Phó thủ tướng kỳ vọng Quảng Ninh tiếp tục giữ vai trò cực tăng trưởng phía bắc

Chiều 15.10, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với TP.Quảng Ninh về tình hình phát triển KT-XH 9 tháng năm 2026 và các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc làm việc ẢNH: QUANG THỌ

Theo báo cáo của UBND TP.Quảng Ninh, 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,54%, đứng đầu cả nước và cao nhất từ trước đến nay. Riêng quý III, GRDP tăng 15,04%.



Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 30.9 đạt 78.453 tỉ đồng, tăng 51,78% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 225.572 tỉ đồng; vốn FDI đạt 1,31 tỉ USD, gấp 3,6 lần cùng kỳ.

Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công đạt 16.808 tỉ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ. Du lịch đón 18,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt 56.400 tỉ đồng.

Trong những tháng cuối năm, TP.Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 13%, tổng thu ngân sách vượt 100.000 tỉ đồng.

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế của Quảng Ninh, đồng thời yêu cầu thành phố nhận diện rõ những điểm nghẽn, dư địa tăng trưởng và có giải pháp đột phá để hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại cuộc làm việc ẢNH: QUANG THỌ

Phó thủ tướng đặc biệt yêu cầu Quảng Ninh tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai, đẩy nhanh số hóa dữ liệu đất đai, giải quyết hồ sơ tồn đọng và cấp quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, TP.Quảng Ninh cần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Quảng Ninh đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai đánh giá KPI đối với các sở, ngành, địa phương gắn với trách nhiệm cán bộ.

Đối với lĩnh vực năng lượng, Phó thủ tướng yêu cầu thành phố rà soát, cập nhật số liệu các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII, gửi Bộ Công thương trong tháng 10.2026.

Tại buổi làm việc, TP.Quảng Ninh kiến nghị Trung ương xem xét bổ sung 15 dự án nguồn điện với tổng công suất 14.925 MW; thúc đẩy thành lập Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng; nghiên cứu cơ chế đón khách Trung Quốc sử dụng giấy thông hành được lưu trú qua đêm.

TP.Quảng Ninh cũng đề xuất đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, kết nối Đông Hưng (Trung Quốc), đồng thời nâng cấp cảng biển Quảng Ninh thành cảng biển đặc biệt.

Với các kiến nghị này, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao các bộ, ngành liên quan rà soát, giải quyết theo thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.