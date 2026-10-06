Phát hiện bất ngờ: Thói quen ăn uống giúp kiểm soát đường huyết sau bữa ăn

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances, do các nhà khoa học tại Đại học Hebrew (Israel) thực hiện trên 108 người tham gia.

Ăn cùng người thân, đường huyết tăng ít hơn

Trong thử nghiệm, những người tham gia ăn một khẩu phần bánh mì trắng chứa 50 g carbohydrate. Đường huyết được đo trước khi ăn và tiếp tục kiểm tra ở các thời điểm 15, 30, 45, 60, 90 và 120 phút sau ăn.

Nghiên cứu mới cho thấy phản ứng đường huyết sau ăn có sự khác biệt khi người tham gia dùng bữa cùng người thân so với khi ăn một mình Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Kết quả cho thấy phản ứng đường huyết sau ăn có sự khác biệt khi người tham gia dùng bữa cùng người thân so với khi ăn một mình. Nhìn chung, khi ăn cùng người thân, mức đường huyết tăng sau bữa ăn thấp hơn và có xu hướng trở về mức ban đầu nhanh hơn.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận người tham gia có mức tăng đường huyết thấp hơn đáng kể khi dùng bữa cùng bạn đời so với khi ăn một mình.

Vì sao sự gần gũi có thể ảnh hưởng đường huyết?

Các tác giả sử dụng khái niệm “sinh lý học xã hội” (social physiology) để mô tả cách sự hiện diện và tương tác với người thân có thể liên quan đến những thay đổi trong hoạt động sinh lý của cơ thể.

Theo giả thuyết này, cảm giác gần gũi và an toàn trong các mối quan hệ xã hội có thể tác động đến những hệ thống điều hòa của cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến phản ứng trước những thay đổi ngắn hạn sau bữa ăn.

Tuy nhiên, đây mới là hướng giải thích về cơ chế. Nghiên cứu chưa chứng minh rằng chỉ cần ăn cùng người thân là có thể trực tiếp làm giảm đường huyết.

Không thay thế chế độ ăn và vận động

Điểm đáng chú ý của nghiên cứu là nó cho thấy mối quan hệ xã hội có thể là một yếu tố góp phần vào phản ứng chuyển hóa sau ăn, bên cạnh những yếu tố quen thuộc như thành phần bữa ăn, lượng carbohydrate, vận động và giấc ngủ.

Tuy nhiên, nghiên cứu sử dụng một khẩu phần bánh mì trắng được kiểm soát và số người tham gia tương đối hạn chế. Vì vậy, chưa thể kết luận kết quả sẽ giống nhau với các loại bữa ăn khác hoặc ở người mắc tiểu đường.

Với người cần kiểm soát đường huyết, những yếu tố đã được chứng minh như lựa chọn carbohydrate giàu chất xơ, kiểm soát khẩu phần, vận động thường xuyên và tuân thủ điều trị vẫn đóng vai trò quan trọng.

Dùng bữa cùng người thân vì thế có thể là một thói quen tốt cho cả sức khỏe tinh thần và đời sống xã hội, nhưng không nên xem đây là “biện pháp hạ đường huyết”. Điều đáng chú ý từ nghiên cứu là một bữa ăn tưởng như rất bình thường còn có thể chịu ảnh hưởng bởi bối cảnh xã hội và cảm xúc của người ăn.