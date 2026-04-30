Hình ảnh BS-CKI Trịnh Ngọc Thạnh (khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy) hối hả chạy bộ từ xe cấp cứu vào cổng Bệnh viện Từ Dũ để cứu sản phụ đã trở thành một hiện tượng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội những ngày qua . Tuy nhiên, phía sau tấm hình "gây bão" ấy là một hành trình "báo động đỏ liên viện" đầy kịch tính, nơi sự chuyên nghiệp và y đức đã hồi sinh một nhịp đập tưởng chừng đã tắt .

Người phía sau tấm ảnh gây bão mạng xã hội là BS CKI Trịnh Ngọc Thạnh Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy. ẢNH: NGUYỄN ANH

Thời điểm đó, khi bác sĩ Thạnh nhận được tín hiệu khẩn cấp từ Bệnh viện Từ Dũ về một sản phụ 30 tuần tuổi bị nhau bong non, đã ngưng tim ngay trên bàn mổ . Trong suốt quãng đường di chuyển bằng xe cứu thương, anh không một phút ngơi nghỉ mà liên tục xây dựng các kịch bản y khoa trong đầu, từ thuyên tắc ối, thuyên tắc phổi đến suy tim cấp, nhằm chuẩn bị những phương án hồi sức tối ưu nhất ngay khi đặt chân đến hiện trường .

Phía sau tấm hình gây bão: ‘chiến thần’ phối hợp liên viện cứu sản phụ

Khoảnh khắc bước xuống xe, mục tiêu duy nhất của anh là làm sao tiếp cận bệnh nhân nhanh nhất có thể . Bước chân tức tốc vào phòng mổ không đơn thuần là một hành động bộc phát, mà là sự thôi thúc của một người thầy thuốc trước ranh giới mong manh của sự sống . Tại đây, bác sĩ Thạnh cùng ekip Bệnh viện Từ Dũ đã nhanh chóng hội chẩn, loại trừ các khả năng và xác định nguyên nhân ngưng tim do mất máu cấp gây trụy tuần hoàn . Những nỗ lực hồi sức tim phổi, bù máu và dùng thuốc vận mạch khẩn trương sau đó đã mang lại kết quả mỹ mãn . Sản phụ không chỉ hồi sinh nhịp tim mà còn phục hồi chức năng thần kinh tốt, đảm bảo có thể tiếp tục thiên chức làm mẹ và chăm sóc gia đình .