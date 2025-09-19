Phát hiện thi thể trong xe hơi của nam ca sĩ nổi tiếng

Theo các nguồn tin ban đầu, chiếc xe Tesla có thi thể nói trên được cho là của nam ca sĩ d4vd, người nổi tiếng với các bản hit như Romantic homicide, Here With Me ... đạt hơn 1,5 tỉ lượt phát trực tuyến trên Spotify. Tuy vậy chiếc xe được rất nhiều người sử dụng.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể ẢNH: NCB NEWS

Rivas, theo đó, được nhìn thấy lần cuối vào tháng 4.2024 tại Hồ Elsinore, cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 95 km về phía đông nam. Lúc đó cô bé 13 tuổi.

Hiện các quan chức vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết của cô, nhưng Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) đang coi cái chết này là một vụ giết người. Theo các hãng tin, cảnh sát cho biết thi thể được phát hiện sau khi có người ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ chiếc Tesla.

Theo giám định pháp y, nạn nhân cao khoảng 1,6 mét, tóc đen gợn sóng, mặc áo ống, quần legging đen, đeo vòng tay kim loại màu vàng và khuyên tai kim loại. Cô cũng có hình xăm ở ngón trỏ tay phải.

Một số hãng tin địa phương đưa tin chiếc xe được đăng ký dưới tên d4vd, tên thật là David Anthony Burke, 20 tuổi. Chính quyền chưa xác định liệu d4vd có liên quan đến cái chết của cô hay không.

d4vd là chủ sở hữu của chiếc Tesla, tuy vậy chưa có khẳng định nào được đưa ra anh có liên quan đến vụ án ẢNH: THE ROLLING STONE

Một đại diện giấu tên của d4vd nói với NBC Los Angeles rằng nam ca sĩ đã hợp tác với các cơ quan điều tra kể từ khi thi thể được tìm thấy. Cảnh sát nói với tờ Los Angeles Times rằng chiếc xe đã được kéo khỏi khu phố cao cấp Bird Streets ở Hollywood Hills, nơi nó bị bỏ lại vào đầu tháng 9. Sau đó LAPD cũng đã thực hiện lệnh khám xét ngôi nhà ở Hollywood Hills, nơi nam ca sĩ đang ở.

Trong tuyên bố hôm thứ tư, văn phòng giám định y khoa cho biết "Rivas có vẻ đã chết bên trong xe trong một khoảng thời gian dài trước khi được tìm thấy".

D4vd (phát âm là "David") là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ sinh ra tại Houston, người đã chuyển từ việc thu âm nhạc trong tủ quần áo của chị gái mình thành một trong những nghệ sĩ được thế hệ Z chú ý nhất. Hôm qua, anh đã hủy buổi trình diễn tại Seattle thuộc tour diễn Withered World Tour.



