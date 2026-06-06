Ông Putin nói sẵn sàng đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4.6 cho biết ông không loại trừ khả năng ký kết một thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nếu các điều khoản được đáp ứng.

“Có nhiều câu hỏi. Nhưng nếu đến một lúc nào đó chúng ta tiến xa đến việc ký kết các văn kiện, nếu có mong muốn chấm dứt xung đột vũ trang một cách hòa bình - và Nga có mong muốn này - chúng ta sẽ tìm những người nên ký các văn kiện liên quan nếu có ý chí làm như vậy”.

“Liệu ông Zelensky có phải là đại diện hợp pháp của Ukraine hay không, đó là câu hỏi dành cho các luật sư, cho một phân tích pháp lý. Tất nhiên chúng tôi mong muốn - nếu điều đó xảy ra và dẫn đến việc ký kết bất kỳ văn kiện nào, và tôi nghĩ đây không phải là ý thích nhất thời của chúng tôi”.

Những bình luận của ông Putin được đưa ra sau khi ông Zelensky công bố một bức thư ngỏ gửi nhà lãnh đạo Nga.

Tổng thống Vladimir Putin cùng với các đại diện của các hãng thông tấn quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, tại Cung điện Constantine ở St. Petersburg (Nga), ngày 4.6.2026

ẢNH: REUTERS

Trong bức thư, tổng thống Ukraine đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp nhau để chấm dứt chiến sự, nhưng cảnh báo rằng nếu không, Kyiv sẽ tiếp tục chiến đấu.

Ông nói rằng hầu hết người Nga đã mệt mỏi với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine, cũng như lạm phát và thiếu nhiên liệu, khẳng định họ đã sẵn sàng cho hòa bình.

Một số nhà phân tích quân sự phương Tây và Ukraine cho rằng bước tiến của Nga đã chậm lại đáng kể, và lập luận Nga vẫn còn một chặng đường dài để đạt được các mục tiêu quân sự đã đề ra của mình.

Ông Zelensky đề nghị ấn định một ngày cụ thể cho cuộc gặp và nói rằng một số quốc gia “theo truyền thống đã tổ chức các cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo để giải quyết các vấn đề chiến tranh và hòa bình”, dẫn chứng Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước thuộc thế giới Ả Rập.

Người phát ngôn của tổng thống Nga cho biết người đứng đầu Điện Kremlin đã biết về bức thư, nhưng chưa có cơ hội xem xét chi tiết nội dung.

Hôm 4.6, ông Putin cho biết đã nhấn mạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm ngoái rằng ông sẵn sàng chấm dứt xung đột thông qua ngoại giao và tôn trọng các thỏa hiệp mà ông không nói rõ là gì.