Phó thủ tướng gợi ý để Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long tăng trưởng tốt hơn

Ngày 2.11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp về việc thực hiện tăng trưởng năm 2026. Cùng tham dự có đại diện các bộ, ngành Văn phòng Chính phủ…

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp ẢNH: THANH DUY

Báo cáo với Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cho biết 9 tháng đầu năm, địa phương tăng trưởng GRDP đạt 7,32%. Điểm sáng là xuất khẩu đạt khoảng 3,54 tỉ USD, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, việc triển khai một số dự án năng lượng, công nghiệp và hạ tầng còn vướng mắc. Vĩnh Long mong Trung ương hỗ trợ xây dựng cao tốc CT33, tuyến đường bộ ven biển kết nối với Đồng Tháp...

Trong khi đó, GRDP của tỉnh Đồng Tháp đạt hơn 189.000 tỉ đồng, tăng 7,44% so với cùng kỳ năm 2025. Tốc độ tăng trưởng của tỉnh đang xếp thứ 3/5 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Địa phương có 3 điểm nghẽn lớn còn tồn đọng như hạ tầng giao thông, logistics chưa đồng bộ; thiếu vật liệu xây dựng, nguồn lực đầu tư và quỹ đất phát triển; động lực tăng trưởng mới chưa được khai thác tương xứng.

Với thành phố Cần Thơ, GRDP 9 tháng đầu năm tăng 7,89% so với cùng kỳ 2025, nhưng vẫn còn thấp hơn kịch bản tăng trưởng (8,61%). Với mức tăng trưởng này, Cần Thơ đang xếp thứ 29/34 tỉnh, thành cả nước và 2/5 địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Về kiến nghị, Cần Thơ mong Trung ương hỗ trợ hơn 16.000 tỉ đồng cho 2 dự án trọng điểm: nâng cấp, phát triển đô thị khu vực trung tâm và đường vành đai phía tây (nối quốc lộ 91 với quốc lộ 80).

Vẫn còn điểm nghẽn giao thông, hạ tầng...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng 9 tháng qua, Đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều nỗ lực. Mặc dù tốc độ tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng, song điều đáng mừng là quý sau đều cao hơn quý trước.

Tuy nhiên, vùng vẫn còn điểm nghẽn về giao thông, hạ tầng, logistics. Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế nông nghiệp cao, chuyển sang làm công nghiệp tốn nhiều chi phí, vì thế khó thu hút đầu tư. Đến cuối năm nay, để Cần Thơ tăng trưởng 10,07%, Vĩnh Long 10%, Đồng Tháp 8,21% như Trung ương giao, là một bài toán khó.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ẢNH: THANH DUY

Vì vậy, các địa phương cần phải phấn đấu nhiều hơn, rà soát để xây dựng lại kịch bản chi tiết. Lãnh đạo các tỉnh, thành cần phân công cán bộ bám địa bàn xã, phường sâu sát hơn. Thường vụ, sở ngành phải thường xuyên xuống cơ sở để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Có đánh giá, xếp loại cụ thể từng việc khi thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Tránh tình trạng giao việc chung chung, làm tốt cũng được mà làm không tốt cũng bỏ qua.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đôn đốc Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, các tuyến cao tốc đã và đang đầu tư trên địa bàn phải chú ý quy hoạch hiệu quả, để tạo hành lang kinh tế kết nối liên vùng. Nhất là phải nghiên cứu xây dựng mô hình tăng trưởng mới gắn với tiềm năng, thế mạnh của các ngành, lĩnh vực chủ lực.

Theo đó, với Cần Thơ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu thành phố phải quyết tâm và quyết liệt hơn nữa để tạo thành một cực tăng trưởng năng động, là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long như kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước… Hiện Trung ương đã phân cấp, phân quyền rất rộng mở cho các đô thị đặc biệt và thành phố. Vì thế, Cần Thơ phải nắm bắt cơ hội này, có khó khăn phải báo cáo ngay.

Trong khi đó, tỉnh Vĩnh Long cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ngành thủy sản và kinh tế biển. Ngoài ra, tỉnh cần tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo đột phá về công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, năng lượng tái tạo và vận tải biển.

Với tỉnh Đồng Tháp, Phó thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy thế mạnh về sản xuất lúa gạo, trái cây, hoa kiểng, thủy sản. Tỉnh cần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp như Tân Kiều, Sông Hậu 2, Hòa Tân, Cao Lãnh 2, Cao Lãnh 3. Những nơi này cần phải đẩy nhanh thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược. Bên cạnh đó, phát triển hệ thống trung tâm logistics tại Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự, Gò Công, Tân Phước.