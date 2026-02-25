Ông Trump ca ngợi ‘thời kỳ hoàng kim’ trong thông điệp liên bang dài nhất lịch sử

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24.2 không chỉ phá kỷ lục của chính mình về độ dài bài phát biểu Thông điệp Liên bang, mà còn ghi dấu bài phát biểu dài nhất từ trước đến nay.

“Các thành viên Quốc hội và đồng bào Mỹ, quốc gia chúng ta đã trở lại. Lớn mạnh hơn, tốt đẹp hơn, giàu có hơn và vững chắc hơn bao giờ hết”.

Tổng thống Trump tự hào rằng ông đã mở ra một “Thời kỳ hoàng kim” cho nước Mỹ.

Nhưng bài phát biểu diễn vào thời điểm đầy khó khăn đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.

Tỷ lệ ủng hộ dành cho ông đang giảm, lo ngại về Iran đang gia tăng và nhiều người Mỹ thất vọng vì ông chưa làm được nhiều hơn để giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt cao.

Tuy nhiên, thời lượng một giờ đầu tiên của bài phát biểu tập trung vào kinh tế, cho thấy ông Trump đã lắng nghe lời khuyên từ các cố vấn, với lo ngại rằng tỷ lệ ủng hộ thấp đồng nghĩa với một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khó khăn vào mùa thu này.

Ông nói: “Trong 12 tháng, chính quyền của tôi đã đưa lạm phát lõi xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm”.

Tổng thống Donald Trump đọc diễn văn Thông điệp Liên bang tại Phòng họp Hạ viện của Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Mỹ), ngày 24.2.2026 ẢNH: REUTERS

Theo trình bày của ông Trump, lạm phát, lãi suất thế chấp và giá xăng đang giảm, trong khi thị trường chứng khoán, sản lượng dầu mỏ và đầu tư trực tiếp nước ngoài đang bùng nổ.

Tuy nhiên, dữ liệu mới được công bố hôm 20.2 cho thấy nền kinh tế Mỹ đã chậm lại nhiều hơn dự kiến trong quý trước trong khi lạm phát tăng tốc. Và một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy chỉ có 36% người Mỹ tán thành cách Trump điều hành nền kinh tế.

Bài phát biểu của Tổng thống Trump ban đầu giữ thái độ ôn hòa, nhưng ông trở nên gay gắt khi nói về việc siết chặt kiểm soát nhập cư.

Ông chỉ trích đảng Dân chủ vì từ chối cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa nếu cơ quan nay không kiềm chế các chiến thuật bạo lực của các đặc vụ liên bang. “Các ông nên tự xấu hổ về mình”.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người Mỹ tin rằng chiến dịch trấn áp nhập cư của Tổng thống Trump đã đi quá xa, sau khi hai công dân Mỹ bị các đặc vụ liên bang che mặt bắn chết ở Minneapolis.

Tuy nhiên, ông Trump đã không chỉ trích Tòa án Tối cao, nơi mới đây đã bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu của ông.

Trong những giờ đầu tiên sau phán quyết đó, ông đã xúc phạm một số thẩm phán bằng những lời lẽ rất cá nhân.

Hôm 24.2, ông đã bắt tay với họ khi vào Hạ viện và có những lời lẽ ôn hòa hơn: “...Một phán quyết đáng tiếc từ Tòa án Tối cao Mỹ. Nó vừa được đưa ra. Nó đã được đưa ra. Một phán quyết rất đáng tiếc”.

Chính sách đối ngoại hầu như không được đề cập trong bài phát biểu.

Ông Trump hầu như không nhắc đến cuộc chiến Nga-Ukraine, dù bài diễn văn của ông được thực hiện ngay đúng vào ngày kỷ niệm bốn năm xung đột nổ ra. Ông cũng không đưa ra nhiều thông tin rõ ràng về kế hoạch của mình đối với Iran, mặc dù gần đây đã tập hợp một lực lượng quân sự khổng lồ ở Trung Đông.

Tổng thống Trump cho biết ông muốn “giải quyết vấn đề này thông qua ngoại giao”. Nhưng ông khẳng định không chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.