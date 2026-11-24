Phiên chợ rau độc đáo diễn ra tại Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ, TP.HCM, là ý tưởng của Liên đội trường, được sự ủng hộ của Ban giám hiệu nhà trường và thường diễn ra nhiều lần trong một năm học, tùy mùa vụ của rau củ quả.
Từ đầu năm học 2026 - 2027 đến nay, chợ đã họp được 2 phiên, vào cuối tháng 10 và giữa tháng 11. Phiên chợ nào cũng náo nức niềm vui khi học trò được tự tay thu hoạch, mời khách thành quả của mình; còn người mua được lựa chọn nhiều thực phẩm sạch, trò chuyện với những người bán hàng nhí.
Chị Vũ Minh Ngọc, phụ huynh bé lớp 2, đi rước con lúc tan học và hòa mình vào không khí ở chợ phiên rau sạch tổ chức hôm 12.11 vừa qua. Đủ loại rau sạch được thu hoạch ở vườn trường như mồng tơi, rau muống, bạc hà, xà lách xoong Nhật, nha đam, giá làm từ đậu xanh...
Chỉ dự định mua mấy bó mùng tơi nhưng chị đã mua thêm đủ các loại rau khác, tổng cộng là 100.000 đồng. "Tôi thấy các bé rất dễ thương, mời khách thăm gian hàng của lớp, giới thiệu các loại rau rất khéo, khiến mình khó lòng mà từ chối", chị Ngọc kể.
Giá đỗ do cô bảo mẫu cùng các học sinh học cách ủ, nha đam và cây bạc hà (dọc mùng) thu hoạch ở vườn trường, rau nào cũng sạch, tươi ngon
ẢNH: PHƯƠNG HÀ
Phiên chợ rau nhỏ, gửi gắm nhiều bài học to
Những vườn rau và phiên chợ rau sạch tổ chức ở trường học được các thầy cô giáo gửi gắm nhiều thông điệp giáo dục tới các em học sinh. Khi cùng tham gia gieo hạt, tưới rau, chăm sóc vườn cây, học sinh đang được tham gia những hoạt động giáo dục để hiểu về thiên nhiên, môi trường, thực hành kiến thức đã học trong sách vở.
Cô Trần Tiểu Quỳnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ, cho biết số tiền thu được từ phiên chợ rau sạch do mỗi lớp tự giữ. Một phần sẽ để lo mua hạt giống, cây giống, phân bón... chăm lo cho mùa vụ sau, một phần khác để lớp có kinh phí để tổ chức các hoạt động.
Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ với diện tích lớn, vườn rau xung quanh trường tạo cảnh quan xanh mát
ẢNH: PHƯƠNG HÀ
Trong phiên chợ, mỗi em học sinh cùng tham gia trực tiếp vào quá trình thu hoạch, phân loại, cân rau, sắp xếp sản phẩm, giới thiệu và bán các loại rau xanh đến phụ huynh, thầy cô giáo trong trường.
Những hoạt động này đòi hỏi các học sinh vận dụng, được rèn luyện nhiều kỹ năng như giao tiếp, tính toán, làm việc nhóm, sự tự tin, đoàn kết, làm sao để bán được rau hết nhanh nhất. Phiên chợ nhỏ, nhưng giáo dục cho trẻ ý thức trân trọng giá trị lao động, thực hành tiết kiệm...
Những "lớp học" trong căn tin, ngoài vườn trường
Một số trường học tại TP.HCM có những hoạt động giáo dục sáng tạo, vận dụng khả năng tính toán, ứng dụng nhiều môn học.
Trường THCS Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, không mở căn tin, lấy không gian đó cho học sinh khối lớp 9 trải nghiệm làm "doanh nhân nhí". Nhà trường cho mỗi lớp mượn 20 triệu đồng để làm vốn và kinh doanh trong một tuần tại 2 khu vực căn tin. Mỗi lớp lên kế hoạch, chuẩn bị hàng hóa như mì, nước, kem, bánh, phân công công việc các thành viên trong lớp, để cùng bán cho các bạn trong giờ ra chơi, sau đó cộng sổ, tính tiền...
Trường tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, có mô hình vườn rau trường học, vận dụng giáo dục STEM. Mỗi lớp cùng trồng, chăm sóc một số luống rau, theo mùa. Tới kỳ thu hoạch, rau được bán cho các phụ huynh trong trường. Số tiền thu được để nuôi heo đất, làm kế hoạch nhỏ, giúp đỡ bạn khó khăn...
Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, tổ chức nhiều tiết học môn toán, tự nhiên và xã hội trong căn tin, để học sinh được thực hành tính toán, vận dụng các tình huống thực tế...
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