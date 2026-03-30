Ông Trump nói Mỹ có thể chiếm đảo Kharg để kiểm soát dầu mỏ Iran

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times hôm 29.3, Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng lực lượng Mỹ chiếm giữ trung tâm xuất khẩu quan trọng của Iran trên đảo Kharg để kiểm soát xuất khẩu dầu mỏ của Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Trump tuyên bố “ưu tiên” của ông là Washington kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ và xuất khẩu của Tehran vô thời hạn, giống như đã làm ở Venezuela sau cuộc đột kích quân sự hồi tháng 1.

Tổng thống Mỹ cho biết: “Thành thật mà nói, điều tôi thích nhất là lấy dầu mỏ ở Iran, nhưng một số người ngu ngốc ở Mỹ nói: ‘Tại sao các ông lại làm vậy?’ Nhưng họ là những người ngu ngốc”.

Ông nói Mỹ có nhiều lựa chọn “Có thể chiếm đảo Kharg, có thể không”, nhưng lưu ý rằng việc chiếm đảo cũng có nghĩa là lực lượng Mỹ sẽ phải “ở đó trong một thời gian”.

Ảnh vệ tinh chụp một trạm trung chuyển dầu tại đảo Kharg (Iran), ngày 25.2.2026 ẢNH: REUTERS

Bộ Chiến tranh Mỹ đang tập trung lực lượng trong khu vực, làm dấy lên suy đoán về một chiến dịch trên bộ tiềm tàng. Các quan chức ở Tehran tuyên bố lực lượng nước này đang “chờ đợi” quân đội Mỹ và thách thức Mỹ “tiến lại gần hơn”. Tehran đồng thời lên án Mỹ bí mật lên kế hoạch xâm lược trong khi vẫn nói về đàm phán.

Iran cũng được cho là đã tăng cường phòng thủ đảo Kharg bằng thủy lôi, hệ thống phòng không di động và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), tuy nhiên ông Trump đã bác bỏ khả năng Tehran có thể kháng cự quyết liệt.

Ông nói về đảo Kharg rằng “Tôi không nghĩ Iran có bất kỳ hệ thống phòng thủ nào. Mỹ có thể chiếm được nó rất dễ dàng”.

Sau cuộc đột kích của quân đội Mỹ vào Venezuela, bắt giữ cựu Tổng thống Nicolas Maduro và thiết lập một chính phủ thân thiện hơn ở Caracas, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này “vô thời hạn”.

Washington đã áp đặt quyền kiểm soát đối với xuất khẩu dầu thô của Venezuela, với số tiền thu được đã được gửi vào các tài khoản bị hạn chế do Bộ Tài chính Mỹ quản lý thay vì chuyển trực tiếp cho nhà nước Venezuela.

Bà Delcy Rodriguez, tổng thống lâm thời của nước này, cũng đã đồng ý bán khoảng 100 triệu USD vàng vật chất cho Mỹ, và số tiền thu được cũng do Washington kiểm soát.