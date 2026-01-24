Ông Trump nói sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4

Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh; reuters

"Tôi mong gặp Chủ tịch Tập. Tôi luôn có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập của Trung Quốc", Tổng thống Trump nói trên chuyên cơ Không lực Một.

Ông Trump nói rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng trong thời đại dịch Covid-19, nhưng đã cải thiện đáng kể kể từ đó. Ông khẳng định Trung Quốc đang mua một lượng lớn đậu nành của Mỹ.

Đến chiều 23.1 chưa có thông tin phản ứng từ phía Trung Quốc đối với thông báo trên của Tổng thống Trump. Ông Trump đã gặp ông Tập tại Hàn Quốc vào tháng 10.2025. Đó là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.