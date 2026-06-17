Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 17.6, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và phát động giải báo chí toàn quốc "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống".

Tại chương trình, Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về bảo vệ an ninh trật tự.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ 4 từ trái qua), nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Bộ Công an cũng tặng bằng khen, Cục X04 tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền đồng thời chính thức phát động giải báo chí toàn quốc "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2026 - 2028.

Phát biểu tại chương trình, thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại chương trình ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thượng tướng Lê Quốc Hùng khẳng định báo chí không chỉ là người đưa tin mà còn là người đồng hành, cổ vũ, lan tỏa niềm tin, truyền cảm hứng và khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho hay, giải báo chí toàn quốc "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống", mang ý nghĩa rất đặc biệt, không đơn thuần là một giải thưởng nghề nghiệp, mà là diễn đàn để các nhà báo, các cơ quan báo chí và đông đảo nhân dân cùng tích cực tham gia viết bài, phản ánh, lột tả sâu đậm những câu chuyện chân thực về hành trình bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…

Các đại biểu tham dự chương trình ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thượng tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu ban tổ chức giải tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tiếp cận thực tiễn sinh động của lực lượng công an và người dân. Cạnh đó cần thu hút sự tham gia rộng rãi của các cơ quan báo chí, hội viên nhà báo và đông đảo nhân dân trên phạm vi cả nước, để giải thực sự trở thành ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo.

Dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương, các nhà báo trong và ngoài lực lượng công an đã luôn đồng hành, chia sẻ, phản ánh kịp thời, khách quan, sinh động những vấn đề của đời sống xã hội và những đóng góp của lực lượng đối với đất nước và nhân dân.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, nói về giải báo chí toàn quốc "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Về giải báo chí toàn quốc "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống", trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (X04) Bộ Công an, cho biết đây là hoạt động do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần và đến nay đã khẳng định được uy tín, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hệ thống báo chí quốc gia.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong mong muốn sẽ nhận được sự phối hợp, tham gia đông đủ của đội ngũ báo chí từ T.Ư đến địa phương và nhận được những tác phẩm bứt phá, sáng tạo lớn từ các tác giả.