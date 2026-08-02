Phát hiện bia nhôm khắc thông tin liệt sĩ: 1 người liên hệ nhận là thân nhân

Chiều tối 2.8, trung tá Lưu Phước Thủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My (thành phố Đà Nẵng), cho biết sau khi lực lượng chức năng phát hiện tấm bia nhôm khắc thông tin cùng một số di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My, đã có một người liên hệ với đơn vị nhận là thân nhân của liệt sĩ.

Theo trung tá Lưu Phước Thủy, người liên hệ tự xưng tên Thuấn, quê ở tỉnh Hà Tây cũ. Người này cho biết mình là cháu ruột của một liệt sĩ tên Nguyễn Tiến Trò và cho rằng các thông tin được khắc trên tấm bia nhôm vừa phát hiện có nhiều điểm trùng khớp với thông tin của người bác trong gia đình.

Tấm bia tự khắc bằng nhôm ghi các thông tin về liệt sĩ được phát hiện khi khai quật các phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ TRÀ MY

Ông Thuấn cho biết gia đình đã nhiều lần tìm kiếm phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Tiến Trò nhưng chưa có kết quả.

Trung tá Lưu Phước Thủy cho hay, người này liên hệ với đơn vị qua điện thoại nhưng chưa thông tin thời gian cụ thể sẽ vào xã Trà My. Gia đình cũng đang tính vào nhưng hiện chưa sắp xếp được. Ông Thuấn cho biết cha của mình (em ruột của liệt sĩ Nguyễn Tiến Trò) cũng dự định vào Đà Nẵng nhưng chưa xác định ngày cụ thể.

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My, đơn vị đã trao đổi, hướng dẫn người tự nhận là thân nhân liệt sĩ thực hiện lấy mẫu sinh phẩm của người thân để xét nghiệm, đối chiếu ADN.

Việc xác định danh tính liệt sĩ sẽ được thực hiện theo quy trình, trên cơ sở kết quả giám định ADN. Nếu kết quả trùng khớp và gia đình có nguyện vọng đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương, thân nhân có thể liên hệ Sở Nội vụ để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 2.8, trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My, Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My cùng kíp công tác đã phát hiện một số di vật quan trọng trong phần mộ tại lô A, hàng AXV, số thứ tự 3.

Các di vật gồm một chiếc thắt lưng da màu nâu, trong đó phần mặt thắt lưng đã bị rỉ sét, một nắp bật lửa bằng nhôm và đặc biệt là một tấm bia bằng nhôm có khắc thông tin.

Trên tấm bia ghi: "Liệt sĩ: NG T TRO; sinh năm: 1949; HS 18-4-76; X-HONG PHONG; H-CHUONG MY; HA TAY".