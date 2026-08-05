Phát hiện hơn 22 tấn gạo không rõ nguồn gốc được 'gắn mác' gạo ST25

Ngày 5.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm đối với 2 hộ kinh doanh liên quan đến việc đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 nổi tiếng.

Công an tỉnh An Giang làm việc với các hộ kinh doanh có hành vi đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 nổi tiếng ẢNH: CACC

Trước đó, ngày 30.7, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh T.T.M do ông P.T.M.T (29 tuổi, ở phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) làm chủ và hộ kinh doanh C.C do bà H.T.A (55 tuổi, ở xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên tại 2 hộ kinh doanh đang thực hiện việc sang chiết, đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí.

Tại 2 hộ kinh doanh này, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 22 tấn gạo mang nhãn hiệu ST25, trị giá hơn 440 triệu đồng, cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Làm việc với cơ quan công an, chủ 2 hộ kinh doanh thừa nhận không có văn bản ủy quyền, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc bất kỳ tài liệu nào chứng minh được phép sử dụng nhãn hiệu gạo ST25 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí.

Hiện vụ đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.