Phát hiện mới: Đi bộ nhanh có lợi gấp 3 lần so với đi bộ bình thường!

Không thể phủ nhận rằng đi bộ là một hình thức tập thể dục rất dễ dàng, bạn có thể thực hiện ở bất cứ đâu và không cần thiết bị đắt tiền cũng như tư cách thành viên để bắt đầu.

Đối với nhiều người, đạt được một mục tiêu cụ thể hằng ngày, có thể là 7.000 hoặc 10.000 bước, là đủ để giữ cho họ cảm thấy tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy rằng có một bài tập không chỉ hiệu quả hơn mà còn có lợi gấp 3 lần so với việc đi bộ đối với sức khỏe của bạn.

Một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu đã theo dõi 2.070 người trưởng thành tham gia vào Nghiên cứu Tim Framingham, đo lượng tập thể dục họ thực hiện bằng cách sử dụng gia tốc kế.

Đi bộ bình thường được định nghĩa là đi với tốc độ từ 60 đến 99 bước mỗi phút Shuttertock

Những gì các nhà nghiên cứu phát hiện ra là tập thể dục vừa phải hoặc mạnh - được định nghĩa là đi 100 đến 129 bước mỗi phút hoặc hơn 130 bước mỗi phút - là lý tưởng cho sức khỏe tổng thể và rất có ích cho đối tượng nghiên cứu, và thực sự có lợi gấp 3 lần so với đi bộ bình thường.

Đi bộ bình thường được định nghĩa là đi với tốc độ từ 60 đến 99 bước mỗi phút, theo Eat This, Not That!





"Chúng tôi dự kiến sẽ thấy rằng lượng hoạt động thể chất ở cường độ trung bình cao hơn, chẳng hạn như tập thể dục, sẽ dẫn đến hiệu suất tập thể dục cao tốt hơn. Nhưng chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng hoạt động cường độ cao hơn cũng hiệu quả hơn so với đi bộ bình thường, Matthew Nayor, bác sĩ tim mạch tại Trung tâm Y tế Boston, trợ lý giáo sư y khoa tại Đại học Boston (Mỹ) và là tác giả chính của nghiên cứu giải thích.

"Nếu mục tiêu của bạn là cải thiện mức độ thể chất của mình hoặc để làm chậm sự suy giảm thể lực không thể tránh khỏi xảy ra trong quá trình lão hóa, thì việc thực hiện ít nhất một mức độ gắng sức vừa phải [thông qua tập thể dục có chủ định] sẽ hiệu quả hơn 3 lần so với chỉ đi bộ ở mức tương đối nhịp thấp", bác sĩ Nayor nói thêm.

Hơn nữa, nhóm của bác sĩ Nayor phát hiện ra rằng hoạt động mạnh hơn có thể thực sự chống lại một số vấn đề sức khỏe liên quan đến lối sống ít vận động.

"Chúng tôi quan sát thấy rằng những người có số bước cao hơn mức trung bình mỗi ngày hoặc hoạt động thể chất ở cường độ trung bình, có mức độ thể chất cao hơn mức trung bình, bất kể họ đã dành bao nhiêu thời gian ít vận động. Vì vậy, có vẻ như phần lớn tác động tiêu cực mà việc ít vận động gây ra đối với thể chất có thể được bù đắp bằng việc có mức độ hoạt động và tập thể dục cao hơn", bác sĩ Nayor giải thích.

Vì vậy, nếu bạn đang muốn cải thiện sức khỏe tổng thể và mức độ thể chất của mình, bạn không cần phải đánh đổi những chuyến đi bộ hằng ngày đó để lấy một thói quen tập thể dục nặng nhọc. Bạn chỉ cần tăng tốc độ đi bộ một chút, lên khoảng 100 đến 129 bước mỗi phút hoặc hơn 130 bước mỗi phút, theo Eat This, Not That!