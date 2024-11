Phát hiện loại thực phẩm bổ sung giúp hạ cholesterol cực hay

Nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí y sinh The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy dầu cá omega-3 có thể giúp người bị cholesterol cao do di truyền bằng cách giảm mức cholesterol xấu, cholesterol toàn phần và chất béo trung tính triglyceride. Từ đó, đưa ra một chiến lược tiềm năng để giảm bệnh tim mạch.

Cholesterol cao làm cứng động mạch, tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ Ảnh: Pexels

Mặc dù chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục có thể giúp ngăn ngừa cholesterol cao, nhưng có một yếu tố không thể kiểm soát - đó là di truyền. Đối với những người có tiền sử gia đình cholesterol cao, kết quả này cung cấp thêm biện pháp để họ bảo vệ sức khỏe.

Các nhà khoa học từ Đại học Georgia (Mỹ) đã sử dụng dữ liệu di truyền từ hơn 441.000 người tham gia và tính toán điểm số để dự đoán nguy cơ di truyền có mức cholesterol toàn phần cao, cholesterol xấu cao, cũng như mức triglyceride và cholesterol tốt.

Tiến sĩ Yitang Sun, từ Khoa Di truyền học tại Đại học Georgia, giải thích: Những tiến bộ gần đây trong các nghiên cứu di truyền đã cho phép chúng tôi dự đoán nguy cơ di truyền mắc cholesterol cao của một người.

Kết quả đã phát hiện những người dùng thực phẩm bổ sung dầu cá có mức cholesterol thấp hơn dự đoán, đặc biệt là mức cholesterol toàn phần, cholesterol xấu và triglyceride.

Uống dầu cá giúp cải thiện mức mỡ máu Ảnh: Pexels

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Kaixiong Ye, Phó giáo sư di truyền học tại Đại học Georgia, cho biết: Những phát hiện mới cho thấy thực phẩm bổ sung dầu cá có thể giúp ích cho người bị cholesterol cao do di truyền. Cholesterol cao làm cứng động mạch, tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Tiến sĩ Ye cho biết: Uống dầu cá giúp cải thiện mức cholesterol. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện chất bổ sung này cũng làm tăng mức cholesterol tốt, theo Scitech Daily.