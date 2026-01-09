Phát triển hiệu quả trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Đến dự buổi gặp mặt có Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Nguyễn Thái Học; nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Vũ Trọng Kim; đại diện Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; Cục Báo chí (Bộ VH-TT-DL); Văn phòng Quốc hội; các chuyên gia, cộng tác viên thân thiết; đại diện các doanh nghiệp đồng hành.

Ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết năm 1985, nền báo chí cách mạng VN đang ở thời khắc bản lề, chuẩn bị cho cuộc chuyển mình lịch sử cùng cả dân tộc trong đổi mới. Được sự ủng hộ nhiệt tình của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, lãnh đạo Ban Tuyên huấn T.Ư (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư) và Bộ Văn hóa (nay là Bộ VH-TT-DL), ngày 3.1.986, Báo Thanh Niên chính thức ra đời.

"Vượt qua nhiều khó khăn, các thế hệ nối tiếp nhau đã kế thừa sự dấn thân và khát vọng của những người mở đường, góp thanh xuân của mình bồi đắp cho tờ báo. Đường đi đôi khi trắc trở gập ghềnh, đôi khi va vấp, nhưng sự đoàn kết của tập thể người lao động, ý thức về phẩm giá và tâm niệm về một tờ báo Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy đã giúp Thanh Niên vững bước trong hành trình phát triển của đất nước", Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn nói.

(Từ phải qua) Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Nguyễn Thái Học; nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Vũ Trọng Kim; Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn; Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận, Ủy ban T.Ư MTTQ VN Vũ Văn Tiến tại buổi gặp mặt ẢNH: TUẤN MINH

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, dấu ấn mà Thanh Niên để lại trong 40 năm qua là một tờ báo hưởng ứng, tích cực ủng hộ đổi mới tư duy quản lý nhà nước, đặc biệt là chính sách đối với thanh niên, sinh viên và doanh nhân, doanh nghiệp. Thanh Niên cũng là tờ báo quyết liệt đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tiên phong trong tập hợp, đoàn kết, vận động các tầng lớp thanh niên, đặc biệt là trí thức, nghệ sĩ, đồng bào sống xa Tổ quốc. Cùng đó, Thanh Niên là tờ báo đi đầu tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao có sức lan tỏa cao; hoạt động từ thiện - xã hội có tiếng vang và hiệu quả; sớm chuyển đổi số mạnh mẽ để thích ứng với thời đại và phát triển các mô hình kinh doanh báo chí năng động, sáng tạo.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Ban Bí thư T.Ư Đoàn qua các thời kỳ đã luôn quan tâm, chia sẻ với Thanh Niên bên cạnh việc thực hiện vai trò chỉ đạo, quản lý của mình. Đồng thời, bày tỏ trân trọng bạn đọc trong và ngoài nước, tổ chức, doanh nghiệp, các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, cộng tác viên đã luôn đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động của báo.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định tự hào về hành trình 40 năm qua, "từ đổi mới đến kỷ nguyên mới", những người làm báo Thanh Niên càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình với đất nước, với bạn đọc, với nghề báo và với chính tờ báo. Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Báo Thanh Niên tiếp tục cải tiến quy trình, đổi mới chất lượng các kênh thông tin, phát huy hiệu quả các hoạt động kinh tế báo chí; đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông đa phương tiện; hướng tới các hoạt động lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài và bạn đọc quốc tế. "Báo Thanh Niên sẽ xây dựng chiến lược phát triển hiệu quả trong kỷ nguyên mới với phương châm: "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy", luôn hướng tới lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định.

Tri thức, hiện đại, khát vọng và sức trẻ

Chia sẻ tại cuộc gặp mặt, GS-TS Nguyễn Trung Việt, cậu sinh viên nhận học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên năm 1996 nay đã là Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, cho biết học bổng Nguyễn Thái Bình với ông hết sức có giá trị, đến nay ông vẫn cất giữ cẩn thận tờ chứng nhận học bổng cách đây 30 năm. "Tôi nghĩ rằng đây là một trong những dấu mốc tôi vẫn còn nhớ mãi cho đến thời điểm này", ông Việt nói. Vị hiệu trưởng một trường ĐH với hơn 1.200 cán bộ, giảng viên và 25.000 sinh viên cũng bày tỏ trọng trách để tiếp tục đóng góp thêm cho thế hệ trẻ. "Tôi mong muốn và tiếp tục nỗ lực hết sức mình để cùng với xã hội lan tỏa những giá trị tích cực đối với thế hệ trẻ", ông Việt bày tỏ. Theo ông Việt, Trường ĐH Thủy lợi với Báo Thanh Niên đã thống nhất hợp tác toàn diện trong việc tổ chức những hoạt động cho giới trẻ, thanh niên, hướng tới khát vọng hùng cường năm 2045 của đất nước.

Trung úy Lâm Đại Lộc (Chính trị viên phó, Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai), người đã nhận được hỗ trợ từ các nhà hảo tâm vào năm 2020 thông qua Báo Thanh Niên, chia sẻ: "Với tôi, điều to lớn hơn và trên hết, trước hết vẫn là những chân tình, sự ủng hộ, giúp đỡ, sự quan tâm chia sẻ của Báo Thanh Niên, các nhà hảo tâm và gia đình, các thầy giáo, cô giáo và các đồng chí, đồng đội luôn theo dõi, động viên, giúp đỡ tôi. Có thể là những điều thầm lặng thôi nhưng bản thân tôi vẫn rất trân trọng và lấy đó là một động lực to lớn để luôn cố gắng phấn đấu học tập trong suốt thời gian vừa qua".

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng trong giai đoạn thông tin mạng xã hội lấn lướt như hiện nay, báo chí chính thống như Báo Thanh Niên có vị trí rất quan trọng vì đây là nơi neo đậu của tin thật, của những thứ tin được. "Đồng thời, để tờ báo có tiếng nói đặc biệt trong tác động đến chính sách, đến sự phát triển thì tôi nghĩ nên có mạng lưới các chuyên gia rộng, các chuyên gia gắn bó thân thiết với mình. Đấy là nguồn mình có thể dựa vào để kiểm tra lại bài viết, để có thêm ý kiến và thúc đẩy quá trình tham vấn, phản biện chính sách để đất nước phát triển nhanh hơn", TS Dũng phát biểu.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Hệ thống Giáo dục Marie Curie, nói điều mà Thanh Niên làm được trong 40 năm vừa qua là trở thành tờ báo đúng và hay, hấp dẫn. Ông Khang mong muốn Thanh Niên tiếp tục đa dạng hóa thêm nữa để có thể thực sự là người bạn đồng hành của thế hệ Z, thế hệ Alpha. Kết nối học sinh với học sinh từ các vùng miền khác nhau, từ thủ đô đến mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa, rồi giáo viên thủ đô với các vùng sâu vùng xa để có những chia sẻ đồng cảm, cùng phát triển.

Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho rằng để có thể làm tốt hơn sứ mệnh kết nối VN và thế giới, điều đầu tiên là kết hợp được cả tầm nhìn VN với tầm nhìn toàn cầu. Muốn vậy, Thanh Niên cần vừa có tri thức, vừa hiện đại, cùng đó là khát vọng và sức trẻ. "Điều đó có nghĩa là Thanh Niên phải xác định được có tầm nhìn mới của VN trong thế giới vừa tùy thuộc vừa phức tạp hiện nay", ông Phạm Quang Vinh nhấn mạnh.