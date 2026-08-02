Ông Tập Cận Bình chỉ thị quân đội tăng cường ứng dụng AI

Báo South China Morning Post ngày 31.7 đưa tin Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu tại phiên họp của Bộ Chính trị Trung Quốc hôm 30.7. Tại đó, ông Tập chỉ đạo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cần “tăng cường ứng dụng quân sự đối với các công nghệ thông minh không người lái, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng hệ thống thông tin mạng, từng bước xây dựng một hệ thống quân sự thông minh”.

Thông điệp trên được đưa ra trước thềm kỷ niệm 99 năm thành lập PLA (1.8). Truyền thông Trung Quốc cho hay quân đội nước này đang đẩy nhanh tiến độ tích hợp các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới mục tiêu hoàn thành các mốc hiện đại hóa vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Ngoài ra, theo Tân Hoa xã, Trung Quốc đặt mục tiêu “cơ bản đạt được” hiện đại hóa quốc phòng vào năm 2035 và xây dựng lực lượng quân sự hàng đầu thế giới vào năm 2049.

Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thành đúng hạn mục tiêu 100 năm, đồng thời đánh giá PLA đã đạt được bước tiến đáng kể trong nỗ lực hiện đại hóa và nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu kể từ năm 2012. Ông Tập nêu rằng công cuộc xây dựng quân đội đã trải qua nhiều chuyển biến và đạt nhiều cột mốc quan trọng.

Ngoài ra, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu PLA tăng cường tích hợp các hệ thống chiến đấu, đẩy mạnh đánh giá thực tiễn và chuẩn bị sẵn sàng thực chiến. Ông cũng kêu gọi đẩy mạnh chiến dịch phòng chống tham nhũng trong quân đội.