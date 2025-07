Phát hiện mới: Muốn sống thọ hơn, nên đi bộ bao nhiêu là đủ?

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa BMJ phát hiện tác dụng tuyệt vời khi bạn đi bộ thường xuyên.

Các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu tác động tích lũy của việc tập thể dục trong suốt thời kỳ trưởng thành có giúp giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân hay không, đặc biệt là do bệnh tim mạch và ung thư.

Đi bộ luôn là yếu tố hàng đầu để có sức khỏe tốt Ảnh: AI

Nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học từ Đại học Queensland (Úc), Đại học Y Tokyo, Đại học Dịch vụ Nhân sinh Kanagawa (Nhật Bản), Đại học Bang Londrina (Brazil) và Đại học Klaipeda (Litva) thực hiện, đánh giá 85 nghiên cứu, bao gồm hơn 6,5 triệu người tham gia. Tất cả những nghiên cứu này đều liên quan đến tác động của việc tập thể dục đối với nguy cơ tử vong sớm.

Kết quả đã phát hiện ra rằng:

Những người thường xuyên vận động có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn khoảng 30-40% và sống thọ hơn, theo trang tin y khoa Medical Express.

Những người ít vận động bắt đầu tăng cường vận động cũng giảm được 20-25% nguy cơ.

Đặc biệt, người không vận động, bắt đầu tập luyện cũng giảm đến 22% nguy cơ.

Riêng đối với nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và ung thư, những người thường xuyên vận động đã giảm khoảng 40% nguy cơ tử vong do 2 bệnh này, trong khi những người chỉ vận động trong thời gian rảnh rỗi giảm được 25% nguy cơ, so với người không vận động thường xuyên theo thời gian.

Những người thường xuyên vận động có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn khoảng 30-40% và sống thọ hơn Ảnh: AI

Nên đi bộ bao lâu mỗi ngày?

Dữ liệu gộp cho thấy chỉ cần tập thể dục đủ mức khuyến nghị, nghĩa là 30-60 phút hoạt động vừa phải hoặc 15-30 phút hoạt động mạnh mẽ, mỗi ngày, hầu hết các ngày trong tuần, là đã có thể đủ để giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, với mức giảm lên đến 30-40%. Tuy nhiên, vận động nhiều hơn mức này, lợi ích tăng thêm không đáng kể. Điều này cho thấy hoạt động thể chất ở mức vừa phải là tốt nhất, theo Medical Express.

Hoạt động vừa phải bao gồm đi bộ nhanh, làm việc nặng như lau nhà, đạp xe ở tốc độ trung bình 16-18 km/giờ, hoặc chơi cầu lông.

Hoạt động mạnh mẽ bao gồm đi bộ đường dài, chạy bộ, đạp xe nhanh, chơi bóng đá, bóng rổ hoặc quần vợt.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng những phát hiện này có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Họ kết luận rằng người lớn tuổi bắt đầu tập thể dục ở bất kỳ thời điểm nào đều có thể kéo dài tuổi thọ và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.