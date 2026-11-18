Đại đoàn kết phải được thể hiện bằng hành động thiết thực

* Thưa bà, trải qua 96 năm hình thành và phát triển, MTTQ Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, bà nhìn nhận thế nào về giá trị của truyền thống này?

Trải qua 96 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam luôn giữ vai trò trung tâm tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù tên gọi, tổ chức và phương thức hoạt động qua từng giai đoạn có thay đổi nhưng sứ mệnh xuyên suốt của Mặt trận vẫn là tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, người Việt Nam trong nước hay ở nước ngoài, xây dựng khối đại đoàn kết, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Bà Hà Thị Nga (thứ 6 từ phải qua) tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tổ chức tại châu Âu tháng 10.2026 ẢNH: MTTQ VN

Giá trị lớn nhất của truyền thống đại đoàn kết là khả năng quy tụ lòng dân, biến ý chí, nguyện vọng và khát vọng của hàng triệu người dân thành sức mạnh hành động. Trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận cần phát huy truyền thống bằng tư duy mới, cách làm mới, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần cống hiến và trách nhiệm của mỗi người dân.

Đại đoàn kết phải được thể hiện bằng những chương trình, việc làm cụ thể, xây dựng khối đại đoàn kết bắt đầu từ chính những nhu cầu chính đáng của nhân dân, phục vụ nhân dân và vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. Mặt trận phải thực sự là nơi gửi gắm niềm tin, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; kết nối các nguồn lực xã hội phục vụ phát triển đất nước.

* Một trong những yêu cầu hiện nay là Mặt trận cần có những chương trình an sinh xã hội mang tính đột phá, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về định hướng này?

An sinh xã hội luôn là nội dung trọng tâm trong hoạt động của MTTQ Việt Nam. Mặt trận ở trong nhân dân, cùng nhân dân và lắng nghe nhân dân. Chính vì vậy, các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động, triển khai đều vì một mục tiêu chăm lo cho nhân dân, hỗ trợ người nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, xây dựng nhà Đại đoàn kết; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mặt trận là cầu nối huy động sự chung tay của đông đảo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong triển khai các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.

Trong giai đoạn mới, công tác an sinh xã hội cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, bền vững hơn. Không chỉ hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn mà cần chú trọng tạo sinh kế, bảo đảm cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và nâng cao khả năng tự chủ.

Theo tôi, một chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa phải xác định đúng người cần hỗ trợ, đúng nhu cầu và quan trọng nhất là tạo ra thay đổi lâu dài trong cuộc sống của họ. Mặt trận cần đổi mới phương thức vận động; mở rộng cách thức huy động nguồn lực trong đó khuyến khích sự tham gia đóng góp bằng tri thức, kỹ năng, cơ hội việc làm; phân bổ và sử dụng nguồn lực bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang chăm lo có hệ thống, kết hợp hỗ trợ trước mắt với tạo điều kiện để người dân tự vươn lên.

Đồng thời, cần ứng dụng công nghệ số trong quản lý thông tin, kết nối người cần hỗ trợ với các tổ chức, cá nhân có nguồn lực, hạn chế trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm mọi người dân có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước, qua đó củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết nối nguồn lực kiều bào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết

* Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm lực lớn về tri thức, kinh tế, công nghệ và quan hệ quốc tế. Mặt trận sẽ làm gì để kết nối, phát huy hiệu quả hơn nguồn lực quan trọng này?

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Kiều bào có sự đa dạng về ngành nghề, trình độ và kinh nghiệm, đây là nguồn lực quý báu cần tiếp tục được kết nối, phát huy.

Trước hết, cần xây dựng sự gắn bó về tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của kiều bào đối với quê hương. Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài cần cảm nhận được mình luôn là thành viên của cộng đồng dân tộc, được lắng nghe, tôn trọng và có cơ hội đóng góp cho đất nước. Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tạo điều kiện để kiều bào tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp ý kiến vào chủ trương, chính sách và kết nối với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước.

Nguồn lực kiều bào không chỉ là tài chính hay đóng góp vật chất mà còn bao gồm tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, khả năng kết nối thị trường và mạng lưới hợp tác quốc tế. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đang làm việc trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như trí tuệ nhân tạo, y tế, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Nếu có cơ chế kết nối phù hợp, đây sẽ là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển đất nước.

Muốn phát huy hiệu quả, cần chuyển từ vận động chung sang kết nối theo nhu cầu và lĩnh vực cụ thể, tạo điều kiện để kiều bào tham gia bằng chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng của mình. Đồng thời, cần quan tâm đến thế hệ trẻ kiều bào, giúp các em tìm hiểu lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam, nuôi dưỡng tình cảm và trách nhiệm với quê hương.

* Nhìn về chặng đường phía trước, bà muốn gửi gắm thông điệp gì về trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc?

Bước vào kỷ nguyên mới, MTTQ Việt Nam không chỉ kế thừa những giá trị truyền thống được hun đúc qua 96 năm mà còn phải đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Mặt trận cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội và khơi dậy sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu. Mỗi cán bộ Mặt trận phải sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đồng thời, cần chủ động kết nối các nguồn lực trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, từ nguồn lực vật chất đến tri thức, công nghệ, kinh nghiệm và tinh thần cống hiến.

Thông điệp tôi muốn nhấn mạnh là phát huy truyền thống đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới phải được chứng minh bằng những hành động thiết thực và kết quả mà nhân dân có thể cảm nhận được. Khi mỗi người dân đều thấy mình là một phần của khối đại đoàn kết, được tôn trọng, lắng nghe và có cơ hội đóng góp, sức mạnh dân tộc sẽ được nhân lên. Đó cũng chính là trách nhiệm, sứ mệnh của MTTQ Việt Nam trong hành trình củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

* Xin cảm ơn bà!