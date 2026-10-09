Ông Trump xác định ‘kẻ thù’ mới về 'siêu trí tuệ'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8.10 tuyên bố rằng Nhà Trắng sẽ coi bất kỳ ai không sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” (super intelligence) là “kẻ thù”.

Động thái này đẩy mạnh nỗ lực của ông Trump nhằm thay đổi cách gọi tên trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh đang có nhiều lời kêu gọi thiết lập thêm các cơ chế kiểm soát an toàn.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Nhà Trắng coi bất kỳ ai sử dụng thuật ngữ ‘Trí tuệ nhân tạo’ (Artificial Intelligence) thay vì thuật ngữ mới, chính xác hơn và được công nhận rộng rãi là ‘Siêu trí tuệ’ (Super Intelligence), chính là KẺ THÙ!”.

Việc đổi tên AI thành “siêu trí tuệ” là một phần trong nỗ lực của tổng thống nhằm mang lại cái nhìn tích cực hơn về công nghệ đang phát triển nhanh chóng này. AI đang chịu sự giám sát chặt chẽ từ giới lập pháp và chuyên gia quanh câu hỏi đã có biện pháp kiểm soát thích hợp nhằm giải quyết những lo ngại về an toàn và an ninh hay chưa, đặc biệt là khi xuất hiện các trường hợp các tác nhân AI xâm nhập vào các trang web chính phủ ở nhiều nơi trên thế giới.

CEO NVIDIA Jensen Huang (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay tại sự kiện "Đầu tư vào nước Mỹ" ở Washington, D.C. (Mỹ), ngày 30.4.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Trump nhìn chung luôn bác bỏ các lời kêu gọi kìm hãm sự phát triển của AI. Ông đã gặp gỡ các tỷ phú điều hành doanh nghiệp tại Nhà Trắng để khẳng định rằng công nghệ đang phát triển nhanh chóng này mang lại lợi ích tổng thể cho thế giới, đồng thời cần thiết cho tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia.

Ông lập luận “siêu trí tuệ” là thuật ngữ phản ánh chính xác hơn năng lực của công nghệ này và đã thuyết phục được một số lãnh đạo trong ngành sử dụng thuật ngữ đó.

Nhà Trắng cũng đã cập nhật trang web về AI của mình, thay thế mọi thuật ngữ AI bằng SI - viết tắt của “siêu trí tuệ” (super intelligence). Họ cũng thay thế phần mô tả về “Kế hoạch Hành động AI” trên trang chủ bằng thông tin về sắc lệnh hành pháp của ông Trump về việc đổi tên AI thành “siêu trí tuệ”.

Tỉ phú Elon Musk trước đó đã tuyên bố trên mạng xã hội X rằng ông sẽ đổi tên công ty AI của mình từ SpaceXAI thành SpaceXSI. Cũng trong ngày 8.10, ông Trump đã trao tặng Huân chương Khoa học Quốc gia - giải thưởng cao quý nhất của chính phủ về thành tựu trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật - cho ông Musk và CEO của Nvidia, ông Jensen Huang.

Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã tìm cách đặt lại tên cho một số địa danh, chẳng hạn như gọi vịnh Mexico là vịnh America và hồ Ontario là hồ America. Chính quyền của ông từng tìm cách ngăn cản hãng tin AP tiếp cận một số khu vực tại Nhà Trắng vì hãng này không sử dụng tên gọi mà ông mong muốn cho vùng vịnh ở phía nam.