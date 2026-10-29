Phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn 'dậy sóng'

Cùng với xu hướng người dùng ngày càng chuộng ô tô gầm cao, các hãng xe hiện đang mở rộng sản phẩm sang nhóm SUV 7 chỗ cỡ lớn, vốn có giá bán cao và kén khách. Bên cạnh xe xăng, dầu, các dòng xe điện hóa ngày càng xuất hiện nhiều hơn, khiến thị trường thay đổi so với một thập niên về trước.

Từ phân khúc ngách đến cuộc đua của các thương hiệu

Khoảng 10 năm trước, nhắc đến SUV 7 chỗ hạng E tại Việt Nam, khách hàng chủ yếu nghĩ đến Toyota Land Cruiser Prado và Ford Explorer. Mẫu xe Mỹ gia nhập thị trường năm 2016, đến năm 2021 có thêm Volkswagen Teramont. Tuy nhiên, nhóm xe này vẫn chủ yếu xoay quanh một số "cái tên" quen thuộc, với khoảng giá ở mốc 2 tỉ đồng trở lên.

Volkswagen Teramont President thuộc phân khúc SUV hạng E, cạnh tranh Hyundai Palisade và VinFast VF 9 ẢNH: CHÍ TÂM

Từ năm 2023, Hyundai Palisade được phân phối chính hãng, mang đến lựa chọn SUV cỡ E ba hàng ghế, 6 hoặc 7 chỗ ngồi với giá dễ tiếp cận hơn một số đối thủ nhập khẩu. Cùng năm, VinFast bắt đầu bàn giao VF 9, còn thương hiệu Trung Quốc Lynk & Co giới thiệu mẫu 09. Thị trường vì thế đa dạng hơn về thương hiệu, hệ truyền động và giá.

Dù hiện tại, Ford Explorer đã ngừng phân phối chính hãng, nhiều SUV cỡ lớn mới vẫn xuất hiện. Năm 2026, các dòng SUV điện hóa tiếp tục gia tăng sự hiện diện bên cạnh xe chạy xăng.

Hàng loạt SUV cỡ lớn mới gia nhập thị trường Việt Nam

Volkswagen tiếp tục bổ sung Teramont Pro tại Việt Nam trong năm 2026, với hai phiên bản, giá 2,799 - 2,888 tỉ đồng. Mẫu SUV 7 chỗ nhập khẩu từ Trung Quốc có kích thước lớn, nhiều tiện nghi, hướng đến khách hàng có ngân sách khoảng 3 tỉ đồng.

Lynk & Co 900 là mẫu SUV hạng sang cỡ lớn mới vừa gia nhập thị trường ẢNH: LYNK&CO

Thương hiệu Trung Quốc Lynk & Co giới thiệu mẫu SUV đầu bảng 900 vào tháng 6.2026. Xe có 6 chỗ, sử dụng hệ truyền động Plug-in hybrid, giá 3,069 tỉ đồng. Mazda CX-90 cũng góp mặt với công nghệ hybrid sạc ngoài, cho thấy ngay cả các hãng xe Nhật Bản cũng tham gia xu hướng bổ sung SUV hạng sang cỡ lớn với hệ động lực xăng lai điện.

Đáng chú ý, Hyundai công bố giá Palisade Hybrid thế hệ mới ngày 16.10 vừa qua, chỉ từ 1,499 - 1,699 tỉ đồng; dùng động cơ xăng tăng áp 2.5 lít kết hợp mô-tơ điện. Thay cho động cơ dầu của thế hệ trước tại Việt Nam, Palisade mới cho thấy các thương hiệu quen thuộc cũng đang đẩy mạnh điện hóa. Mức giá khởi điểm 1,499 tỉ đồng cũng tạo thêm lựa chọn ở nhóm SUV cỡ lớn dưới 2 tỉ đồng.

Volkswagen còn nhận đặt hàng ID. ERA 9X, mẫu SUV cỡ lớn ứng dụng công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), giá dự kiến dưới 3 tỉ đồng.

BYD Ti7 hay Fang Cheng Bao 7 có thể là mẫu xe sẽ gia nhập thị trường Việt cuối năm nay ẢNH: BÁ HÙNG

Tại sự kiện ngày 21.10 vừa qua, đại diện BYD Việt Nam cũng hé lộ kế hoạch giới thiệu SUV cỡ lớn vào cuối năm 2026. Theo như chia sẻ của ông Võ Minh Lực, COO BYD Việt Nam thì mẫu xe này nhiều khả năng sẽ là BYD Ti7, song hãng chưa xác nhận tên xe. Đây có thể là đối thủ mới trong nhóm SUV cỡ lớn, dù giá bán, phiên bản và thời điểm bán chính thức vẫn cần chờ công bố.

Như vậy, phân khúc SUV cỡ lớn đang mở rộng về thương hiệu, khoảng giá và công nghệ. Với sự cạnh tranh gắt gao như hiện nay, ngoài sản phẩm, các hãng còn phải chú trọng đến giá bán, dịch vụ hậu mãi... Sản phẩm có tạo được sức hút hay không vẫn phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của khách hàng.