    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Ông Trump xác định ‘kẻ thù’ mới về 'siêu trí tuệ'
    VideoThế giới

    Ông Trump xác định ‘kẻ thù’ mới về 'siêu trí tuệ'

    Trúc Huỳnh
    Trúc Huỳnh
    Một lời đe dọa được Tổng thống Donald Trump đưa ra một tuần sau khi ký sắc lệnh hành pháp đổi tên AI thành ‘siêu trí tuệ’.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8.10 tuyên bố rằng Nhà Trắng sẽ coi bất kỳ ai không sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” (super intelligence) là “kẻ thù”.

    Động thái này đẩy mạnh nỗ lực của ông Trump nhằm thay đổi cách gọi tên trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh đang có nhiều lời kêu gọi thiết lập thêm các cơ chế kiểm soát an toàn.

    Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Nhà Trắng coi bất kỳ ai sử dụng thuật ngữ ‘Trí tuệ nhân tạo’ (Artificial Intelligence) thay vì thuật ngữ mới, chính xác hơn và được công nhận rộng rãi là ‘Siêu trí tuệ’ (Super Intelligence), chính là KẺ THÙ!”.

    Việc đổi tên AI thành “siêu trí tuệ” là một phần trong nỗ lực của tổng thống nhằm mang lại cái nhìn tích cực hơn về công nghệ đang phát triển nhanh chóng này. AI đang chịu sự giám sát chặt chẽ từ giới lập pháp và chuyên gia quanh câu hỏi đã có biện pháp kiểm soát thích hợp nhằm giải quyết những lo ngại về an toàn và an ninh hay chưa, đặc biệt là khi xuất hiện các trường hợp các tác nhân AI xâm nhập vào các trang web chính phủ ở nhiều nơi trên thế giới.

    Ông Trump xác định ‘kẻ thù’ mới về 'siêu trí tuệ'- Ảnh 1.

    CEO NVIDIA Jensen Huang (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay tại sự kiện "Đầu tư vào nước Mỹ" ở Washington, D.C. (Mỹ), ngày 30.4.2025

    ẢNH: REUTERS

    Ông Trump nhìn chung luôn bác bỏ các lời kêu gọi kìm hãm sự phát triển của AI. Ông đã gặp gỡ các tỷ phú điều hành doanh nghiệp tại Nhà Trắng để khẳng định rằng công nghệ đang phát triển nhanh chóng này mang lại lợi ích tổng thể cho thế giới, đồng thời cần thiết cho tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia.

    Ông lập luận “siêu trí tuệ” là thuật ngữ phản ánh chính xác hơn năng lực của công nghệ này và đã thuyết phục được một số lãnh đạo trong ngành sử dụng thuật ngữ đó.

    Nhà Trắng cũng đã cập nhật trang web về AI của mình, thay thế mọi thuật ngữ AI bằng SI - viết tắt của “siêu trí tuệ” (super intelligence). Họ cũng thay thế phần mô tả về “Kế hoạch Hành động AI” trên trang chủ bằng thông tin về sắc lệnh hành pháp của ông Trump về việc đổi tên AI thành “siêu trí tuệ”.

    Tỉ phú Elon Musk trước đó đã tuyên bố trên mạng xã hội X rằng ông sẽ đổi tên công ty AI của mình từ SpaceXAI thành SpaceXSI. Cũng trong ngày 8.10, ông Trump đã trao tặng Huân chương Khoa học Quốc gia - giải thưởng cao quý nhất của chính phủ về thành tựu trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật - cho ông Musk và CEO của Nvidia, ông Jensen Huang.

    Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã tìm cách đặt lại tên cho một số địa danh, chẳng hạn như gọi vịnh Mexico là vịnh America và hồ Ontario là hồ America. Chính quyền của ông từng tìm cách ngăn cản hãng tin AP tiếp cận một số khu vực tại Nhà Trắng vì hãng này không sử dụng tên gọi mà ông mong muốn cho vùng vịnh ở phía nam.

    Tin liên quan

    Microsoft muốn AI vận hành ngay trên laptop, không cần nền tảng đám mây

    Microsoft muốn AI vận hành ngay trên laptop, không cần nền tảng đám mây

    Microsoft vừa giới thiệu Surface Ultra - một mẫu máy tính xách tay cao cấp sử dụng chip Nvidia và được thiết kế để vận hành các tác nhân AI (AI agents) ngay trên thiết bị thay vì trên đám mây.

    Khám phá thêm chủ đề

    Trump Nhà Trắng tổng thống donald trump Tổng thống Trump Mỹ Siêu Trí Tuệ trí tuệ nhân tạo AI tỉ phú Elon Musk CEO Nvidia Jensen Huang Nvidia Elon Musk Donald Trump Washington Huân chương Khoa học Quốc gia

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận