị can Phan Huy Anh Vũ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và gia đình ông Vũ đã nộp lại 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả trước thời điểm ông Vũ bị khởi tố bị can.