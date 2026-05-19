'Ông trùm' ngoại quốc và đường dây lậu 8.000 cây vàng
Thời sự

Trần Cường
19/05/2026 19:00 GMT+7

Công an Hà Nội xác định đường dây này đã giao dịch trót lọt khoảng 300 kg vàng, tương đương khoảng 8.000 'cây' vàng, với giá hơn 4 tỉ đồng/kg.

Ngày 19.5, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang mở rộng điều tra vụ buôn lậu vàng với số lượng cực lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam.

Đường dây này được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội phát hiện vào khoảng tháng 10.2025. Sau khi xác lập chuyên án, ngày 15.4, Công an Hà Nội đã triển khai lực lượng bắt quả tang các nghi phạm đang giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại P.Bồ Đề (Hà Nội), thu tại chỗ 5 kg vàng dạng thỏi cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn lậu 8.000 cây vàng từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Các nghi phạm trong vụ án

ẢNH: T.A

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định, một người mang quốc tịch Trung Quốc cầm đầu đường dây này.

Lật tẩy chiêu buôn lậu 50 tấn caffeine của Trưởng khoa Dược Viện Y học cổ truyền Trung ương

Ông Trần Phi Hùng, Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Y học cổ truyền T.Ư), bị cảnh sát bắt với cáo buộc buôn lậu 50 tấn chất caffein. Chất này là nguyên liệu sản xuất ma túy, tại Lào chỉ bán 10 kg đã phải đối diện án tử hình.

