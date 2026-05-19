Ngày 19.5, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang mở rộng điều tra vụ buôn lậu vàng với số lượng cực lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam.

Bí ẩn danh tính "ông trùm" ngoại quốc và đường dây lậu 8.000 cây vàng

Đường dây này được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội phát hiện vào khoảng tháng 10.2025. Sau khi xác lập chuyên án, ngày 15.4, Công an Hà Nội đã triển khai lực lượng bắt quả tang các nghi phạm đang giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại P.Bồ Đề (Hà Nội), thu tại chỗ 5 kg vàng dạng thỏi cùng nhiều tang vật liên quan.

Các nghi phạm trong vụ án ẢNH: T.A

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định, một người mang quốc tịch Trung Quốc cầm đầu đường dây này.

Đọc thêm thông tin tại đây.