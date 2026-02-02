Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump nói có thể giải quyết khó khăn của Liên Hiệp Quốc trong vài phút

Vi Trân
Vi Trân
02/02/2026 09:12 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump tự xưng là vị cứu tinh của Liên Hiệp Quốc và nói có thể bắt các nước nợ tiền hoàn thành nghĩa vụ tài chính chỉ trong vài phút.

Trả lời phỏng vấn Politico qua điện thoại ngày 1.2, Tổng thống Trump nói không biết Mỹ còn nợ Liên Hiệp Quốc nhưng tự tin rằng nếu được nhờ, ông có thể giải quyết vấn đề "rất dễ dàng" và bắt các nước khác nộp tiền.

"Nếu họ đến gặp Trump và nói với ông ấy rằng 'tôi muốn tất cả mọi người đóng tiền', giống như tôi đã bắt NATO phải đóng tiền, điều tôi có thể làm là gọi điện cho những nước này. Họ sẽ gửi tiền trong vòng vài phút", ông Trump nói bằng nhân xưng ở ngôi thứ ba.

Ông Trump nói có thể giải quyết khó khăn của LHQ trong vài phút - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9.2025

ẢNH: REUTERS

Trước đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo tổ chức này đang cận kề nguy cơ "sụp đổ tài chính", trong bối cảnh những khoản đóng góp chưa được thanh toán gia tăng và những quy định ngân sách lỗi thời. Tờ The New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao Liên Hiệp Quốc cho rằng tổ chức có thể buộc phải giảm bớt hoạt động hoặc đóng cửa trụ sở tại New York nếu hết tiền.

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng việc này là không phù hợp. "Liên Hiệp Quốc sẽ không rời New York và nó sẽ không rời khỏi Mỹ vì Liên Hiệp Quốc có tiềm năng to lớn", ông Trump nói.

Liên Hiệp Quốc bên bờ vực 'sụp đổ tài chính'

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh tổ chức không hoàn thành những cam kết nhưng khẳng định Liên Hiệp Quốc vẫn đóng vai trò cần thiết, đặc biệt là sau khi ông rời nhiệm sở tại nền kinh tế số một thế giới. "Khi tôi không còn ở đây nữa để giải quyết các cuộc chiến tranh, Liên Hiệp Quốc có thể. Họ có tiềm năng to lớn", ông Trump nói.

Thái độ bảo vệ của ông Trump dành cho Liên Hiệp Quốc là điều gây bất ngờ bởi trước đó ông từng nhiều lần chỉ trích tổ chức này và đã đưa Mỹ ra khỏi nhiều thể chế đa phương như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cơ quan Dân số Liên Hiệp Quốc... 

Năm 2025, chính quyền của ông Trump cắt giảm hàng trăm triệu USD tài trợ nước ngoài và giải thể Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID). Mới đây nhất, trong tháng 1, nhà lãnh đạo ký lệnh hành pháp, rút Mỹ khỏi 66 tổ chức, cơ quan và ủy ban quốc tế.

