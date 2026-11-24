Phiên chợ rau độc đáo diễn ra tại Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ, TP.HCM, là ý tưởng của Liên đội trường, được sự ủng hộ của Ban giám hiệu nhà trường và thường diễn ra nhiều lần trong một năm học, tùy mùa vụ của rau củ quả.

Từ đầu năm học 2026 - 2027 đến nay, chợ đã họp được 2 phiên, vào cuối tháng 10 và giữa tháng 11. Phiên chợ nào cũng náo nức niềm vui khi học trò được tự tay thu hoạch, mời khách thành quả của mình; còn người mua được lựa chọn nhiều thực phẩm sạch, trò chuyện với những người bán hàng nhí.

Học sinh mời các phụ huynh ghé xem rau xà lách xoong Nhật mới hái ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Chị Vũ Minh Ngọc, phụ huynh bé lớp 2, đi rước con lúc tan học và hòa mình vào không khí ở chợ phiên rau sạch tổ chức hôm 12.11 vừa qua. Đủ loại rau sạch được thu hoạch ở vườn trường như mồng tơi, rau muống, bạc hà, xà lách xoong Nhật, nha đam, giá làm từ đậu xanh...

Chỉ dự định mua mấy bó mùng tơi nhưng chị đã mua thêm đủ các loại rau khác, tổng cộng là 100.000 đồng. "Tôi thấy các bé rất dễ thương, mời khách thăm gian hàng của lớp, giới thiệu các loại rau rất khéo, khiến mình khó lòng mà từ chối", chị Ngọc kể.

Các bé lớp 2 cùng thu hoạch rau mồng tơi ẢNH: MINH NGỌC

Giá đỗ do cô bảo mẫu cùng các học sinh học cách ủ, nha đam và cây bạc hà (dọc mùng) thu hoạch ở vườn trường, rau nào cũng sạch, tươi ngon ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Phiên chợ rau nhỏ, gửi gắm nhiều bài học to

Những vườn rau và phiên chợ rau sạch tổ chức ở trường học được các thầy cô giáo gửi gắm nhiều thông điệp giáo dục tới các em học sinh. Khi cùng tham gia gieo hạt, tưới rau, chăm sóc vườn cây, học sinh đang được tham gia những hoạt động giáo dục để hiểu về thiên nhiên, môi trường, thực hành kiến thức đã học trong sách vở.

Cô Trần Tiểu Quỳnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ, cho biết số tiền thu được từ phiên chợ rau sạch do mỗi lớp tự giữ. Một phần sẽ để lo mua hạt giống, cây giống, phân bón... chăm lo cho mùa vụ sau, một phần khác để lớp có kinh phí để tổ chức các hoạt động.

Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ với diện tích lớn, vườn rau xung quanh trường tạo cảnh quan xanh mát ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Các vườn rau, cây trái được gắn biển tên lớp và biển thông tin về loại cây ẢNH: MINH NGỌC

Trong phiên chợ, mỗi em học sinh cùng tham gia trực tiếp vào quá trình thu hoạch, phân loại, cân rau, sắp xếp sản phẩm, giới thiệu và bán các loại rau xanh đến phụ huynh, thầy cô giáo trong trường.

Những hoạt động này đòi hỏi các học sinh vận dụng, được rèn luyện nhiều kỹ năng như giao tiếp, tính toán, làm việc nhóm, sự tự tin, đoàn kết, làm sao để bán được rau hết nhanh nhất. Phiên chợ nhỏ, nhưng giáo dục cho trẻ ý thức trân trọng giá trị lao động, thực hành tiết kiệm...

Lực lượng "bán hàng" hùng hậu của mỗi lớp ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Niềm vui khi bán được hàng của các bạn nhỏ ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Rau, giá, đều được chăm sóc trong vườn trường ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Với độ dễ thương của nhân viên bán hàng nhí, nhiều phụ huynh không thể từ chối mua hàng ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Học sinh cùng tham gia chăm sóc, thu hoạch, cân, đóng gói, mời mọi người mua hàng ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Bạn nhỏ trổ tài thuyết phục khách mua rau muống ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Phiên chợ rau mang lại nhiều niềm vui ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Phiên chợ rau đầy ắp tiếng cười ẢNH: PHƯƠNG HÀ