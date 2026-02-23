Phim tết 2026: Doanh thu bùng nổ, thị trường phân hóa mạnh

"M ÙA VÀNG" BỘI THU VÀ NHỮNG KỶ LỤC MỚI

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, chỉ trong 3 ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, tổng chi tiêu của khán giả tại rạp đã đạt mức 185,7 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu tăng dần theo từng ngày, cụ thể mùng 1 tết (17.2) đạt 51,7 tỉ đồng, mùng 2 (18.2) lên 63,5 tỉ đồng và mùng 3 (19.2) thu về 70,5 tỉ đồng. Không chỉ bùng nổ về doanh thu, thị trường phim tết cũng khẳng định vị thế của phim Việt khi áp đảo thị phần so với các phim ngoại như Tuyển thủ dê: Mùi vị chiến thắng, Thỏ gà du xuân đại náo địa đạo, Biệt đội thú cưng: Cuộc chiến trên đường ray...

Phim Thỏ ơi gắn nhãn 18+, khai thác xung đột tâm lý của các cặp đôi trong tình yêu Ảnh: ĐPCC

Mức tăng trưởng doanh thu theo từng ngày không chỉ phản ánh thói quen chọn rạp chiếu như một hình thức giải trí phổ biến, mà còn cho thấy sức nóng ngày càng rõ nét của thị trường phim tết. Nếu trước đây, khán giả thường chờ phản hồi rồi mới chọn phim, thì hiện nay xu hướng đặt vé sớm, xem phim ngay mùng 1 đã trở nên phổ biến, đặc biệt tại các đô thị lớn. Sự bùng nổ doanh thu trong 3 ngày đầu tết 2026 cho thấy hệ thống rạp chiếu, nền tảng bán vé trực tuyến và chiến dịch quảng bá sớm đã góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng của khán giả.

Mùa phim tết 2026 cũng ghi nhận sự bứt phá về tốc độ và quy mô. Đáng chú ý, bộ phim Thỏ ơi của Trấn Thành thiết lập chuỗi kỷ lục mới. Cột mốc lớn đầu tiên của Thỏ ơi là đạt 130.000 vé đặt trước, trở thành phim Việt có lượng vé đặt trước cao nhất từ trước đến nay. Phim nhanh chóng chạm mốc 100 tỉ đồng chỉ sau 2 ngày rưỡi, vượt qua thành tích mà phim Bộ tứ báo thủ của chính anh lập vào năm ngoái. Theo thông tin từ nhà phát hành, riêng trong ngày 20.2 (mùng 4), tác phẩm cũng lập kỷ lục phim tết có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử, với hơn 41 tỉ đồng.

Nhà ba tôi một phòng - bộ phim về chủ đề gia đình Ảnh: ĐPCC

So với cùng kỳ năm 2025 (141,7 tỉ đồng), tổng doanh thu 3 ngày đầu năm nay tăng khoảng 30%. Tuy vậy, thị trường lại chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Ông Nguyễn Khánh Dương, nhà sáng lập Box Office Vietnam, đánh giá thị trường phim tết năm nay có tốc độ tăng trưởng khá tốt, nhưng khoảng cách giữa phim dẫn đầu và nhóm phía sau rất lớn. Trong khi Thỏ ơi bứt phá mạnh mẽ, luôn dẫn đầu doanh thu phòng vé từ khi ra mắt thì các phim đứng vị trí thứ 2, 3, 4 là Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang đạo diễn), Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn) và Mùi phở (đạo diễn Minh Beta) lại có doanh số khiêm tốn.

Báu vật trời cho mang đến câu chuyện vừa hài hước, vừa căng thẳng, cảnh quay đẹp, khai thác màu sắc văn hóa miền biển Ảnh: ĐPCC

"Theo quan sát từ doanh thu phim tết, có thể thấy thị trường điện ảnh VN vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng và nhiều khả năng doanh thu năm nay sẽ tiếp tục cao hơn năm trước nếu giữ được tốc độ hiện tại. Dư địa phát triển còn rất lớn khi nhiều địa phương vẫn chưa có rạp chiếu phim, trong khi dân số trẻ ngày càng có thói quen ra rạp thường xuyên", ông Khánh Dương nhận định.

C ÁCH biệt LỚN TRÊN ĐƯỜNG ĐUA PHIM V IỆT

Dù cùng ra rạp từ mùng 1 tết, cục diện phòng vé giữa các phim Việt hiện rõ khoảng cách. Tính đến 17 giờ ngày 22.2, Thỏ ơi đạt gần 230 tỉ đồng, bỏ xa Nhà ba tôi một phòng (77 tỉ đồng), Báu vật trời cho (47 tỉ đồng) và Mùi phở (29 tỉ đồng). Bộ phim không chỉ dẫn đầu về lượng vé bán ra mà còn chiếm ưu thế suất chiếu vào khung giờ đẹp. Xét về độ phủ suất chiếu, Thỏ ơi đang chiếm ưu thế vượt trội khi đạt khoảng 4.500 suất chiếu mỗi ngày, tương đương khoảng 280.000 vé bán ra.

Dựa trên đà tăng trưởng, ông Nguyễn Khánh Dương dự đoán bộ phim Thỏ ơi chắc chắn sẽ vượt qua doanh thu Bộ tứ báo thủ vào năm trước. Với tốc độ bán vé hiện tại, phim này có tiềm năng chạm ngưỡng doanh thu 400 tỉ đồng, thậm chí có thể bứt phá cao hơn. Nhà sáng lập Box Office Vietnam nhìn nhận đạo diễn Trấn Thành đã nhạy bén trong việc rút kinh nghiệm từ những dự án trước để nâng cấp cả về nội dung lẫn hình thức. Đặc biệt, chiến lược sản xuất các phân đoạn ngắn, dễ dàng lan tỏa trên các nền tảng video như TikTok, Facebook đã tạo nên "ma trận" truyền thông hiệu quả, đánh trúng thị hiếu của khán giả trẻ - tệp khách hàng chủ chốt của phòng vé hiện nay.

Phim Mùi phở đưa người xem vào không gian đậm chất văn hóa Bắc bộ Ảnh: ĐPCC

"Với Thỏ ơi, từ chiến lược phát hành, lựa chọn chủ đề đến chất lượng thể hiện cả về nội dung lẫn hình thức đều ở mức tốt. Tác phẩm không chỉ được đánh giá tích cực mà còn phù hợp với môi trường marketing hiện nay", ông Khánh Dương nói.

Dù vậy, thị trường vẫn tiềm ẩn biến số khi kỳ nghỉ lễ chính thức khép lại. Giai đoạn hậu tết luôn là bài kiểm tra sức bền của các phim đang trụ rạp, đồng thời mở ra cơ hội cho những tác phẩm mới. Sự xuất hiện của Nhà mình đi thôi (đạo diễn Trần Đình Hiền, khởi chiếu 26.2) hay Cảm ơn người đã thức cùng tôi (đạo diễn Chung Chí Công, khởi chiếu 27.2)... được kỳ vọng sẽ khuấy động đường đua, không chỉ cạnh tranh suất chiếu mà còn mang lại lựa chọn mới cho khán giả đang tìm kiếm trải nghiệm cảm xúc khác biệt.