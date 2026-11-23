Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 22.11, Tổng thống Trump chỉ trích ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện, khi đề cập khả năng 2 bên hợp tác trong nhiệm kỳ quốc hội mới.

"Sẽ rất khó khăn cho tôi khi làm việc với Chuck Schumer nếu ông ấy trở thành lãnh đạo phe đa số Thượng viện", ông Trump viết. Nhà lãnh đạo Mỹ còn cáo buộc ông Schumer từng thất bại trong vai trò lãnh đạo và có thể tiếp tục thất bại nếu tái đắc cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện tại Nhà Trắng ngày 20.11.2026 ẢNH: AP

Phát biểu được đưa ra khi đảng Dân chủ chuẩn bị tiếp quản cả Hạ viện và Thượng viện từ tháng 1.2027, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3.11. Tại Thượng viện, đảng này sẽ nắm 56/100 ghế, tạo điều kiện thúc đẩy chương trình nghị sự và tăng cường giám sát chính quyền ông Trump, theo Reuters.

Tuy nhiên, chiến thắng bầu cử không bảo đảm ông Schumer tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo. Nghị sĩ New York đang đối mặt sức ép từ phe cấp tiến - vốn muốn thay đổi nhân sự để đưa đảng Dân chủ theo đuổi đường lối quyết liệt hơn.

Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, đại diện bang Maryland, đã tuyên bố cạnh tranh với ông Schumer trong cuộc bỏ phiếu kín dự kiến diễn ra ngày 1.12. Ông Van Hollen cho rằng kết quả bầu cử phản ánh mong muốn thay đổi của cử tri, đòi hỏi đảng Dân chủ trao thêm tiếng nói cho thế hệ nghị sĩ mới.

Trước đó, ngày 13.11, các lãnh đạo đảng Gia đình lao động, tổ chức chính trị ủng hộ những ứng viên cấp tiến, đã gửi thư cảm ơn đóng góp của ông Schumer nhưng kêu gọi ông nhường vị trí cho người kế nhiệm.

Tiêu điểm quốc tế ngày 23.11: Sóng gió chính trường Mỹ | Sẽ có thỏa hiệp lập chính phủ Israel?

Trả lời CNN ngày 22.11, thượng nghị sĩ đắc cử Peggy Flanagan của bang Minnesota tuyên bố ủng hộ ông Van Hollen. Bà cho rằng cử tri đã thể hiện rõ sự phản đối đối với hiện trạng chính trị.

Tuần trước, ông Schumer khẳng định đã có đủ sự ủng hộ để tiếp tục lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện. "Tôi sẽ được bầu làm lãnh đạo phe đa số", ông tuyên bố.

Cuộc cạnh tranh diễn ra khi Nhà Trắng chuẩn bị đối mặt quốc hội do phe Dân chủ kiểm soát. Sau thất bại giữa kỳ, ông Trump đã bổ nhiệm cố vấn lâu năm Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, động thái báo hiệu khả năng chính quyền theo đuổi lập trường cứng rắn hơn.