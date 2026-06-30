Pháp là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch

Sát ngày khai mạc World Cup 2026, Argentina đã vượt mặt Pháp, Tây Ban Nha để vươn lên chiếm vị trí số 1 thế giới, theo bảng xếp hạng cập nhật của FIFA. Cú bứt phá đến từ trận giao hữu thắng Iceland 3-0, nơi Messi đánh dấu sự trở lại bằng 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, chạy đà hoàn hảo cho hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup.

Bước vào vòng bảng, Messi đón sinh nhật 39 tuổi bằng cú hat-trick siêu hạng giúp Argentina thắng 3-0 trước Algeria. Anh ghi cả hai bàn để thắng Áo 2-0 và 1 pha đá phạt ấn định chiến thắng 3-1 trước Jordan. Messi cho tất cả thấy anh vẫn là "vàng mười" với hàng loạt kỷ lục World Cup: cầu thủ đầu tiên ghi bàn 7 trận liên tiếp, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất từ ngoài vòng cấm địa (6 bàn), cầu thủ thứ 6 ghi 2 bàn từ đá phạt trực tiếp… Bản thân Argentina là một trong 3 đội toàn thắng ở vòng bảng World Cup 2026, bên cạnh Mexico và Pháp.

Đội tuyển Pháp có đội hình đồng đều và nhiều khát vọng ẢNH: REUTERS

Nhưng khi người hâm mộ đang ngất ngây vì Messi, thì siêu máy tính Opta sau 25.000 lần mô phỏng lại chỉ ra Pháp mới là ứng viên vô địch số 1 tại World Cup 2026. 3 chiến thắng thuyết phục ở vòng bảng giúp cơ hội vô địch của "Les Bleus" tăng mạnh từ 13% lên 18,7%. Một đánh giá rất cao bởi Pháp nếu vượt qua Thụy Điển ở vòng 32 đội sẽ có khả năng phải đối diện đối thủ rất nặng như Đức ở tứ kết, Tây Ban Nha ở bán kết. Điều này hoàn toàn trái ngược Argentina (16,3%, đứng thứ 2) hưởng lợi lớn nhất từ lịch thi đấu nhẹ hơn nhiều. Nhà ĐKVĐ sẽ gặp hiện tượng Cabo Verde ở vòng 32 đội, trước khi chạm trán Úc hoặc Ai Cập ở vòng 16 đội; xa hơn là một trong các đội Thụy Sĩ, Algeria, Colombia hoặc Ghana ở tứ kết. Thách thức thực sự cho Messi và đồng đội chỉ đến ở vòng bán kết với đối thủ mạnh như Brazil hoặc Anh. Điều này cho thấy bên cạnh đánh giá phong độ bùng nổ của Messi và kết quả phân nhánh thuận lợi, Opta vẫn đánh giá cao hơn sức mạnh toàn diện của Pháp so với Argentina.

"Les Bleus" đang sở hữu hàng công cực mạnh: Mbappe và Dembele mỗi người sở hữu 4 bàn thắng, bên cạnh Olise đã có 3 kiến tạo. Họ được tự do giải phóng sức tấn công nhờ bệ đỡ đầy sức mạnh của những Doue, Kone, Rabiot, Saliba, Konate, Maignan… Tập thể tài năng này được dẫn dắt bởi HLV Didier Deschamps quá giàu kinh nghiệm ở kỳ World Cup thứ 5, với 2 lần vào chung kết. Cái hay của Pháp là 10 bàn thắng được san sẻ khá đều giữa các chân sút, rất khác với cách Argentina đang sống bằng nguồn cảm hứng của Messi. Hãy xem Messi xuất hiện khắp nơi: ghi 6/8 bàn thắng, tạt nhiều nhất (7), sút nhiều nhất (15), di chuyển nhiều nhất khu tuyến giữa và hàng công (57 lần)… Ở tuổi 39, Messi vẫn hay nhất thế giới, nhưng World Cup là cuộc thi đường trường đầy toan tính với 8 trận vắt kiệt sức cho đội vào đến bán kết. Đó là lý do Opta dự đoán khả năng chiến thắng của Pháp cao hơn Argentina, kể cả khi "Les Bleus" đối mặt lịch thi đấu khắc nghiệt hơn rất nhiều.



