Philippines tăng cường năng lực chiến tranh bất đối xứng

Mới đây, truyền thông Ukraine tiết lộ một phái đoàn quan chức quân sự của Philippines đã đến Kyiv.

Thỏa thuận UAV

Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, qua chuyến làm việc của phái đoàn quân sự Philippines, hai bên bắt đầu làm việc quanh thỏa thuận mà trong đó bao gồm việc trao đổi kinh nghiệm của Ukraine về chiến tranh và các thực tiễn mới trong lĩnh vực quốc phòng. Hai bên được cho là đạt được một thỏa thuận về máy bay không người lái (UAV).

Tên lửa Type 88 được bắn thử trong cuộc tập trận Balikatan diễn ra hồi tháng 5 ở Philippines ẢNH: AFP

Thời gian qua, Philippines không ngừng tăng cường năng lực quốc phòng theo xu hướng chiến tranh bất đối xứng thông qua việc bổ sung tàu chiến và mua nhiều loại tên lửa phòng thủ, khí tài trinh sát.

Trước đó, hồi giữa tháng 5 vừa qua, tờ The Japan Times đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét xuất khẩu tên lửa đất đối hạm Type 88 cho Philippines. Trong cuộc tập trận diễn ra cùng tháng 5 giữa Mỹ, Nhật Bản, Úc và Philippines, tên lửa Type 88 cũng đã được bắn thử. Trước đó, Tokyo cũng đã chuyển giao một số hệ thống radar cho Manila để tăng cường khả năng giám sát vùng biển.

Từ cuối năm ngoái, Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) thông báo đang dần biên chế tên lửa BrahMos cho lực lượng thủy quân lục chiến của nước này. Là loại tên lửa hành trình có tốc độ gấp 3 lần âm thanh, BrahMos có tầm bắn đến 300 km, được đánh giá cao về việc tăng cường năng lực phòng thủ bờ biển.

Từ năm 2014, Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa Typhon đến Philippines. Đây là hệ thống cho phép phóng tên lửa chiến lược tầm trung, thậm chí có thể khai hỏa cả các loại như tên lửa hành trình thông minh Tomahawk và tên lửa phòng không SM-6. Trong đó, SM-6 không chỉ có thể đánh chặn chiến đấu cơ, máy bay không người lái mà cả các tên lửa đối hải. Vì thế, hệ thống Typhon được kỳ vọng có thể đối phó chiến lược phong tỏa, chống tiếp cận (A2/AD) mà Trung Quốc theo đuổi ở Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Philippines cũng đã công bố kế hoạch mua các hệ thống Typhon.

Giải pháp phù hợp

Trả lời Thanh Niên hôm qua (4.8), TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) đánh giá: "Thời gian qua, đang phải đối mặt với áp lực quân sự lớn từ Trung Quốc, Philippines tiến hành mua sắm các loại tên lửa tầm xa như tên lửa siêu thanh BrahMos từ Ấn Độ và tên lửa chống hạm SSM-700K C-Star từ Hàn Quốc. Philippines cũng đang đề nghị Nhật Bản cung cấp tên lửa chống hạm Type 88. Các loại tên lửa này vừa nêu có tầm bắn từ 200 - 300 km. Giờ đây, Manila hướng đến các loại UAV giá rẻ của Ukraine. Thực tế, những loại tên lửa trên và UAV giá rẻ phù hợp với các quốc gia như Philippines". Chuyên gia Nagao chỉ ra 3 lý do về vấn đề này.

Thứ nhất, tên lửa và UAV như các loại trên là những vũ khí tiết kiệm chi phí. Philippines đang đối mặt áp lực quân sự từ Trung Quốc. Trong vòng 10 năm (từ năm 2014 - 2023), Trung Quốc đã đóng mới thêm 148 tàu chiến. Philippines không thể sánh được con số đó. Do đó, các biện pháp tiết kiệm chi phí là rất quan trọng. Và câu trả lời chính là tên lửa và UAV. Và sự hiện diện của tên lửa giúp răn đe các hoạt động quân sự của Trung Quốc.

UAV do Ukraine cung cấp có thể giúp Philippines nâng cao năng lực quân sự. Hiện nay, Kyiv dùng UAV tấn công sâu vào tới 800km lãnh thổ đối phương tính từ tiền tuyến. Điều này có nghĩa là tầm bắn của những UAV này xa hơn nhiều so với tên lửa. Ngay cả khi chúng có cùng tầm bắn, chi phí của UAV vẫn thấp hơn rất nhiều so với tên lửa.

Thứ hai, UAV là một vũ khí linh hoạt. Nhiều loại UAV đảm nhiệm các vai trò khác nhau, nên cũng có thể sử dụng để đối phó hiệu quả chiến thuật vùng xám của Trung Quốc ở Biển Đông. Ví dụ, khi ngư dân Philippines được UAV trinh sát hỗ trợ, các UAV có thể ghi lại các hành động từ các tàu Trung Quốc. Phương thức này hiệu quả trong việc nhận diện và ngăn chặn sự mạnh tay từ đối phương.

Thứ ba, UAV giờ đây cần ít người điều khiển hơn trước kia nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Gần đây, Kyiv đã phát triển một hệ thống chỉ huy và kiểm soát dựa trên AI dành cho UAV. Bằng hệ thống này, một số lượng ít nhân lực có thể điều khiển nhiều UAV một cách hiệu quả. Điều này rất hữu ích cho các quốc gia có nguồn lực quân sự hạn chế khi lực lượng nhân sự mỏng vẫn có thể điều khiển đội quân UAV lớn.